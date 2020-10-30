Дніпро будується з любов’ю: у місті успішно реалізується програма співфінансування у будинках з ОСББ

У Дніпрі на житловому масиві Червоний Камінь,14 у будинку, в якому понад 30 років не було ніяких капітальних ремонтів, відремонтовано ліфт. Це стало можливим за допомогою програми співфінансування у будинках з ОСББ.

"Поточний ремонт ліфта – це складна і важлива робота для співвласників. Оскільки такі роботи неможливо реалізувати за власний кошт, міська влада завжди йде їм на зустріч. Так, з кожним роком збільшуються можливості для мешканців, і до п’яти чинних програм додається ще одна – реновація ліфтів. У нас були зустрічі з міським головою щодо напрямків розвитку, і ми вирішили надалі надавати мешканцям можливості втілення нових ініціатив. У нас проходить системна робота зі створення різних програм та напрямків з їх подальшою координацією. В цьому випадку був проведений поточний ремонт ліфту четвертого під’їзду. Наразі мешканці будинку зможуть безпечно ним користуватися. Окрім цього, ліфт стає більш доступним для маломобільних груп населення", - розповів спеціаліст по роботі з ОСББ, ЖБК та ОСН департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради Владислав Макарець.

Начальник дільниці "Ліфтреммонтаж Дніпро" Сергій Калга розповів, що в будинку виконаний технічний ремонт ліфта: "Замінено стару лебідку на нову енергоощадну. Також ми встановили нові опорні канати та обмежувачі швидкості. Раніше тут була радянська система, яка відпрацювала свій гарантійний термін. Наразі на ремонт цього ліфту надається гарантія 25 років".

Голова правління ОСББ "Червоний Камінь,14" Ольга Мітрофанова розповіла, що вони створили своє об’єднання в 2016 році й вже з 2017 беруть участь у програмі співфінансування. За цей час вони встигли відремонтувати покрівлю будинку.

"Ліфт капітально не ремонтували років п'ятнадцять. Тому виникла така необхідність, і я задоволена, що мешканці інших під’їздів підтримали цю ініціативу. Ми дякуємо за можливість брати участь у програмі співфінансування. Бо власних коштів ОСББ на подібні роботи не вистачить. Кожен рік ми беремо участь у двох програмах", - додала Ольга Мітрофанова.

"До ремонту ліфт періодично ламався, та в ньому постійно застрягали люди. Наразі все добре, тихо працює, замінили лінолеум у кабіні, відрегулювали зупинку кабіни, і претензій у мене нема. Дякую за це. Я, як спеціаліст у сфері енергетики та механіки, можу сказати, що ремонт виконаний на "відмінно". Усі, хто не задоволений, можуть ходити пішки", - поділився мешканець будинку Анатолій Проскуровський.

У Дніпрі за 2020 рік реалізовано 327 заявок по програмі співфінансування. Робота здійснювалася за різними напрямками: електромережі, ліфтове обладнання, утеплення будинків тощо. Цього року від дніпрян вже поступило 402 заявки на загальну суму 116 мільйонів. На реалізацію проєктів мешканці Дніпра готові інвестувати 41 мільйон гривень, а 75 мільйонів будуть сплачені коштом міського бюджету.