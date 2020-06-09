З'явилися деталі загибелі української журналістки в Таїланді і фото з місця НП

У Таїланді розслідують смерть журналістки з Дніпра Ольги Фролової. Дівчина проживала там разом з чоловіком і сином останні шість років. В кінці травня Ольга зникла, залишивши чоловікові прощальне повідомлення. Через час зниклу дніпрянку знайшли мертвою.

OBOZREVATEL докладно розповість про нові деталі загибелі журналістки з Дніпра Ольги Фролової.

З'явилися деталі загибелі української журналістки в Таїланді

Що відомо про загибель дівчини

Згідно з інформацією тайського видання Thairath, Ольгу Фролову не могли знайти два тижні. Тіло зниклої дівчини виявили в джунглях на острові Самуї.

6 червня о 17:00 капітану поліції Супхот Хао Хван жителі села повідомили, що знайшли мертве тіло в лісі. Потім правоохоронці вирушили на місце події. Як виявилося, все відбулося на дорозі в районі селища Бан-Ламай.

Відзначимо, що на місці, де було знайдено труп Ольги, знаходиться грунтова дорога, відокремлена в 30 метрах від округу Бан-Ламай.

Правоохоронці виявили, що тіло почало гнити і вже виднілися кістки. Імовірно, дівчина пролежала не менше 14-17 днів.

Фото з місця НП thairath.co.th

Крім того, біля тіла журналістки був знайдений зелений рюкзак марки "Ferrari". Всередині було кілька таблеток і синій гаманець з готівкою близько 700 бат.

Раніше офіційні особи заявляли, що 25 травня 40-річний українець Дмитро Фролов звернувся до поліцейського відділку і повідомив, що його дружина Ольга Фролова зникла. Коли тіло дівчини знайшли, її чоловік Дмитро підтвердив, що рюкзак і гаманець належали його дружині.

Представники влади вважають, що Ольгу Фролову вбили і тепер поліція проводить розслідування.

Загибла журналістка з Дніпра Ольга Фролова thairath.co.th

Що говорить чоловік загиблої журналістки

Як розповів чоловік загиблої Дмитро Фролов, з дружиною вони прожили в шлюбі 12 років і у них є син. Близько п'яти років Фролови подорожують на острів Самуї.

Також Дмитро Фролов повідомив, що близько року тому дружина Ольга поїхала до іноземця і заявила, що переїжджає жити до нього. У той же час вона приводила свого сина до нового обранця і готувала документи до розлучення з чоловіком.

За останні два місяці загибла журналістка часто відвідувала дім Дмитра Фролова. А нещодавно, 25 травня, вона привела свого сина до законного чоловіка, повідомивши, що забере його пізніше. Коли 29 травня дівчина так і не з'явилася, Дмитро звернувся до знайомих, але Ольгу ніхто не бачив. Після цього чоловік заявив про пропажу в поліцію.

47-річний Утен Уянньон, співробітник готелю на острові Самуї, повідомив, що 5 червня він приїхав шукати лісові гриби в цьому районі. Під час цього чоловік виявив людську ногу.

Повернувшись додому, він розповів про це дружині та друзям. Потім вони всі разом поїхали на місце, щоб переконатися у знахідці і повідомити правоохоронцям.

У Таїланді померла журналістка з Дніпра Facebook/Дімас Фролов

Зараз поліція активно веде розслідування про трагічну загибель журналістки з Дніпра Ольги Фролової.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Таїланді при загадкових обставинах померла журналістка з Дніпра Ольга Фролова. За словами чоловіка загиблої, незважаючи на те, що в пошуках були задіяні поліцейські, їх робота була малоефективною.

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