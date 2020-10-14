Філатов показав, як у Дніпрі облаштовують зони відпочинку в мікрорайонах

У Дніпрі продовжують оновлення мікрорайонів і зон відпочинку, де живе найбільша кількість людей. Мер міста і один із лідерів партії "Пропозиція" підкреслив, що зроблено багато, але ще більше роботи – попереду, передає Наше місто. – Тому далі благоустрій міста – частина стратегічного плану політсили щодо створення комплексної і комфортної екосистеми Дніпра.

Зараз у всіх районах йдуть перші з часу їх спорудження масштабні ремонти внутрішньоквартальних доріг і тротуарів. Вуличне освітлення в місті відновлено практично на всіх вулицях, вперше за довгі роки встановлюються нові світлофорні об'єкти, а на переходах – острівки безпеки. У місті оновили вже понад сотню зупинок громадського транспорту, на ключових магістралях – Набережна Перемоги і Набережна Заводська – поставлено колесовідбійні бруси.

По просп. Петра Калнишевського, 12 і 24 реконструюють так звані "кишені". Це – території між тутешніми п'ятиповерхівками, які проєктувалися як найближчі зони відпочинку для жителів, але протягом останніх десятиліть вони були в занедбаному стані.

У Дніпрі продовжують оновлення мікрорайонів і зон відпочинку наше місто

У Дніпрі продовжують оновлення мікрорайонів і зон відпочинку наше місто

У Дніпрі продовжують оновлення мікрорайонів і зон відпочинку наше місто

У Дніпрі продовжують оновлення мікрорайонів і зон відпочинку наше місто

"Ми системно підходимо до питань благоустрою, щоб забезпечити комфорт і безпеку людям там, де вони живуть. Водночас важливо, щоб люди свідомо ставилися до цієї (і всіх інших) зони відпочинку. Оскільки зроблено це не за гроші Філатова, а за кошт самих містян, платників податків", – сказав Борис Філатов.

За словами представника партії "Пропозиція" Сергія Пустового, тут облаштовують лавочки, дитячий майданчик, встановлюють урни. На тротуарах – бетонні плити, газони оснащені системою автоматичного поливу. Нове вуличне освітлення, неонове підсвічування і зона для паркування.

Також, починаючи з 2021 року, згідно із стратегічним планом розвитку Дніпра, у всіх районах міста будуть встановлені понад тисячу дощоприймачів і люків, оновлять лавочки, урни для сміття, оцинковані огорожі і поставлять антипаркувальні стовпчики.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 13 жовтня, у Дніпрі на 100 дерев стало більше. Їх висадили слухачі соціального проєкту "Університет третього віку" в межах міської комплексної програми з озеленення міста, яку ініціював мер Борис Філатов, і декадника #Дніпро_квітучий.