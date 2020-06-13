Дніпропетровська облрада "пилить" мільйон на воланчиках: журналісти провели розслідування

У Дніпропетровській облраді, главою якої є Святослав Олійник, списують майже мільйон гривень на закупівлю воланчиків. Спортивний інвентар призначений для "обласної школи з бадмінтону", про яку ніхто і ніколи не чув, передає "Наше Місто".

Комунальний заклад Дніпропетровської облради щорічно витрачає понад мільйон бюджетних гривень на закупівлю воланчиків для гри в бадмінтон. Такі феєричні витрати невідомого ні містянам, ні спортсменам закладу – "Дитячо-юнацька спортивна школа з бадмінтону" обласної ради" виявили журналісти Дніпро TV.

Останній тендер був у травні. Школа придбала 13 тис воланчиків за понад 800 тис гривень. При цьому, у цього, нібито обласного спортивного закладу, немає сайту, зазначені телефони не відповідають.

Будівля обласної ради dnepr.express

Юридична адреса обласної школи – Дніпро, пр.Поля, 2, де власне і знаходиться будівля обласної ради, якою керує Святослав Олійник. Дивний збіг: сам пан Олійник не тільки голова облради, а й президент обласної Федерації бадмінтону. Шанувальником бадмінтону також вважається протеже Олійника – депутат від "Слуги народу" Кирило Нестеренко.

Кирило Нестеренко dnepr.express

Журналісти встановили, що про дитячо-юнацьку спортивну школу з бадмінтону обласної ради в спортивних колах Дніпра і регіону ніхто не знає. Скільки дітей та юнаків можуть там займатися, як потрапити на навчання в школу – з'ясувати неможливо.

Втім, міфічна обласна школа з бадмінтону, про яку ніхто не чув, зараз збирається придбати 13 тис воланчиків, витративши на це понад 800 тис бюджетних гривень.

Нагадаємо, ці вражаючі витрати невідомий заклад, підпорядкованій обласній владі на чолі з паном Олійником, проводить під час складної кризи. Коли регіональні медики ще місяць тому не могли отримати надбавки за боротьбу з коронавірусом, а обласні установи медицини страждають від недофінансування.

Схоже на те, що під виглядом закупівель для невідомої "школи з бадмінтону" обласна влада знову цинічно "розпилює" гроші за часів корона-кризи. Як це вже було із закупівлею антисептиків, які обласні чиновники від медицини – підлеглі губернатора Бондаренко – купили в три рази (!) дорожче, ніж пропонує виробник. Або коли в облраді у Олійника витрачали мільйони на непотрібні сувеніри і коштовний годинник. А медикам запропонували почекати грошей від держави. Тому не виключено, що корисну ідею – вчити дітей і юнаків бадмінтону – корисливі обласні чиновники перетворили на ще одне джерело заробітку.

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