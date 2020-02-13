Зручні програми Дніпра: список і функції

Щоб жителі Дніпра могли швидко і зручно знайти потрібну інформацію, для них створили кілька корисних додатків.
OBOZREVATEL склав список додатків Дніпра, які допоможуть Вам у щоденному користуванні.
Зручні програми Дніпра
ichip.ru
Gagarin Park
Цей додаток спеціально розроблено для парку імені Юрія Гагаріна в Дніпрі. З його допомогою Ви зможете сканувати наклейки з QR-кодами, які розташовані на території парку, і грати в космічні гри.
Особливостями застосування є цікаві міні-ігри і анімовані жителі цього парку.
Gagarin Park
Wayme
Wayme – це корисний додаток з аудіопрогулками. З Вами весь час буде віртуальний оповідач.
Ви зможете вивчати місто, взаємодіяти з навколишніми об'єктами і дізнатися більше нової інформації.
Додаток привертає до створення аудіопрогулок і дозволяє відкрити для себе місто, як щось багатогранне.
У Вас є можливість прослухати цікаві історії з життя місцевих жителів, міські легенди і навіть авторські маршрути.
Wayme
EasyWay
Ця програма є однією з найпопулярніших і зручних в Дніпрі. EasyWay mobile включає в себе всі маршрути громадського транспорту.
За допомогою програми жителі Дніпра отримують такі можливості:
Offline-режим роботи;
Пошук оптимального шляху;
Список актуальних маршрутів з промальовуванням на карті (схема руху, інтервал руху, графік роботи, вартість проїзду);
GPS-трекінг пересування;
GPS-дані громадського транспорту;
Визначення напрямку руху на базі GPS-даних і розрахунок часу прибуття транспорту на зупинку;
Інформація про транспорт, адаптований для людей з обмеженою мобільністю;
Багатомовний інтерфейс.
EasyWay
Waze Навігатор і пробки
За допомогою цього додатка Ви зможете знати, що відбувається на дорогах Дніпра.
Навіть якщо Ви знаєте маршрут, то Waze розповість про пробки, ремонтні роботи, поліцію, ДТП та інші події в реальному часі.
Крім цього, додаток зможе запропонувати інший маршрут, якщо на Вашому шляху є труднощі.
Завдяки Waze Ви отримуєте наступні можливості:
Сповіщення про пробки, поліцію та інших небезпеках;
Час прибуття враховує реальну ситуацію на дорогах;
Інформація про найдешевші заправки на Вашому маршруті.
Waze Навігатор і пробки
104 Mobile Light
Цей додаток розроблено для клієнтів "Дніпрогазу". Ви зможете елементарно платити за газопостачання і передавати показання лічильників.
Завдяки 104 Mobile Light жителі Дніпра отримують такі можливості:
Передавати свідчення за допомогою сканування лічильника газу, барабана або клавіатури;
Оплачувати газопостачання;
Контролювати обробку показань, зарахування оплат, поточний баланс розрахунків за газ;
Керувати кількома особовими рахунками;
Дізнаватися контакти газової компанії, замовляти зворотний дзвінок для консультації.
104 Mobile Light
Dnipro YASNO
Dnipro YASNO є офіційним додатком для клієнтів, які користуються електроенергією в Дніпрі та області.
Відзначимо, що YASNO – це новий постачальник електрики ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Додаток дозволяє отримувати доступ до Особистого кабінету, а також передавати показання лічильника, оплачувати електроенергію, перевіряти стан особового рахунку та контролювати розрахунки.
Крім цього, за допомогою Dnipro YASNO можна:
Увійти в Особистий кабінет YASNO через пін-код або відбиток пальця;
Миттєво оплачувати рахунки без комісії: сканувати номер платіжної картки камерою телефону або просто піднести її до задньої поверхні смартфона;
Контролювати рахунки, проведені через додаток;
Отримувати квитанції про оплату на електронну пошту;
Зручно і швидко передавати показання лічильника;
Отримувати важливі повідомлення на смартфон;
Дізнаватися актуальні тарифи на електроенергію.
Dnipro YASNO
Тур Дніпро
Додаток розроблений за підтримки Дніпропетровської обласної державної адміністрації для вибору кращих пам'яток і екскурсійних маршрутів по Дніпру і області.
Тур Дніпро створено для місцевих жителів, які хочуть отримати більше нової інформації про місто. Для тих, хто чекає гостей і готує для них дозвілля, а також для всіх тих, хто планує відвідати Дніпро.
Додаток містить опис туристичних і екскурсійних маршрутів, об'єднаних за темами. Ви зможете вибрати відвідування пам'яток архітектури або гастрономічний тур, відвідати коворкінг міста і багато іншого.
Опорними точками маршрутів є місця. У додатку Ви зможете знайти їх короткі і розгорнуті описи, фотографії та відеозаписи.
Тур Дніпро
Most Kino
Цей додаток дозволяє придбати квитки в кіно швидко і просто.
Ви зможете детально подивитися афішу, вибрати фільми і місця, оплатити банківською картою зі смартфона.
Most Kino
Таксі Дніпро
Додаток розроблений для зручного онлайн-виклику таксі в Дніпрі.
Для замовлення машини Вам слід зробити наступне:
Вибрати таксі, послугами якого хочете скористатися;
Вказати звідки і куди їхати;
При необхідності можна скористатися додатковими опціями;
Вказати номер телефону і своє ім'я;
Замовити машину і чекати її.
Якщо Ви хочете порівняти вартість інших служб, то це легко можна здійснити.
Таксі Дніпро
Таксі Дніпро
Таксі Дніпро
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, куди в Дніпрі можна віддати старі непотрібні речі, і як за це отримати додаткову копійку.
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