Зручні програми Дніпра: список і функції

Щоб жителі Дніпра могли швидко і зручно знайти потрібну інформацію, для них створили кілька корисних додатків.

OBOZREVATEL склав список додатків Дніпра, які допоможуть Вам у щоденному користуванні.

Зручні програми Дніпра ichip.ru

Gagarin Park

Цей додаток спеціально розроблено для парку імені Юрія Гагаріна в Дніпрі. З його допомогою Ви зможете сканувати наклейки з QR-кодами, які розташовані на території парку, і грати в космічні гри.

Особливостями застосування є цікаві міні-ігри і анімовані жителі цього парку.

Gagarin Park

Wayme

Wayme – це корисний додаток з аудіопрогулками. З Вами весь час буде віртуальний оповідач.

Ви зможете вивчати місто, взаємодіяти з навколишніми об'єктами і дізнатися більше нової інформації.

Додаток привертає до створення аудіопрогулок і дозволяє відкрити для себе місто, як щось багатогранне.

У Вас є можливість прослухати цікаві історії з життя місцевих жителів, міські легенди і навіть авторські маршрути.

Wayme

EasyWay

Ця програма є однією з найпопулярніших і зручних в Дніпрі. EasyWay mobile включає в себе всі маршрути громадського транспорту.

За допомогою програми жителі Дніпра отримують такі можливості:

Offline-режим роботи;

Пошук оптимального шляху;

Список актуальних маршрутів з промальовуванням на карті (схема руху, інтервал руху, графік роботи, вартість проїзду);

GPS-трекінг пересування;

GPS-дані громадського транспорту;

Визначення напрямку руху на базі GPS-даних і розрахунок часу прибуття транспорту на зупинку;

Інформація про транспорт, адаптований для людей з обмеженою мобільністю;

Багатомовний інтерфейс.

EasyWay

Waze Навігатор і пробки

За допомогою цього додатка Ви зможете знати, що відбувається на дорогах Дніпра.

Навіть якщо Ви знаєте маршрут, то Waze розповість про пробки, ремонтні роботи, поліцію, ДТП та інші події в реальному часі.

Крім цього, додаток зможе запропонувати інший маршрут, якщо на Вашому шляху є труднощі.

Завдяки Waze Ви отримуєте наступні можливості:

Сповіщення про пробки, поліцію та інших небезпеках;

Час прибуття враховує реальну ситуацію на дорогах;

Інформація про найдешевші заправки на Вашому маршруті.

Waze Навігатор і пробки

104 Mobile Light

Цей додаток розроблено для клієнтів "Дніпрогазу". Ви зможете елементарно платити за газопостачання і передавати показання лічильників.

Завдяки 104 Mobile Light жителі Дніпра отримують такі можливості:

Передавати свідчення за допомогою сканування лічильника газу, барабана або клавіатури;

Оплачувати газопостачання;

Контролювати обробку показань, зарахування оплат, поточний баланс розрахунків за газ;

Керувати кількома особовими рахунками;

Дізнаватися контакти газової компанії, замовляти зворотний дзвінок для консультації.

104 Mobile Light

Dnipro YASNO

Dnipro YASNO є офіційним додатком для клієнтів, які користуються електроенергією в Дніпрі та області.

Відзначимо, що YASNO – це новий постачальник електрики ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Додаток дозволяє отримувати доступ до Особистого кабінету, а також передавати показання лічильника, оплачувати електроенергію, перевіряти стан особового рахунку та контролювати розрахунки.

Крім цього, за допомогою Dnipro YASNO можна:

Увійти в Особистий кабінет YASNO через пін-код або відбиток пальця;

Миттєво оплачувати рахунки без комісії: сканувати номер платіжної картки камерою телефону або просто піднести її до задньої поверхні смартфона;

Контролювати рахунки, проведені через додаток;

Отримувати квитанції про оплату на електронну пошту;

Зручно і швидко передавати показання лічильника;

Отримувати важливі повідомлення на смартфон;

Дізнаватися актуальні тарифи на електроенергію.

Dnipro YASNO

Тур Дніпро

Додаток розроблений за підтримки Дніпропетровської обласної державної адміністрації для вибору кращих пам'яток і екскурсійних маршрутів по Дніпру і області.

Тур Дніпро створено для місцевих жителів, які хочуть отримати більше нової інформації про місто. Для тих, хто чекає гостей і готує для них дозвілля, а також для всіх тих, хто планує відвідати Дніпро.

Додаток містить опис туристичних і екскурсійних маршрутів, об'єднаних за темами. Ви зможете вибрати відвідування пам'яток архітектури або гастрономічний тур, відвідати коворкінг міста і багато іншого.

Опорними точками маршрутів є місця. У додатку Ви зможете знайти їх короткі і розгорнуті описи, фотографії та відеозаписи.

Тур Дніпро

Most Kino

Цей додаток дозволяє придбати квитки в кіно швидко і просто.

Ви зможете детально подивитися афішу, вибрати фільми і місця, оплатити банківською картою зі смартфона.

Most Kino

Таксі Дніпро

Додаток розроблений для зручного онлайн-виклику таксі в Дніпрі.

Для замовлення машини Вам слід зробити наступне:

Вибрати таксі, послугами якого хочете скористатися;

Вказати звідки і куди їхати;

При необхідності можна скористатися додатковими опціями;

Вказати номер телефону і своє ім'я;

Замовити машину і чекати її.

Якщо Ви хочете порівняти вартість інших служб, то це легко можна здійснити.

Таксі Дніпро

Таксі Дніпро

Таксі Дніпро

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, куди в Дніпрі можна віддати старі непотрібні речі, і як за це отримати додаткову копійку.

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