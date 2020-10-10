Це планетарій, який "Філатов віддав приватникам, щоб вони побудували замість нього торговий центр".

Це планетарій, якій "мер, сволота, забрав у дітей і буде тепер продавати там квитки".

Це планетарій, в якому згодом Радянського Союзу десятиліттями нічого не робилося.

Це планетарій, на який не витрачено ЖОДНОЇ КОПІЙКИ бюджетних грошей і який повністю реконструйований за особисті гроші моїх друзів – приватної космічної компанії "Ноосфера".

Це планетарій, на який витрачено майже 2 мільйони доларів пасіонарії, що мріють про Космос так, як і я.

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Спасибі, Макс. Дякую, Міша.

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Завтра відкриваємося, а через місяць, після того, як навчимо персонал користуватися суперхайтек обладнанням, починаємо проводити перші лекції для малечі.

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Як би мене не ображали і як б не обливали брудом плоди моїх зусиль, я все одно зроблю наше Місто красивим і спрямованим в майбутнє.

Всім гарних вихідних.

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І, так, Дніпро – космічна столиця України.

Ще політаємо...