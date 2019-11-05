Жорстокі ігри: як діти Дніпра калічать себе заради забави

Бажання "бути в темі" і отримати порцію яскравих емоцій часто призводить до летального результату.

Небезпечні Челлендж і тренди миттєво набувають популярності серед підлітків. Що це за ігри - OBOZREVATEL розповість нижче.

Підлітки ризикують життям

#Firechallenge (вогненний челлендж)

Суть "гри" полягає в тому, щоб підпалити себе або друга, зафіксувавши процес на відео. Пізніше ролик поширюється в соціальних мережах.

Так, 28 вересня в Черкаській області 11-річна дівчинка постраждала через популярного в соцмережах флешмобу. Вона отримала серйозні опіки, внаслідок чого була терміново госпіталізована. Дитину доставили в лікарняне відділення з тяжкими ушкодженнями верхньої частини тулуба.

Підпалив дівчинку її 10-річний брат, мабуть, не усвідомлюючи смертельну небезпеку своїх експериментів. Лише за допомогою випадкового перехожого полум'я вдалося погасити.

Fire challenge QNS.com

Прірва на 24 години

Ця гра стрімко набирає оборони не тільки в Україні, але і в багатьох європейських країнах.

"Суть гри в тому, що дитина повинна пропасти на 24 години, щоб батьки і друзі не могли його знайти", - сказано на сайті Нацполіціі України.

Протягом доби підлітки відключають мобільні телефони і не виходять на зв'язок. Самі ж в цей час знаходяться в небезпечних місцях, про що деякі ще й знімають блог.

Є ряд випадків, які дуже схожі на новомодну модернізацію пряток. Так, в кінці січня 2017 року Дніпрі пропала 10-річна школярка Аліса Решеткова. Ініціативні групи, які займалися пошуком зниклої дівчинки в Дніпрі, попереджають, що "Зникнення на 24 години" набирає популярність серед підлітків і сьогодні.

Фото: Рома Нюнін

Більшість з в'язнів-утікачів підлітків, на щастя, знаходять. Або вони знаходяться самі - нерідко саме через добу після зникнення. Чому йшли? Підлітки частіше за все не визнаються ні батькам, ні поліції.

Діти пропадають на добу і самостійно повертаються додому

Біжи або помри

Суть гри - підліток повинен перебігти дорогу перед близько йде авто. Або проскочиш, або ні.

На бігають під колесами авто підлітків вже не один раз скаржилися автомобілісти. Підлітки ж бачать в цій грі веселощі і азарт. Небезпечний квест "Біжи або помри" став популярним в 2017 році. На сьогодні в нього продовжують грати.

Один з таких випадків був зафіксований 14 квітня, коли відеореєстратор зафіксував, як на вул. Камчатської діти кидаються під колеса проїжджаючих повз автомобілів.

Крім того, така ж ситуація була в Кам'янському. Камера автоматичної фіксації зняла, як хлопець стояв на узбіччі і придивляється до їдуть по трасі автомобілів. А потім, побачивши, що наближається позашляховик, дав комусь відмашку рукою і кинувся прямо під автомобіль. Водій намагався ухилитися від удару, але хлопець все одно виявився на капоті.

Випадки повторювалися і з іншими дітьми: мама 14-річного школяра з Дніпра ще в 2018 році давала коментар в ЗМІ з приводу ситуації з сином:

"Старшокласники брали восьмикласників" на слабо ". І мій Вітя, щоб не впасти в очах старшокласників, погодився. Після сина повинен був бігти його однокласник. Але після того, як Вітя потрапив під машину, десятикласники, які знімали відеоролик, тут же втекли. "Швидку" синові викликав збив його водій авто ".

Рівень небезпеки зашкалює autocentre.ua

Кривава монета (мідний п'ятак)

Ця гра вже була популярною раніше і отримала нове дихання зовсім недавно. Суть гри така: один з підлітків задає питання другого, і поки перший відповідає на питання - другий з усієї сили тре монетою по його руці, від чого залишаються криваві рани і після - шрами.

Специфічні "мітки" на руках школярів вже встигли виявити багато батьків. Дорослі переживають через можливість дітей придбати інфекцію після маніпуляцій, адже невідомо, хто тримав у руках монету і скільки хвороб вона може переносити. Лікарі підтверджують - гра може привести до жахливого результату подій, таких як ВІЛ-інфекція, гепатит А, В, С.

Гра тягне за собою багато наслідків

Ігри на дахах будинків і електричок

Смертельно небезпечні експерименти ваблять підлітків, що часто закінчується трагедією. Ще рік тому український 10-річний підліток заліз на дах вагона, але не втримався, схопився за високовольтну лінію і буквально живцем згорів від удару струмом високої напруги.

Напруга в даних проводах - 27 тисяч вольт, а смертельним ударом для людини може бути вже 110 вольт.

Крім того, серед популярних подібних захоплень з ризиком - так званий "Руфінг", прихильники якого підіймаються на дахи високих будинків та інших будівель, а також сталкерство - відвідування занедбаних місць.

Експерименти часто закінчуються летальним результатом

У Дніпрі діти також не упускають можливості забратися вище. Так, 22 вересня, на набережній діти шкільного віку залізли на будівельний кран.

Якщо ваша дитина зайнятий спортом, мовами або музикою – він не буде надано підворітті і йому буде просто не цікаво відчувати на собі новомодні жорстокі ігри. Фахівці впевнені, що відвести школярів від небезпечних захоплень - реально і просто. Достатньо направити їх енергію, силу і зацікавленість в потрібне русло.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що на Львівщині поїзд задавив підлітка.

Яна Коваль

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