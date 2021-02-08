Дніпро задало тренд і поділилося досвідом з іншими територіальними громадами

Дніпро – місто, чий досвід ефективного управління господарством хочуть переймати інші українські територіальні громади. Днями Дніпро з робочими візитами відвідали делегації з Миколаєва та Житомира.

Як зазначив мер Борис Філатов, українські міста мають бути відкритими одне до одного.

"Потрібно ділитися власними найкращими практиками та досвідом, від яких залежать комфорт і безпека людей. Професійність у цій роботі важлива для всіх територіальних громад – від заходу до сходу країни", – сказав він.

За словами Філатова, делегатів з інших міст цікавить насамперед робота Ситуаційного центру, який не лише дозволяє бачити картину міста як на долоні, а й допомагає правоохоронцям у розкритті злочинів по гарячих слідах.

"Узяв на замітку деякі практичні напрацювання – як можна покращити нашу міську систему відеоспостереження", – написав про враження від відвідин Дніпра міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Представникам інших міст також розповіли про нову дніпровську систему "Безпечна школа". Крім цього, корисним дніпровським досвідом також називають планетарій "Planetarium Noosphere", який після реконструкції вважають найсучаснішим в Україні.

Це – результат тристороннього партнерства громадськості, бізнесу та міської влади. У соціальній галузі звертають увагу, зокрема, на Центр соціальної підтримки дітей та сімей "Мамине щастя". Це – один із небагатьох муніципальних закладів у країні, де жінкам із дітьми, що стали жертвами домашнього насильства, а також майбутнім матерям допомагають пережити складні ситуації, владнати юридичні питання та отримати соціальну адаптацію. Вже цієї весни центр має відкрити друге відділення.

Також гостей цікавили оновлені парк Зелений Гай, сучасний сквер "Прибережний" та пішохідні вулиці Яворницького та Короленка, котрі після масштабної реконструкції стали прикладом цього світового урбаністичного тренду.

Міський голова Житомира Сергій Сухомлин упевнений: побачене у Дніпрі спростить визначення пріоритетів для його міста.

"Коли з депутатами розглядаємо пріоритети для міста, то чимало часу йде на пояснення. Набагато легше приїхати до того міста, котре може продемонструвати свої здобутки, і показати те, чого немає в інших територіальних громадах. Це найкращий аргумент для будь-якої ради", – сказав очільник Житомира.