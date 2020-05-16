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16 травня • оновлено в 17:06
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Дніпропетровщина отримала захисне "екіпірування" для медиків від Фонду Порошенка

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У лікарні Кривого Рогу, Кам’янського та Дніпра надійшли захисні костюми, маски та окуляри від Фонду Порошенка. Засоби захисту медикам передав народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Михайло Забродський, який перебував з робочою поїздкою у Дніпропетровській області. Про це повідомляється на сайті "Європейської Солідарності".

Дніпропетровщина отримала захисне "екіпірування" для медиків від Фонду Порошенка

Дніпропетровщина отримала захисне "екіпірування" для медиків від Фонду Порошенка

eurosolidarity.org

Завідувачка відділення для дітей раннього віку міської дитячої лікарні №6 Людмила Полуциганова зазначила, що потреба в засобах індивідуального захисту актуальна завжди.

"Потребують медичні працівники засоби індивідуального захисту. Це халати, костюми, перчатки, маски. Все це нам потрібно зараз", – сказала вона.

"Потреба є завжди. Ми отримуємо від департаменту, благодійних організацій, від приватних осіб. Всім вдячні за допомогу", – солідарний з колегою генеральний директор міської дитячої лікарні №6 Віктор Слатвицький.

"У час вільний від засідань комітетів і Верховної Ради України продовжуємо нашу шляхетні місію", – розповів Забродський про передачу засобів захисту лікарям, організовану Фондом Порошенко та волонтерськими штабами "Європейської Солідарності" у лікарні по всій Україні.

Дніпропетровщина отримала захисне "екіпірування" для медиків від Фонду Порошенка

Дніпропетровщина отримала захисне "екіпірування" для медиків від Фонду Порошенка

eurosolidarity.org

Він зауважив, що у інфекційній лікарні №1 Кривого рогу дуже складна ситуація із забезпеченням засобами захисту лікарів і Фонд Порошенка передає туди костюми, яких так потребують медики.

"Поспілкувавшись із лікарями з’ясували, що ситуація із захворюваність на коронавірус у місті складна, але контрольована", – розповів Михайло Забродський.

Дніпропетровщина отримала захисне "екіпірування" для медиків від Фонду Порошенка

Дніпропетровщина отримала захисне "екіпірування" для медиків від Фонду Порошенка

eurosolidarity.org

У місті Камянське депутат також передав захисні костюми для лікарів.

У місті Дніпро Михайло Забродський передав захисні костюми лікарям Дніпровської міської клінічної лікарні №6, Міської клінічної лікарні №21 та міської клінічної лікарні №16.

"Півтисячі захисних костюмів доставлено у медичні заклади міста Дніпро і Дніпропетровської області. До них ще додано 4 тисячі захисних масок і півсотні захисних окулярів", – повідомив він.

Дніпропетровщина отримала захисне "екіпірування" для медиків від Фонду Порошенка

Дніпропетровщина отримала захисне "екіпірування" для медиків від Фонду Порошенка

eurosolidarity.org

Депутат наголосив: "Всі ми добре знаємо, що ті, хто знаходиться на передньому краї боротьби із небезпечним вірусом, мають бути так само добре захищені як і військовослужбовець, який виконує завдання на лінії зіткнення. І сьогодні захисна маска і захисний халат для лікаря – це як кевларовий шолом і бронежилет для солдата наших Збройних сил".

Нагадаємо, за два місяці карантину Фонд Порошенка придбав 130 тисяч захисних костюмів, а також окуляри, маски та обладнання для лікарень. Наразі по всій країні розвозять чергову партію захисних костюмів високого ступеня захисту, які днями прибули з Південної Кореї.

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