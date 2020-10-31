Дніпровський осередок 'Голосу' викрили в роботі на 'Слугу народу'

Представників партії "Голос" в Дніпрі викрили в роботі на партію "Слуга народу". Чинний депутат Дніпровської міськради, адвокат Артем Хмільник встановив, що люди, що входять до складу однієї з виборчих комісій від "Голосу" в Дніпрі, балотуются в депутати в Кам'янському від "Слуги народу". Свої спостереження і докази Хмільник виклав на власній сторінці в Фейсбук.

"Партія "Голос" в Дніпрі "працює" на "Слуг народу". Або навпаки. Про це ми говорили 2 місяці і нас не чули. А ось і докази. Представники від партії "Голос" в Чечелівській виборчій комісії (районна комісія у Дніпрі ) балотуються в Кам’янську районну і міську ради від "Слуг народу", – написав Хмільник.

Свої слова він підтвердив скриншотами з сайту ТВК в Дніпрі і з сайту Центрвиборчкому.

"Нижче рішення міськТВК, де ці ж громадяни від партії "Голос" затверджені до складу комісії, а так само скріни з сайтів ЦВК про те, що ці ж особи – кандидати від "Слуг народу"... Ось вам справжнє обличчя "Голосу" в Дніпрі, може вони так зробили по всій країні? Не знаю, але факт і докази в наявності! " – написав Хмільник.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що журналістка з Дніпра звинуватила людей Краснова в скупці голосів.