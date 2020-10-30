Дніпро навчає з любов’ю: у місті ретельно дезінфікують заклади освіти, де розташовувались виборчі дільниці

У Дніпрі у 136 закладах загальної середньої освіти і 1 закладі дошкільної освіти розташовувалися 288 виборчих комісій під час місцевих виборів. Після того, як комісії закінчили працювати і залишають школу, у ній ретельно прибирають із дезінфікуючими засобами. Наразі дві третини шкіл виборчі комісії вже звільнили.

"Загалом це достатньо динамічний процес, оскільки у деяких школах працювало по декілька комісій. Хтось уже звільнив приміщення закладу, інші – у процесі. Одразу після того, як комісії залишають школи, там проводиться ретельна дезінфекція. Це передбачено відповідно до існуючих правил. Більш того, готуємо школи до навчального процесу після осінніх канікул. Адже у понеділок діти почнуть навчання. Усі школи у достатній кількості забезпечені необхідними дезінфікуючими засобами. Якщо виборчі комісії з різних причин ще залишатимуться у приміщенні школи, то їхня робота жодним чином не впливатиме на освітній процес. Наприклад, організовано різні входи/виходи так, щоб з учнями члени комісії не перетиналися", - розповіла під час виїзної пресконференції 30 жовтня заступниця начальника відділу освітньої діяльності управління освіти департаменту гуманітарної політики ДМР Олена Сокур.

У школі №118 вже закінчили ретельне прибирання та дезінфекцію. У цьому закладі розміщувались дві виборчі комісії.

"Обробили підлогу, дверні ручки, усі поверхні не лише у приміщенні школи, де проходило голосування, а й там, де працювали комісії. Усіма дезінфікуючими засобами забезпечені як зараз, так і на період проведення виборів. Наразі наша школа цілком готова приймати своїх учнів після осінніх канікул", - наголосила директорка школи №118 Інна Щербакова.