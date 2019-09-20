Діти плакали від страху: під Дніпром маршрутники влаштували скандал

У селищі Краснопілля Дніпропетровської області 19 вересня водії маршрутки і шкільного автобуса не поділили пасажирів.

Чоловіки влаштували розбірки на очах у школярів. Відеозапис інциденту, знятий очевидцем, опублікували в Тelegram-каналі "Х***вий Дніпро".

Під Дніпром маршрутники влаштували розбірки на очах у дітей Колаж

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Відомо, що водій автобуса, який возить дітей у школу №101, вирішив підібрати учнів на зупинці. Це не сподобалося шоферу 151-ї маршрутки, і той накинувся на чоловіка з кулаками та лайкою, після чого забрав у нього 40 гривень і поїхав. Сварка не на жарт налякала і довела дітей до сліз.

Як повідомив транспортний експерт Іван Васючков на своїй сторінці у Facebook, маршрутник відповість за все штрафом, а також буде безкоштовно перевозити школярів протягом десяти днів.

Під Дніпром маршрутники влаштували розбірки на очах у дітей Facebook Івана Васючкова

Під Дніпром маршрутники влаштували розбірки на очах у дітей Facebook Івана Васючкова

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі скасують два популярні маршрути. Перший ліквідують у рамках операції "Смерть маршруткам", а другий – оскільки він повністю покриває тролейбусний маршрут №10 і автобус №134.

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