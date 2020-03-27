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27 березня • оновлено в 15:21
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Міла Озеровська
Міла Озеровська
Журналіст

Філатов рішуче звернувся до Зеленського через пандемію коронавірусу

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Мер Дніпра Борис Філатов звернувся до президента України Володимира Зеленського, інших представників влади і своїх колег, закликавши об'єднати зусилля в боротьбі проти пандемії коронавірусу. Він підкреслив, що зараз не час для суперечок через різні політичні або світоглядні позиції.

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У своєму відеозверненні, опублікованому на YouTube-каналі, Філатов висловив переконання, що лідери місцевого самоврядування по всій країні повинні згуртуватися і разом протидіяти не тільки епідемії коронавірусу, а й іншим викликам, щоб врятувати країну і стати запорукою успіху її майбутнього. Нижче OBOZREVATEL наводить повний текст звернення мера Дніпра (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Борис Філатов

Борис Філатов

Скріншот відео

Друзі мої! Я сьогодні звертаюся не тільки до вас, шановні земляки, а й до всіх своїх колег: мерів, лідерів територіальних громад, політиків, яким небайдужа доля їхніх міст і держави загалом.

Наша нова реальність така, що все, що раніше змушувало нас сперечатися до хрипоти, пішло на другий план. Російськомовні та україномовні, прихильники НАТО і ті, хто дивиться на Схід, парафіяни Київського і Московського патріархату, прихильники і противники Майдану, мусульмани і євреї, азербайджанці і вірмени, бідні і багатіперед обличчям смертельної хвороби рівні тепер всі.

У хаосі епідемії статус, посада, гроші і вплив перетворилися на порожній звук. Зла іронія в тому, що зараз всі ті, хто довгі десятиліття тягнув з нашої прекрасної країни ресурси, будував на шкоду Україні свої бізнес і кар'єру, після закриття кордонів опинилися замкнені в стінах України.

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Автор
Міла Озеровська Міла Озеровська
Тема
Коронавірус
Особа
Борис Філатов
Місце
Україна Дніпро
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