Філатов назвав дату початку будівництва аеропорту у Дніпрі та вказав на неприпустимі порушення

Міський голова Дніпра Борис Філатов заявив, що будівництво нового аеропорту у місті почнеться не раніше пізньої весни 2022 року. Також він розповів про кричущі порушення держустанов під час підготовки до будівництва.

Так, за даними Філатова, Державне підприємство "Фінінпро" лише зараз видало завдання на проєктування злітно-посадкової смуги. Згідно договору, проєктування займає 100 днів. Крім того, він зазначив, що для початку будівництва відсутня безліч необхідних процедур: викуп землі, договір про спільну діяльність між державними органами і інвестором, який буде будувати термінал, схема електропостачання об'єкту, містобудівний розрахунок і т.д.

Він розповів, що станом на 1 липня на реалізацію проекту витрачено всього 6,5 мільйона гривень.

"Рік тому пан Зеленський обіцяв почати будівництво, але професіонали при владі встигли освоїти тільки жалюгідні копійки на перекладання паперу зі стосу в стопку. Так, наприклад, торги на визначення розробника ПКД (проектно-кошторисна документації) скасовували три рази! Тільки 6 березня за результатами торгів був підписаний договір з Інститут "Укрдорпроект" на проектування ВПП. А тепер вишенька на торті! Цей "інститут" – компанія, що входить в орбіту "Альткому", відомої дорожньої корпорації з донецьким корінням, що славиться зривом термінів по всьому будівництвах, яка вона веде з 2014 року. Так, так, саме та корпорація, яку преса звинувачувала у зв'язках з Азаровим і яка зараз проходить в скандалі з паном Новаком", – написав Філатов.

Міський голова Дніпра зазначив, що у найкращому, фантастичному випадку, проєкт на будівництво смуги в аеропорту Дніпра може бути готовий лише до початку листопада.

"Після чого необхідно кілька місяців на експертизу цього складного проєкту, плюс мінімум місяць на складання тендерної документації вже безпосередньо на саме будівництво і ще кілька місяців на саму процедуру торгів, яка, судячи з наявної у київських чиновників динаміки, закінчиться до листопада 2021 року", – написав Філатов.

Починати ж будівельні роботи, на його думку, тим більше по бетону, взимку не має жодного сенсу.

"Відповідно, якщо нам дуже пощастить, то будівництво злітно-посадкової смуги в аеропорту Дніпра почнеться не раніше пізньої весни 2022 року. А компанія-інвестор Олександра Ярославського відмовляється будувати новий термінал раніше, ніж почнеться будівництво ЗПС", – зазначив Філатов.