Головна Новини
7 червня • оновлено в 10:01
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Дніпро

Дніпряни зворушливо подякували медикам за роботу

684
Читати матеріал російською

Дніпряни обклеїли паперовими сердечками ворота 21-ої міської лікарні в знак подяки за роботу медиків.

Про це повідомляється на Facebook сторінці місцевого телеканалу Дніпро TV. Це опорна лікарня в місті по боротьбі з коронавірусною хворобою.

21 міська лікарня Дніпра

21 міська лікарня Дніпра

21 міська лікарня Дніпра

21 міська лікарня Дніпра

21 міська лікарня Дніпра

21 міська лікарня Дніпра

21 міська лікарня Дніпра

21 міська лікарня Дніпра

"Дякую за врятовані життя, ми з вами", "Ви круті", "Дніпро з вами", "Ви найкращі,"Ви – герої!", – пишуть дніпряни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 6 червня в Дніпрі виявлено три нові випадки коронавірусної інфекції.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Катерина Іванова
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Дніпро
Тег
медики
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Дніпро

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 26 999.

    Вилікувалися:12 054. Померли: 788.

  • У світі захворіли близько 7 млн осіб, загинули – майже 399 тисяч.

  • Ще дві області України вирішили посилити карантин через ріст захворюваності COVID-19.

  • В Академії наук назвали головну ознаку того, що епідемія пішла на спад.

  • Вчені попередили про можливість нової пандемії на зразок COVID-19.

Новини

Топпублікації

Топблоги