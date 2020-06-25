ЗНО в Дніпрі: в яких умовах проходило тестування

У Дніпрі з 25 червня стартувало зовнішнє незалежне оцінювання і перший іспит з математики. Все має відбуватися за суворими правилами карантину та з їх обов'язковим дотриманням.

Як у Дніпрі у випускників відбувалося тестування та в яких умовах – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Як в Дніпрі та області буде проходити ЗНО

Цього року через епідемію коронавіруса зовнішнє незалежне оцінювання проходить в більш строгих умовах.

Як розповіла начальник управління дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти облдержадміністрації Валентина Середня, формат і процедура проведення ЗНО в 2020 році не зміняться. Єдина відмінність – посилені санітарно-протиепідемічні заходи.

Так, на вході будуть проводити температурний скринінг. Під час тестування в аудиторіях має перебувати максимум по 15 учасників і по два інструктори. Всі повинні дотримуватися безпечної дистанції в 1,2 м, а приміщення слід провітрювати і дезінфікувати.

ЗНО в Дніпрі. Фото "Нова Каховка.City"

На даний момент в Дніпропетровській області всі 144 пункти тестування забезпечені пірометрами для безконтактного виміру температури, дезінфікуючими засобами для обробки приміщень і рук, спецодягом для персоналу та медичними масками.

Відзначимо, що ЗНО триватиме до 17 липня. Результати основної сесії випускники отримають до 29 липня, а додаткова сесія почнеться 24 липня.

ЗНО 2020 на Дніпрі. Фото "Корреспондент.net"

Крім того, всіх учасників ЗНО просять бути максимально відповідальними і дотримуватися всі встановлені санітарні норми.

"До пункту тестування краще приїхати заздалегідь. При вході потрібно пройти температурний скринінг, ідентифікацію. Допускати будуть випускників з температурою не вище 37,2 градуса без симптомів респіраторних захворювань. Якщо є патологічні особливості, від яких підвищується температура, слід взяти довідку у лікаря", – прокоментувала Валентина Середня.

На іспит з собою учні повинні взяти сертифікат учасника ЗНО, паспорт або ID-карту, запрошення-перепустку, дві-три ручки з чорною пастою, воду в прозорій пляшці без етикетки і антисептик. До пункту ЗНО необхідно прийти в захисній масці. На вході її потрібно викинути, і потім кожному видадуть нову.

Також слід уникати скупчень і дотримуватися соціальної дистанції. Перед початком тестування потрібно помити руки і обробити антисептиком, і після завершення тесту відразу ж вийти із закладу.

ЗНО 2020 на Дніпрі. Фото "Фіртка"

Що кажуть випускники Дніпра про тестування

Як розповіла OBOZREVATEL випускниця з Дніпра Ліза, дотримання дистанції в установі, де вона писала тест, не було:

"При вході всім міряли температуру. Маски могли видати, але у нас в аудиторії ніхто не просив, так як у всіх були свої засоби захисту", – повідомила випускниця.

За словами Лізи, всі випускники були в масках, а спостерігачі в масках і рукавичках. Якщо хтось із школярів знімав або спускав маску нижче носа – змушували одягати.

Випускниця Ліза відзначила, що учасники були без рукавичок, так як за тиждень до ЗНО дозволили їх не надягати на тестування.

Крім того, Ліза повідомила, що для більшості її однокласників, в тому числі, і для неї, ЗНО з математики виявилося складним:

"Тест був набагато складніше пробного. Мені здається, навіть складніше за 2019 рік. Може для когось і був легкий, але якщо пробне багато написали вище 180, то тут все набагато гірше, практично у всіх", – додала випускниця з Дніпра Ліза .

ЗНО в Дніпрі. Фото "5 канал"

Як повідомив OBOZREVATEL дніпровський випускник Максим, перед входом до закладу школярів поділяли на різні аудиторії, а при вході стояла жінка і роздавала стерильні маски:

Дистанцію дотримувалися скрізь і на кожному кроці, ти навіть коли на сходах йдеш, то тебе просять тримати дистанцію. Благо всі адекватні і ніхто напролом не ліз. В аудиторії всі сиділи в шаховому порядку, відстань від сусіда до тебе була, звичайно, не 1,2 метра, але якщо брати по рядах, то там ця дистанція дотримувалася", – розповів Максим.

За словами випускника, всі учасники були в масках, рукавички надягали за бажанням, особливих претензій не було.

Крім того, перед початком тестування запитували щодо здоров'я, кому що треба під час іспиту приймати:

"В цілому все було спокійно, ніхто не панікував, не істерив і ніякої сірої обстановки не було", – додав випускник з Дніпра Максим.

Також Максим відзначив, що сам тест, якщо судити по минулому році, був трохи легше, а завдань на похідні і інтеграли не було зовсім:

"Навіть параметр був не такий складний, як у минулі роки, але друга частина була трохи складніше звичайного", – підкреслив випускник.

Проведення ЗНО в Дніпрі. Скріншот

На ЗНО в Дніпрі пускають тільки в засобах індивідуального захисту. Скріншот

Також з OBOZREVATEL поділилася враженнями від першого такого "незвичного" тестування вчителька Світлана Миколаївна:

"Обслуговуючий персонал прибув на пункт тестування до 9.00. На вході заходили в своїх масках, перевіряли всі необхідні документи. Медперсонал проводив термоскрінінг і видавали маски. Рукавички брали свої, за бажанням", – повідомила вчителька.

Також перед ЗНО проводили нараду з дотриманням карантинних правил – в масках і з дистанцією. Кабінети були перевірені, а кожному учаснику видавалася маска. Крім того, відстань між партами відповідала всім вимогам. У коридорах установи знаходилися місця з антисептиками для учасників і інструкторів.

"В аудиторію учасники заходили в масках (для перевірки просто приспускали її з лиця), дотримувалася дистанція, паспорт і сертифікат звірялися з рук учасників. Рукавичок у дітей не бачила. На партах дозволялося крім документів, води і ручок мати запасні маски (учасники могли їх змінити в будь-який час) і антисептик. Але антисептиком рекомендували користуватися за межами аудиторії (виходячи в туалет) через уникнення достатку запахів", – зазначила Світлана Миколаївна.

Учителька підкреслила, що ніяких зауважень чи невдоволення не чула:

"Єдине, діти були трохи "перелякані", як на мене, так як не було пробного тестування. Просто сама процедура їм була незнайома", – додала Світлана Миколаївна.

ЗНО в Дніпрі. Фото "lviv1256.com"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що для випускників з підтоплених паводком районів, які не змогли дістатися до пунктів проведення тестування, проведуть окрему сесію ЗНО. Як стало відомо, в Івано-Франківській області семеро дітей не змогли дістатися до пункту здачі тесту з математики.