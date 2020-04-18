Філатов розповість про великодній карантин у Дніпрі на ТРК "Україна"

Дніпро 16:00, 18.04.2020

Міський голова Дніпра Борис Філатов у суботу, 18 квітня, стане учасником програми "Головна тема" на телеканалі "Україна". Гості програми обговорюватимуть карантинні заходи на Пасхальні свята.

Зокрема, Борис Філатов розкаже про те, як місто готується до поминальних днів, а також звернеться до українців.

Початок програми "Головна тема" на телеканалі "Україна" 18 квітня о 19:00.

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