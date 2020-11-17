Ексректорка медакадемії розповіла про користь "Університету третього віку" в Дніпрі

Ексректорка Дніпропетровського державного медичного інституту, членкиня-кореспондентка Національної академії наук України та Національної академії медичних наук України Людмила Усенко позитивно оцінила роботу "Університету третього віку, відкритого за ініціативою Бориса Філатова.

Як вона розповіла в інтерв'ю "Дніпровській панорамі", такий інноваційний проект – єдиний в Україні, який фінансується за рахунок коштів міського бюджету.

"У Дніпрі, як і в усьому світі, збільшується кількість літніх людей. Вони вибувають зі сфери діяльності, мають у побуті великі труднощі. Все це лягає на плечі сім'ї та соціальних служб", – пояснила вона.

За словами Усенко, соціальна активність людей похилого віку, що забезпечується міською владою, найбільш позитивним чином позначається на їхньому здоров'ї.

"Як медик я цікавилася тим, як швидко змінюються пізнавальні функції. І ось я в руках тримаю методичні рекомендації, які були підготовлені на підставі цих досліджень. З'ясувалося, що слухачі Університету третього віку, отримуючи нові знання і маючи можливість спілкування, навіть через два роки зберігали якість когнітивних функцій на колишньому рівні. А такі функції, як пам'ять і увага, навіть мали тенденцію до поліпшення. Це дозволяє продовжити функціональну самостійність людей похилого віку", – впевнена членкиня-кореспондентка НАН України.

Іншими словами, вони набагато довше можуть залишатися самостійними навіть в рішенні побутових питань.

Людмила Усенко читає лекції в Університеті третього віку за своїм профілем, а також сама є "студентом".

"Майже в кожному навчальному закладі є ці підрозділи. І людина може вибрати за своїм інтересом і бажанням. Я викладаю на тих курсах, які є при нашій медакадемії. А також сама відвідувала секцію комп'ютерної грамотності для того, щоб підвищити свої знання в цьому розділі", – зізналася Усенко.

Вона позитивно оцінила ініціативу Філатова з організації оздоровлення пенсіонерів міста в муніципальному таборі "Золотий Вік".

"Підтримати людей похилого віку – це не тільки благородна, але і дуже корисна справа. Пенсіонери потребують уваги. Муніципальні табори – це п'ять днів, коли людина може відчувати турботу про себе, тепло оточуючих. А також може знайомитися, заводити нових друзів. Життя стає цікавішим", – підкреслила вона

Нагадаємо, що Людмила Усенко є одним з найавторитетніших працівників сфери охорони здоров'я України. Уродженка Дніпропетровщини, вона почала свою кар'єру анестезіолога в обласній лікарні імені Мечникова в 1958 році. В активі Людмили Василівни понад 600 наукових праць, у тому числі 14 монографій і 12 підручників з медицини. Вона є заслуженим діячем науки УРСР (1984 рік) і лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки (2000 рік).