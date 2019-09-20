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20 вересня • оновлено в 16:00
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Діти плакали від страху: під Дніпром маршрутники влаштували скандал

1.6т Читати матеріал російською

У селищі Краснопілля Дніпропетровської області 19 вересня водії маршрутки і шкільного автобуса не поділили пасажирів.

Чоловіки влаштували розбірки на очах у школярів. Відеозапис інциденту, знятий очевидцем, опублікували в Тelegram-каналі "Х***вий Дніпро".

Під Дніпром маршрутники влаштували розбірки на очах у дітей

Під Дніпром маршрутники влаштували розбірки на очах у дітей

Колаж

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Відомо, що водій автобуса, який возить дітей у школу №101, вирішив підібрати учнів на зупинці. Це не сподобалося шоферу 151-ї маршрутки, і той накинувся на чоловіка з кулаками та лайкою, після чого забрав у нього 40 гривень і поїхав. Сварка не на жарт налякала і довела дітей до сліз.

Як повідомив транспортний експерт Іван Васючков на своїй сторінці у Facebook, маршрутник відповість за все штрафом, а також буде безкоштовно перевозити школярів протягом десяти днів.

Під Дніпром маршрутники влаштували розбірки на очах у дітей

Під Дніпром маршрутники влаштували розбірки на очах у дітей

Facebook Івана Васючкова

Під Дніпром маршрутники влаштували розбірки на очах у дітей

Під Дніпром маршрутники влаштували розбірки на очах у дітей

Facebook Івана Васючкова

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі скасують два популярні маршрути. Перший ліквідують у рамках операції "Смерть маршруткам", а другий – оскільки він повністю покриває тролейбусний маршрут №10 і автобус №134.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
скандали
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Ну ,это же цеевропа
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
А мне вот кажется правильным, чтобы этот скот ответил сломанными ребрами и обеими ногами. У детей есть отцы? Так в чем дело?
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