"Епідемія – це математика і логістика": Філатов розповів, як Дніпро підготувався до коронавірусу

Карантинні обмеження – вимушені, проте необхідні заходи. Найголовніше зараз – уникнути експонентного вибуху захворюваності на коронавірус.

"Ситуація нині контрольована. Ми стежимо за цим, однак неможливо сказати, скільки інфікованих ходить вулицями. У нинішній ситуації краще пожалкувати, однак зробити, ніж шкодувати, не зробивши", – сказав Борис Філатов в ефірі ток-шоу на телеканалі "ZIK" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Борис Філатов

Відповідаючи на питання щодо викопаних на міських цвинтарях могил під можливі поховання померлих від коронавірусу, Борис Філатов наголосив, що це робилося не для піару або залякування.

Натомість Дніпро системно готується до різних сценаріїв розвитку ситуації. Так, ще наприкінці лютого місто першим у країні виділило на протидію епідемії коронавірусу 98 млн грн. Нині у Дніпрі визначено три опорні лікарні для прийому пацієнтів із COVID-19. Це – лікувальні заклади № 21, № 8 і № 16. Їх забезпечуватимуть ліками та медичним обладнанням. Також для польових шпиталів купують ліжка, матраци і шукають усе необхідне.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Борис Філатов запевнив, що в разі найгіршого сценарію епідемії та карантинних обмежень мерія Дніпра може згорнути програми з благоустрою та перенаправити кошти на матеріальну підтримку найвразливіших категорій мешканців.

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