Ексглаву ДніпроОДА Вілкула звинуватили у рейдерстві: ЗМІ розкрили подробиці

Власник агрохолдингу Ристон, екснардеп Вадим Нестеренко заявив, що колишній глава Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр Вілкул нібито обманом забрав його частку в спільному бізнесі.

Як пише видання 49000.com.ua, історія нібито почалася ще 2010 року – бізнесмен планував розширити свій агрохолдинг і охопити весь процес – від вирощування зерна до поставки готової продукції покупцеві.

Тоді співвласник "Дніпромлин" і хлібзаводу № 10 Костянтин Паршин запропонував Нестеренку викупити 50% частки його бізнесу, з якого якраз вийшли партнери. Однак через рік, Паршина, як сказано у статті, затримали в Києві, і він виявився в СІЗО. Пізніше з'ясується, через конфлікт з оточенням Януковича, справа проти нього сфабрикували.

Пізніше Паршин, як пишуть журналісти, заявив, що продає свою частку (50%) представникам Вілкула, який тоді був губернатором Дніпропетровщини.

Костянтин Паршин.

"У певний момент Олександр Вілкул зустрічається з Вадимом Нестеренком і заявляє, що хоче 50% всього бізнесу, включаючи поля, де вирощувався урожай. За словами бізнесмена, таким чином тоді в Дніпропетровській області представники Януковича "доїли" підприємців", – сказано в матеріалі.

"Період правління Януковича дійсно супроводжувався масовим "віджиманням" або переформатуванням більшості великого і помітного бізнесу. У різних регіонах України, в залежності від особистості тих, хто їх контролював від імені "сім'ї" (угрупування Януковича, – Ред.), ці процеси були більш безмежними або більш м'якими. Наша область була віддана одній з груп впливу, а губернатором став молодий і перспективний Олександр Вілкул. і я вам скажу, це був далеко не найгірший варіант – в область не допускалися інші донецькі угруповання. Його "бізнес-модель" представляла собою не силове "віджимання" чужих підприємств, а таємне входження в цей бізнес на умовах 50 на 50: "віддай мені половину – і у тебе не буде проблем", – пояснив Нестеренко.

Вадим Нестеренко.

Як стверджують журналісти, як аргумент Вілкул заявив, що бізнес можуть "віджати" представники донецького клану. В результаті Нестеренко отримав 25 мільйонів доларів готівкою ще 25 – непрофільними активами.

Уже в 2019 році, як сказно у розслідуванні, Вілкул вирішив вийти з бізнесу і запропонував Нестеренку викупити його частку.

"Зійшлися на сумі в 20 мільйонів доларів. Нестеренко погодився. Інтереси Вілкула повинен був представляти Максим Романенко – екссекретар Дніпропетровської міської ради від "Партії Регіонів" за часів Вілкула-губернатора. Перший транш Вадим Нестеренко передав Вілкулу в Києві 16 липня 2020 року. Його сума становила 2,25 мільйонів доларів. Потім, 24 липня, віддали ще 3,75 мільйонів. Того ж дня у нотаріуса завірили захід у засновники Нестеренка і вихід людей Олександра Вілкула. Але вже першого вересня Нестеренко дізнався, що його "кинули", – пише ЗМІ.

Як стверджують журналісти, з'ясовувалося, що по одному з агрогосподарств, "Добробут", існують документи, завірені 7 липня у того ж нотаріуса, тобто до передачі за нього грошей, але протилежні за змістом.

Потім Романенко нібито вивіз весь урожай "Добробуту".

"Що характерно, агрогосподарство було записано на ветеранів МВС, що викликало великий резонанс в суспільстві. Справа в тому, що доходи "Добробуту" йшли на соціальну підтримку інвалідів і ветеранів силових структур. Паралельно, рейдери починають банкрутити "Дніпромлин" і 10 хлібзавод. Комплекси переписуються на пов'язаних з Романенком третіх осіб", – пишуть журналісти.

Максим Романенко.

"Нахабство виконавців і всеїдність деяких суддів мене щиро дивують – всі, хто беруть участь в судових процесах про фіктивне банкрутство фірми, зареєстровані за однією і тією ж адресою, пов'язаною з Романенком", – зазначив Нестеренко.

Сам Вілкул, коли бізнесмен прийшов з претензіями, нібито почав відхрещуватися від того, що відбувається, заявляючи, що "Романенко збожеволів". Однак Нестеренко упевнений, що ексгубернатор причетний до "віджиму" бізнесу.

"До речі, точно за таким же сценарієм Вілкул два роки тому розходився з бізнесом Касьянова (власник агрохолдингу KSG Agro, глава ДнепрОГА в 2005, – Ред.). Там був багатопрофільний бізнес – агрогосподарства і свиновідгодівельний комплекс, і теж так само були розділені частки 50 на 50. Касьянова захотіли кинути, Романенко так само діяв по беззаконню, і так само Вілкул "стояв осторонь". Мені тоді Касьянов в серцях сказав: "ти ж бачиш на що ці люди здатні, май на увазі – будеш наступним" . Я тоді не повірив, все ж у нас з Вілкулом у активі майже 10 років розумних і чесних партнерських відносин. Але тепер я знаю, наскільки правий був Касьянов і як глибоко помилявся я", – заявив Нестеренко.