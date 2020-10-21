Дніпро квітучий: понад 5000 молодих дерев висадять на прибудинкових територіях житлових будинків

20 жовтня у Дніпрі висадили вже 3000 дерев на прибудинкових територіях житлових будинків у межах міської комплексної програми з озеленення міста, яку ініціював міський голова Борис Філатов, та декадника #Дніпро_квітучий.

Зокрема, висадили такі породи дерев, як клени, липи та горобини. За словами інспектора департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради Єгора Худякова, саме вони є найбільш оптимальними для міського середовища (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

"Почали ми з підготовки прибудинкових територій житлових будинків. Керівні компанії багатоповерхових будинків обстежили території та з’ясували оптимальні місця для висадження саджанців. Нині ми висаджуємо клени, липи та горобини, які є найбільш оптимальними для міського середовища. Загалом у межах комплексної програми з озеленення міста департамент житлового господарства Дніпровської міської ради висадить понад 5000 дерев по всіх районах міста. Нині вже висаджено 3000 дерев", – розповів Єгор Худяков.

Наприклад, на проспекті Дмитра Яворницького на прибудинкових територіях житлових будинків № 2 та 2А висадили понад 15 молодих дерев.

Місцева мешканка Вікторія Михайлова згадує, що востаннє дерева висаджувалися понад п’ятдесят років тому, під час забудови масиву: "Я дуже задоволена і здивована такою акцією. Дуже радує, що обслуговуюча компанія звернула увагу на потребу в зелених насадженнях у наших дворах. Це кисень і здоров’я наших мешканців і взагалі містян. Це додає життєрадісності і також є запорукою краси. Це добра справа для людей і міста. Дуже вдячні міській програмі озеленення за можливість прикрасити двір. Ми активно беремо в ній участь, щоб усі вулиці, сквери та прибудинкові території були доглянутими і зеленими".

Серед дніпрян чимало охочих долучитися до озеленення міста.

Серед дніпрян чимало охочих долучитися до озеленення міста.

Також на прибудинковій території житлового будинку на вулиці Набережна Перемоги, 140 висадили понад 50 дерев.

"Ми долучилися до програми з озеленення в районах, які ми обслуговуємо, а саме в Соборному та Індустріальному. За два тижні ми запланували висадити по 1000 дерев у кожному з них. Ми отримували звернення від дніпрян, які виявили бажання висадити дерева разом із нами. Програма працює, і наш контакт-центр обривають телефонними дзвінками охочі долучитися до озеленення міста. Сьогодні ми отримали додатково 600 дерев, які ми розвеземо містянам і допоможемо висадити. Уже навесні ми будемо регулярно поливати спеціальною машиною всі саджанці", – розповів директор обслуговуючої компанії "К.О.Д" Максим Дегтяренко.

Голова ОСББ "Смарт – Перемога-5" Наталя Кочюєвська почула про акцію й виявила бажання взяти в ній участь: "Раніше ми власними силами висаджували дерева, але не в такій великій кількості. У нас саме була порожня алея, і для неї були потрібні дерева. Дякую за те, що про нас пам’ятають. Тепер територія біля наших будинків буде зеленою та гарною".

Дніпрянка Вікторія Суліма живе тут уже понад 40 років і згадує, що раніше вони лише власними силами озеленювали двір: "Для нашого будинку дуже важливі дерева, щоб людям було гарно на душі. Було все жахливо, а зараз просто буде приємно вийти в подвір’я. Дякую за це обслуговуючій компанії та міській раді".

У Дніпрі понад 5000 молодих дерев висадять на прибудинкових територіях житлових будинків

У Дніпрі понад 5000 молодих дерев висадять на прибудинкових територіях житлових будинків

Оксана Цимбал мешкає тут також понад 40 років і таких масштабних акцій не пам’ятає: "Ми задоволені і вдячні за надану можливість озеленити наше подвір’я. Нові саджанці – це наше майбутнє, кисень, і тепер ми за них відповідаємо".

Зазначимо, що на прибудинкових територіях житлових будинків у межах міської комплексної програми з озеленення міста допомагають висаджувати дерева керівні компанії "К.О.Д", "Екологія-Д", "Жилсервіс-14" та "Жилсервіс-5".

Нагадаємо, що в межах комплексної програми з озеленення міста та декадника #Дніпро_квітучий у місті планується висадити 25 тисяч дерев і кущів. Про це наголосили в департаменті благоустрою та інфраструктури ДМР.