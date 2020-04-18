Філатов: 5 %-й бар’єр на місцевих виборах порушує конституційні права громадян

Обмеження для регіональних політичних проєктів, зокрема 5 % бар’єром на місцевих виборах, стане порушенням конституційних прав громадян. Ті, хто вигадує і вкидає цю ідею до політичного порядку денного, повинні розуміти, що вони позбавляють людей права обирати та бути обраними. Про це мер Дніпра Борис Філатов заявив в ефірі програми "Україна з Тиграном Мартиросяном" на каналі "Україна 24".

"Парламентські партії у кулуарах жваво обговорюють історію про те, яким чином на місцевих виборах не дати можливості регіональним політичним проєктам взяти у них участь. Вигадують різне, зокрема, про обмеження прохідного бар‘єру 5 % або двома третинами, або через заставу. Я можу сказати, що такі речі є по своїй суті антиконституційними", — сказав Філатов.

Таку думку мера Дніпра підтримав також очільник Львова Андрій Садовий.

"Якщо чинна влада буде думати "а який закон такий ухвалити, щоби створити проблеми", то це є глупо. Треба думати, які закони ухвалити, щоб об’єднати Україну", – переконаний мер Львова.