Дніпрян закликали долучитися до створення унікальної експозиції музею історії міста

У Дніпрі до відкриття готові перші зали унікального муніципального Музею історії міста. Тут не лише цікаво, а й комфортно. Мер міста Борис Філатов наголосив, що це – шана історії міста, яку цінують і закликають усіх ставитися до неї так само.

За півроку тут все зробили з нуля – від початку збору фондової колекції до облаштування приміщення, де врахували всі необхідні елементи безбар'єрності. Відвідати музей, що знаходиться в Будинку губернатора (вул. Воскресенська, 14), дніпряни та гості міста зможуть, коли дозволять карантинні обмеження.

Нині ж містян закликають приєднатися до розширення музейної колекції. Так, речі, що мають історичну цінність, можна принести просто до музею або домовитися про їх перевезення через сторінку у Facebook.

Чимало таких експонатів вже подаровані городянами. Серед них катеринославська цегла, піаніно початку ХХ століття, документи про освіту, аптекарські склянки, катеринославські видання. У музеї також зберігаються артефакти з археологічних розкопок в Севастопольському парку, торгівельні приналежності, вироби місцевих магазинів. Артефакти з особистої колекції також передав і мер Дніпра Борис Філатов, а також інші відомі містяни.

"Із гордістю можу сказати, що ми нарешті відкрили експозицію нашого міського комунального Музею історії міста – Катеринославу, Дніпропетровська, Дніпра – для подальшого її формування. Музей дійсно народний. Тут відображатиметься історія не лише самого міста, промислових підприємств, господарства, а насамперед – історія людей, їхніх доль", – сказав Борис Філатов.

Мер Дніпра також зауважив, що в Будинку губернатора капітально відремонтують фасад, утім для цього потрібно дійти згоди із документами, адже будівля є пам‘яткою архітектури національного значення. Згодом також хочуть розпочати підготовку інших експозиційних залів, а ще – приміщення, де історики, краєзнавці, студенти – всі ті, хто хоче вивчати історію міста, могли б проводити тут наукові дослідження. Планують обладнати невеличку бібліотеку.

Нині на першому поверсі музею розташовані п’ять залів, обладнаних сучасною акустичною системою, проекторами та інформаційними панелями. Тут є сучасні інтерактивні експозиції. "Живі" світлини Олександра Поля з родиною, фото міського паводку початку ХХ ст., будинку губернатора і Хреннікових.

Також у музеї можна скористатися касовим апаратом 1912 року, на справжніх вагах з "Озерки" 1950-х - зважити різні товари, скористатися патефоном середини ХХ століття, послухати платівки, зловити хвилю "Голосу Америки", посидіти на автентичному дивані середини минулого століття, погортати старі журнали. А ще – дізнатися про старі ринки, побачити фільм, де лоцман дніпровських порогів розповідає, як раніше виглядав Дніпро, як створювалися перші мостові переправи.

Є низка експозицій, присвячених архітектурі, і можливість побачити віртуальну квартиру з ліпниною катеринославських часів.