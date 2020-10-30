Дніпро навчає з любов’ю: школи міста продовжать капітально оновлювати

У Дніпрі, за дорученням міського голови Бориса Філатова, розробили план капітальних ремонтів шкіл на 2021-2023 роки. Його детально опрацьовували з батьківською та педагогічною радами. Вже наступного року різні види капітальних ремонтів планується провести у 31 школі – це їдальні та санвузли, покрівлі і спортивні зали.

"Відповідні проєкти на ці заклади вже підготовлені. Так, наприклад, коли ремонтуємо їдальню та санвузли у школі, то робимо це комплексно. Це означає, що оновлюємо цілком усі санвузли, а не вибірково. А під час ремонту їдальні робимо і зону з рукомийниками. Загалом усюди використовуємо якісні сучасні матеріали, меблі тощо. Після ремонтів такі об’єкти повністю змінюються. Практика показує, що діти із задоволенням відвідують їдальні і часто називають їх шкільними ресторанами. Наша задача – і надалі створювати комфортні умови для дітей під час навчання", - сказав в. о. начальника відділу технічного нагляду при департаменті гуманітарної політики ДМР Олександр Аджимян.

Школа №7 – один із закладів, який потрапив до плану капітальних ремонтів на наступний рік. Зокрема, тут буде капітально відремонтовано їдальню та п’ять санвузлів, один з яких зроблять для осіб з інвалідністю.

"Нашій школі вже 58 років. Підтримуємо їдальню та санвузли в чистоті та порядку, але, зрозуміло, що і комунікації, та усе інше вже стареньке, зношене. Тому нам вкрай потрібні такі ремонти. У захваті від вже оновлених їдалень та санвузлів і в інших школах. Тому очікуємо на таку ж красу і у нашій. Загалом вдячні керівництву міста за вже проведені ремонти у школі. Так, за останні чотири роки коштом міського бюджету нам відремонтували покрівлю, утеплили фасад будівлі, замінили вікна, зробили стадіон, упорядкували територію школи з новим газоном, зеленими насадженнями, плиткою, лавочками тощо. За підтримки батьківського самоврядування підтримуємо такий гарний благоустрій", - наголосила директорка школи №7 Ніна Романенко.

Зі свого боку, представниця батьківського самоврядування школи №7 Ірина Білоцька зазначила: "З нетерпінням очікуємо на ремонти в шкільній їдальні та санвузлах. Бачили на ескізних проєктах, як це гарно виглядатиме. Цю школу закінчила я, мій тато, а зараз навчаються тут троє моїх дітей. Будівля школи вже старенька, але вдячні, що міська влада бачить проблеми і допомагає".

Ганна Беляєва теж представляє батьківське самоврядування згаданого закладу освіту. Нині тут навчається її молодша дитина: "Ми, батьки, дуже задоволені вже зробленими зовнішніми роботами у школі. Дійсно, краса око радує. На часі їдальня та санвузли, які теж потребують оновлення. Радує те, що до проведення ремонтів влада міста підходить комплексно – якщо ремонтується їдальня, то й рукомийники та усі санвузли. Загалом такої уваги до оновлення шкіл, як за останні п’ять років, місто ще ніколи не приділяло".