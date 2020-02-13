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13 лютого • оновлено в 14:47
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Софія Ковнір

Зручні програми Дніпра: список і функції

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Щоб жителі Дніпра могли швидко і зручно знайти потрібну інформацію, для них створили кілька корисних додатків.

OBOZREVATEL склав список додатків Дніпра, які допоможуть Вам у щоденному користуванні.

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Зручні програми Дніпра

Зручні програми Дніпра

ichip.ru

Gagarin Park

Цей додаток спеціально розроблено для парку імені Юрія Гагаріна в Дніпрі. З його допомогою Ви зможете сканувати наклейки з QR-кодами, які розташовані на території парку, і грати в космічні гри.

Особливостями застосування є цікаві міні-ігри і анімовані жителі цього парку.

Gagarin Park

Gagarin Park

Wayme

Wayme – це корисний додаток з аудіопрогулками. З Вами весь час буде віртуальний оповідач.

Ви зможете вивчати місто, взаємодіяти з навколишніми об'єктами і дізнатися більше нової інформації.

Додаток привертає до створення аудіопрогулок і дозволяє відкрити для себе місто, як щось багатогранне.

У Вас є можливість прослухати цікаві історії з життя місцевих жителів, міські легенди і навіть авторські маршрути.

Wayme

Wayme

EasyWay

Ця програма є однією з найпопулярніших і зручних в Дніпрі. EasyWay mobile включає в себе всі маршрути громадського транспорту.

За допомогою програми жителі Дніпра отримують такі можливості:

  • Offline-режим роботи;

  • Пошук оптимального шляху;

  • Список актуальних маршрутів з промальовуванням на карті (схема руху, інтервал руху, графік роботи, вартість проїзду);

  • GPS-трекінг пересування;

  • GPS-дані громадського транспорту;

  • Визначення напрямку руху на базі GPS-даних і розрахунок часу прибуття транспорту на зупинку;

  • Інформація про транспорт, адаптований для людей з обмеженою мобільністю;

  • Багатомовний інтерфейс.

EasyWay

EasyWay

Waze Навігатор і пробки

За допомогою цього додатка Ви зможете знати, що відбувається на дорогах Дніпра.

Навіть якщо Ви знаєте маршрут, то Waze розповість про пробки, ремонтні роботи, поліцію, ДТП та інші події в реальному часі.

Крім цього, додаток зможе запропонувати інший маршрут, якщо на Вашому шляху є труднощі.

Завдяки Waze Ви отримуєте наступні можливості:

  • Сповіщення про пробки, поліцію та інших небезпеках;

  • Час прибуття враховує реальну ситуацію на дорогах;

  • Інформація про найдешевші заправки на Вашому маршруті.

Waze Навігатор і пробки

Waze Навігатор і пробки

104 Mobile Light

Цей додаток розроблено для клієнтів "Дніпрогазу". Ви зможете елементарно платити за газопостачання і передавати показання лічильників.

Завдяки 104 Mobile Light жителі Дніпра отримують такі можливості:

  • Передавати свідчення за допомогою сканування лічильника газу, барабана або клавіатури;

  • Оплачувати газопостачання;

  • Контролювати обробку показань, зарахування оплат, поточний баланс розрахунків за газ;

  • Керувати кількома особовими рахунками;

  • Дізнаватися контакти газової компанії, замовляти зворотний дзвінок для консультації.

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104 Mobile Light

104 Mobile Light

Dnipro YASNO

Dnipro YASNO є офіційним додатком для клієнтів, які користуються електроенергією в Дніпрі та області.

Відзначимо, що YASNO – це новий постачальник електрики ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Додаток дозволяє отримувати доступ до Особистого кабінету, а також передавати показання лічильника, оплачувати електроенергію, перевіряти стан особового рахунку та контролювати розрахунки.

Крім цього, за допомогою Dnipro YASNO можна:

  • Увійти в Особистий кабінет YASNO через пін-код або відбиток пальця;

  • Миттєво оплачувати рахунки без комісії: сканувати номер платіжної картки камерою телефону або просто піднести її до задньої поверхні смартфона;

  • Контролювати рахунки, проведені через додаток;

  • Отримувати квитанції про оплату на електронну пошту;

  • Зручно і швидко передавати показання лічильника;

  • Отримувати важливі повідомлення на смартфон;

  • Дізнаватися актуальні тарифи на електроенергію.

Dnipro YASNO

Dnipro YASNO

Тур Дніпро

Додаток розроблений за підтримки Дніпропетровської обласної державної адміністрації для вибору кращих пам'яток і екскурсійних маршрутів по Дніпру і області.

Тур Дніпро створено для місцевих жителів, які хочуть отримати більше нової інформації про місто. Для тих, хто чекає гостей і готує для них дозвілля, а також для всіх тих, хто планує відвідати Дніпро.

Додаток містить опис туристичних і екскурсійних маршрутів, об'єднаних за темами. Ви зможете вибрати відвідування пам'яток архітектури або гастрономічний тур, відвідати коворкінг міста і багато іншого.

Опорними точками маршрутів є місця. У додатку Ви зможете знайти їх короткі і розгорнуті описи, фотографії та відеозаписи.

Тур Дніпро

Тур Дніпро

Most Kino

Цей додаток дозволяє придбати квитки в кіно швидко і просто.

Ви зможете детально подивитися афішу, вибрати фільми і місця, оплатити банківською картою зі смартфона.

Most Kino

Most Kino

Таксі Дніпро

Додаток розроблений для зручного онлайн-виклику таксі в Дніпрі.

Для замовлення машини Вам слід зробити наступне:

  • Вибрати таксі, послугами якого хочете скористатися;

  • Вказати звідки і куди їхати;

  • При необхідності можна скористатися додатковими опціями;

  • Вказати номер телефону і своє ім'я;

  • Замовити машину і чекати її.

Якщо Ви хочете порівняти вартість інших служб, то це легко можна здійснити.

Таксі Дніпро

Таксі Дніпро

Таксі Дніпро

Таксі Дніпро

Таксі Дніпро

Таксі Дніпро

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, куди в Дніпрі можна віддати старі непотрібні речі, і як за це отримати додаткову копійку.

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Автор
Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
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