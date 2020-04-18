Філатов: під час епідемії ніде у світі не забирають грошей у місцевого самоврядування – крім України

Ніде у світі центральна влада не забирає грошей на боротьбу з епідемією коронавірусу з місцевих бюджетів. Виняток становить лише Україна, де загалом у місцевого самоврядування планують вилучити близько 40 мільярдів. Таку заяву у ефірі програми "ІнфоВечір" на 5 каналі зробив мер Дніпра Борис Філатов.

Він навів результати підрахунків Асоціації міст України, за якими місцеве самоврядування дало близько 2 млрд грн на боротьбу з пандемією. Ще 4,1 млрд грн - це пільги для малого і середнього бізнесу. Загалом із місцевих бюджетів хочуть вилучити близько 40 млрд.

"Коли виникають якісь проблеми з бюджетом, починають запускати руку в кишеню місцевого самоврядування. У жодній країні світу немає такого, щоб під час епідемії гроші забирали у місцевого самоврядування. Навпаки – держави додають містам кошти", – сказав очільник Дніпра.

Утім, за словами Бориса Філатова, нині мери українських міст мають консолідовану позицію "не дозволяти себе грабувати". Водночас центральна влада не надто дослухається до їх позиції.