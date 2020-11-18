Дніпрян закликали долучитися до створення унікальної експозиції музею історії міста

Гліб Іванов
Гліб Іванов
Дніпро
1,3 т.
Дніпрян закликали долучитися до створення унікальної експозиції музею історії міста

У Дніпрі до відкриття готові перші зали унікального муніципального Музею історії міста. Тут не лише цікаво, а й комфортно. Мер міста Борис Філатов наголосив, що це – шана історії міста, яку цінують і закликають усіх ставитися до неї так само.

За півроку тут все зробили з нуля – від початку збору фондової колекції до облаштування приміщення, де врахували всі необхідні елементи безбар'єрності. Відвідати музей, що знаходиться в Будинку губернатора (вул. Воскресенська, 14), дніпряни та гості міста зможуть, коли дозволять карантинні обмеження.

Нині ж містян закликають приєднатися до розширення музейної колекції. Так, речі, що мають історичну цінність, можна принести просто до музею або домовитися про їх перевезення через сторінку у Facebook.

Дніпрян закликали долучитися до створення унікальної експозиції музею історії міста
Дніпрян закликали долучитися до створення унікальної експозиції музею історії міста
Дніпрян закликали долучитися до створення унікальної експозиції музею історії міста

Чимало таких експонатів вже подаровані городянами. Серед них катеринославська цегла, піаніно початку ХХ століття, документи про освіту, аптекарські склянки, катеринославські видання. У музеї також зберігаються артефакти з археологічних розкопок в Севастопольському парку, торгівельні приналежності, вироби місцевих магазинів. Артефакти з особистої колекції також передав і мер Дніпра Борис Філатов, а також інші відомі містяни.

"Із гордістю можу сказати, що ми нарешті відкрили експозицію нашого міського комунального Музею історії міста – Катеринославу, Дніпропетровська, Дніпра – для подальшого її формування. Музей дійсно народний. Тут відображатиметься історія не лише самого міста, промислових підприємств, господарства, а насамперед – історія людей, їхніх доль", – сказав Борис Філатов.

Дніпрян закликали долучитися до створення унікальної експозиції музею історії міста

Мер Дніпра також зауважив, що в Будинку губернатора капітально відремонтують фасад, утім для цього потрібно дійти згоди із документами, адже будівля є пам‘яткою архітектури національного значення. Згодом також хочуть розпочати підготовку інших експозиційних залів, а ще – приміщення, де історики, краєзнавці, студенти – всі ті, хто хоче вивчати історію міста, могли б проводити тут наукові дослідження. Планують обладнати невеличку бібліотеку.

Дніпрян закликали долучитися до створення унікальної експозиції музею історії міста

Нині на першому поверсі музею розташовані п’ять залів, обладнаних сучасною акустичною системою, проекторами та інформаційними панелями. Тут є сучасні інтерактивні експозиції. "Живі" світлини Олександра Поля з родиною, фото міського паводку початку ХХ ст., будинку губернатора і Хреннікових.

Дніпрян закликали долучитися до створення унікальної експозиції музею історії міста
Дніпрян закликали долучитися до створення унікальної експозиції музею історії міста
Дніпрян закликали долучитися до створення унікальної експозиції музею історії міста

Також у музеї можна скористатися касовим апаратом 1912 року, на справжніх вагах з "Озерки" 1950-х - зважити різні товари, скористатися патефоном середини ХХ століття, послухати платівки, зловити хвилю "Голосу Америки", посидіти на автентичному дивані середини минулого століття, погортати старі журнали. А ще – дізнатися про старі ринки, побачити фільм, де лоцман дніпровських порогів розповідає, як раніше виглядав Дніпро, як створювалися перші мостові переправи.

Є низка експозицій, присвячених архітектурі, і можливість побачити віртуальну квартиру з ліпниною катеринославських часів.

Дніпрян закликали долучитися до створення унікальної експозиції музею історії міста
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
УкраїнаДніпроБорис Філатов