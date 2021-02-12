Філатов: надання якісних медичних послуг для дніпрян залишатиметься пріоритетом

У Дніпрі продовжують якісне переформатування єдиного медичного простору. У лікувальних закладах по всьому місту системно оновлюють перші поверхи та вхідні групи – адже це ключові місця, де для людей створюють можливість зручного доступу до реєстратури та зон, де можна залишити дитячі візочки.

Як наголосив мер Дніпра Борис Філатов, створення комфортних умов і надання якісних медичних послуг для дніпрян залишатиметься пріоритетом для влади.

"У нас є єдиний стандарт створення медичного простору. Ми продовжуємо ремонти і робитимемо це надалі – по всьому місту. Як закінчимо оновлення перших поверхів, візьмемося за інші", – сказав Філатов.

У Дніпрі відремонтували амбулаторію медцентру № 2

Головне правило реконструкцій – урахування безбар’єрності та умов для комфорту лікарів і пацієнтів. За таким принципом відремонтували амбулаторію центру первинної медико-санітарної допомоги № 2, де обслуговують майже 30 тисяч мешканців Шевченківського району.

"Я в цьому районі мешкаю 50 років. Нині центр перевтілили кардинально. Раніше вигляд був потрісканий та побитий. Зараз усе в світлих тонах, гарні коридори. Зручно приходити до сімейного лікаря. Філатов – наш любий мер", – ділиться дніпрянка Людмила Іваненко.

У Дніпрі відремонтували амбулаторію медцентру № 2

В амбулаторії утеплили фасад, відтепер тут також є функціональний пандус і тактильні позначки. Аби всім було зручно дістатися медцентру, на підході до нього також зробили зручний тротуар.

"Це дуже правильно, бо ж із дитячим візочком подекуди не пройдеш", – схвалює роботи містянка Анастасія.

Надважливі як для лікарів, так і для пацієнтів – відремонтовані кабінети. Під час ремонту привели до ладу також пункт щеплень, маніпуляційний кабінет і санітарну кімнату. Сімейна лікарка Інна Мануйлова працює тут рік. На робочому місці вона проводить близько десяти годин на день, тож нині дуже тішиться новим умовам.

У Дніпрі відремонтували амбулаторію медцентру № 2

"Бачимо великі зміни. Працювати стало приємно і просто – дуже затишно. Є можливість обстежити кожного пацієнта, адже ми маємо усе необхідне. Також коридори та вхід стали доступними для маломобільних груп", – зазначила лікарка.

Містянка Тетяна Горєлова прийшла до медцентру разом із сином Іллею. Жінка переконана: ремонт зробили на високому рівні.

У Дніпрі відремонтували амбулаторію медцентру № 2

У Дніпрі відремонтували амбулаторію медцентру № 2

"Ми обслуговуємося тут уже не перший рік. Те, що було до, і те, що є зараз – просто супер. Відчуття – ніби у приватній клініці. Переступаєш поріг, і немає такої, знаєте, гнітючості. Ми чекали таких перевтілень і тепер дуже задоволені", – зауважує пані Тетяна.

Після капітального ремонту вирішили й застарілу проблему з осіданням та комунікаціями. Адже будівлю медцентру звели ще у 50-х роках минулого століття на так званому стрічковому фундаменті.

У Дніпрі відремонтували амбулаторію медцентру № 2

У Дніпрі відремонтували амбулаторію медцентру № 2