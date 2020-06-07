Дніпряни зворушливо подякували медикам за роботу

Катерина Іванова Дніпро 09:52, 7.06.2020 Оновлено: 09:52, 7.06.2020

Дніпряни обклеїли паперовими сердечками ворота 21-ої міської лікарні в знак подяки за роботу медиків.

Про це повідомляється на Facebook сторінці місцевого телеканалу Дніпро TV. Це опорна лікарня в місті по боротьбі з коронавірусною хворобою.

21 міська лікарня Дніпра
21 міська лікарня Дніпра
21 міська лікарня Дніпра
21 міська лікарня Дніпра

"Дякую за врятовані життя, ми з вами", "Ви круті", "Дніпро з вами", "Ви найкращі,"Ви – герої!", – пишуть дніпряни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 6 червня в Дніпрі виявлено три нові випадки коронавірусної інфекції.

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