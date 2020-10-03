Філатов розповів, як збирається зробити життя дніпрян ще комфортнішим

За останні п'ять років в Дніпрі команді мера Філатова вдалося відродити дешевий муніципальний електротранспорт. Закуплено близько сотні сучасних тролейбусів, оновлюється трамвайний парк, а на зміну тісним маршруткам прийшли просторі автобуси великої пасажиромісткості.

На ряду з цим для створення комфортного середовища проживання також якісно змінюють і зовнішній вигляд зупиночних комплексів. Цим питанням не займалися кілька десятиліть. До кінця року в місті з'явиться більше 150 сучасних комплексів в єдиному стилі – зручних і безпечних.

"У транспортній сфері пророблений великий обсяг роботи. Зрозуміло, попереду ще багато належить зробити – зокрема привести в порядок трамвайні колії. Якщо говорити про оновлення зупиночних комплексів, то це не просто візуальна картинка. Від цього залежать комфорт і безпека людей", – розповів Борис Філатов.

У Дніпрі змінюють зовнішній вигляд зупиночних комплексів Прес-служба мера Дніпра

У Дніпрі змінюють зовнішній вигляд зупиночних комплексів Прес-служба мера Дніпра

Він також додав, що якісне поліпшення життя людей на місцях є ключовим принципом партії "Пропозиція", одним з лідерів якої він є. Борис Філатов підкреслив: "У "Пропозиції" є чіткий стратегічний план по створенню комфортної комплексної екосистеми міста. Тут враховано все – від безпеки до благоустрою. Так, з 2021 запланована установка 107 нових комплексів у всіх районах міста".

У Дніпрі змінюють зовнішній вигляд зупиночних комплексів Прес-служба мера Дніпра

У Дніпрі змінюють зовнішній вигляд зупиночних комплексів Прес-служба мера Дніпра

За словами представника партії "Пропозиція" Ігоря Маковцева, дизайн нових зупинок в Дніпрі враховує елементи безбар'єрності, в них є висвітлення, маршрутні карти, інформаційні табло, а також спеціальні стовпці-відбійники. Посадочні платформи на трамвайних зупинках також встановлюють з підйомом, щоб людям похилого віку було зручно заходити у вагони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами Бориса Філатова, за п'ять років в Дніпрі провели системну роботу з модернізації обладнання в котельнях, а також відновленню майже сотні кілометрів міських мереж опалення та теплопостачання.