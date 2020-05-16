У лікарні Кривого Рогу, Кам’янського та Дніпра надійшли захисні костюми, маски та окуляри від Фонду Порошенка. Засоби захисту медикам передав народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Михайло Забродський, який перебував з робочою поїздкою у Дніпропетровській області. Про це повідомляється на сайті "Європейської Солідарності".

Дніпропетровщина отримала захисне "екіпірування" для медиків від Фонду Порошенка eurosolidarity.org

Завідувачка відділення для дітей раннього віку міської дитячої лікарні №6 Людмила Полуциганова зазначила, що потреба в засобах індивідуального захисту актуальна завжди.

"Потребують медичні працівники засоби індивідуального захисту. Це халати, костюми, перчатки, маски. Все це нам потрібно зараз", – сказала вона.

"Потреба є завжди. Ми отримуємо від департаменту, благодійних організацій, від приватних осіб. Всім вдячні за допомогу", – солідарний з колегою генеральний директор міської дитячої лікарні №6 Віктор Слатвицький.

"У час вільний від засідань комітетів і Верховної Ради України продовжуємо нашу шляхетні місію", – розповів Забродський про передачу засобів захисту лікарям, організовану Фондом Порошенко та волонтерськими штабами "Європейської Солідарності" у лікарні по всій Україні.

Дніпропетровщина отримала захисне "екіпірування" для медиків від Фонду Порошенка eurosolidarity.org

Він зауважив, що у інфекційній лікарні №1 Кривого рогу дуже складна ситуація із забезпеченням засобами захисту лікарів і Фонд Порошенка передає туди костюми, яких так потребують медики.

"Поспілкувавшись із лікарями з’ясували, що ситуація із захворюваність на коронавірус у місті складна, але контрольована", – розповів Михайло Забродський.

Дніпропетровщина отримала захисне "екіпірування" для медиків від Фонду Порошенка eurosolidarity.org

У місті Камянське депутат також передав захисні костюми для лікарів.

У місті Дніпро Михайло Забродський передав захисні костюми лікарям Дніпровської міської клінічної лікарні №6, Міської клінічної лікарні №21 та міської клінічної лікарні №16.

"Півтисячі захисних костюмів доставлено у медичні заклади міста Дніпро і Дніпропетровської області. До них ще додано 4 тисячі захисних масок і півсотні захисних окулярів", – повідомив він.

Дніпропетровщина отримала захисне "екіпірування" для медиків від Фонду Порошенка eurosolidarity.org

Депутат наголосив: "Всі ми добре знаємо, що ті, хто знаходиться на передньому краї боротьби із небезпечним вірусом, мають бути так само добре захищені як і військовослужбовець, який виконує завдання на лінії зіткнення. І сьогодні захисна маска і захисний халат для лікаря – це як кевларовий шолом і бронежилет для солдата наших Збройних сил".

Нагадаємо, за два місяці карантину Фонд Порошенка придбав 130 тисяч захисних костюмів, а також окуляри, маски та обладнання для лікарень. Наразі по всій країні розвозять чергову партію захисних костюмів високого ступеня захисту, які днями прибули з Південної Кореї.

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