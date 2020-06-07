Дніпряни обклеїли паперовими сердечками ворота 21-ої міської лікарні в знак подяки за роботу медиків.
Про це повідомляється на Facebook сторінці місцевого телеканалу Дніпро TV. Це опорна лікарня в місті по боротьбі з коронавірусною хворобою.
21 міська лікарня Дніпра
21 міська лікарня Дніпра
21 міська лікарня Дніпра
21 міська лікарня Дніпра
"Дякую за врятовані життя, ми з вами", "Ви круті", "Дніпро з вами", "Ви найкращі,"Ви – герої!", – пишуть дніпряни.
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 6 червня в Дніпрі виявлено три нові випадки коронавірусної інфекції.
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