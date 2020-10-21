Дніпро квітучий: понад 5000 молодих дерев висадять на прибудинкових територіях житлових будинків

20 жовтня у Дніпрі висадили вже 3000 дерев на прибудинкових територіях житлових будинків у межах міської комплексної програми з озеленення міста, яку ініціював міський голова Борис Філатов, та декадника #Дніпро_квітучий.

Зокрема, висадили такі породи дерев, як клени, липи та горобини. За словами інспектора департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради Єгора Худякова, саме вони є найбільш оптимальними для міського середовища (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

"Почали ми з підготовки прибудинкових територій житлових будинків. Керівні компанії багатоповерхових будинків обстежили території та з’ясували оптимальні місця для висадження саджанців. Нині ми висаджуємо клени, липи та горобини, які є найбільш оптимальними для міського середовища. Загалом у межах комплексної програми з озеленення міста департамент житлового господарства Дніпровської міської ради висадить понад 5000 дерев по всіх районах міста. Нині вже висаджено 3000 дерев", – розповів Єгор Худяков.

Наприклад, на проспекті Дмитра Яворницького на прибудинкових територіях житлових будинків № 2 та 2А висадили понад 15 молодих дерев.

Місцева мешканка Вікторія Михайлова згадує, що востаннє дерева висаджувалися понад п’ятдесят років тому, під час забудови масиву: "Я дуже задоволена і здивована такою акцією. Дуже радує, що обслуговуюча компанія звернула увагу на потребу в зелених насадженнях у наших дворах. Це кисень і здоров’я наших мешканців і взагалі містян. Це додає життєрадісності і також є запорукою краси. Це добра справа для людей і міста. Дуже вдячні міській програмі озеленення за можливість прикрасити двір. Ми активно беремо в ній участь, щоб усі вулиці, сквери та прибудинкові території були доглянутими і зеленими".

Також на прибудинковій території житлового будинку на вулиці Набережна Перемоги, 140 висадили понад 50 дерев.

"Ми долучилися до програми з озеленення в районах, які ми обслуговуємо, а саме в Соборному та Індустріальному. За два тижні ми запланували висадити по 1000 дерев у кожному з них. Ми отримували звернення від дніпрян, які виявили бажання висадити дерева разом із нами. Програма працює, і наш контакт-центр обривають телефонними дзвінками охочі долучитися до озеленення міста. Сьогодні ми отримали додатково 600 дерев, які ми розвеземо містянам і допоможемо висадити. Уже навесні ми будемо регулярно поливати спеціальною машиною всі саджанці", – розповів директор обслуговуючої компанії "К.О.Д" Максим Дегтяренко.

Голова ОСББ "Смарт – Перемога-5" Наталя Кочюєвська почула про акцію й виявила бажання взяти в ній участь: "Раніше ми власними силами висаджували дерева, але не в такій великій кількості. У нас саме була порожня алея, і для неї були потрібні дерева. Дякую за те, що про нас пам’ятають. Тепер територія біля наших будинків буде зеленою та гарною".

Дніпрянка Вікторія Суліма живе тут уже понад 40 років і згадує, що раніше вони лише власними силами озеленювали двір: "Для нашого будинку дуже важливі дерева, щоб людям було гарно на душі. Було все жахливо, а зараз просто буде приємно вийти в подвір’я. Дякую за це обслуговуючій компанії та міській раді".

Оксана Цимбал мешкає тут також понад 40 років і таких масштабних акцій не пам’ятає: "Ми задоволені і вдячні за надану можливість озеленити наше подвір’я. Нові саджанці – це наше майбутнє, кисень, і тепер ми за них відповідаємо".

Зазначимо, що на прибудинкових територіях житлових будинків у межах міської комплексної програми з озеленення міста допомагають висаджувати дерева керівні компанії "К.О.Д", "Екологія-Д", "Жилсервіс-14" та "Жилсервіс-5".

Нагадаємо, що в межах комплексної програми з озеленення міста та декадника #Дніпро_квітучий у місті планується висадити 25 тисяч дерев і кущів. Про це наголосили в департаменті благоустрою та інфраструктури ДМР.