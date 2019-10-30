Життя або смерть: як дніпрянки вбивають себе дієтами

На які тільки жертви не йдуть дівчата, щоб виглядати бездоганно. Одні займаються спортом і дотримуються правильного харчування, а інші сідають на жорстку дієту і мало не доводять себе до анорексії.

Історії дніпрянок, які знущалися над власним здоров'ям, шокували. До чого привели жорсткі дієти – детально розповість OBOZREVATEL.

Дієта psyh.ru

Олеся, 19 років:

"Мені було 15 років. Якраз період перехідного віку. Підтримки, як такої, у мене не було. Думала, нікому не потрібна. На психологічному та емоційному рівні я вирішила схуднути. Дуже багато читала статей та літератури про дієти та схуднення. Я не вживала жирну їжу, взагалі практично нічого не їла. За місяць скинула 11 кілограм і важила 44 кілограми. Звичайно, ця вага для 15-річної школярки неприйнятнп. Крім дієти я виснажувала себе щоденними тренуваннями. Все це я приховувала від батьків, вони зовсім не підозрювали нічого.

Через пару місяців я опинилася на лікарняному ліжку. Мені поставили діагноз – хронічний гастрит і почали давати пігулки, робити необхідні процедури. Подивившись на мене і дізнавшись мою вагу, лікар здогадалася, що у мене початкова форма анорексії, але я категорично заперечувала. Потім мене відправили до психолога, але навіть там мені довелося брехати, і я ретельно приховувала свою хворобу. Під час перебування в лікарні я нічого не їла. Мені навіть призначили дитячу молочну продукцію для насиченості організму, але це все я виливала в унітаз.

Також у мене збився цикл менструації. Місячних не було цілий рік, і коли гінеколог сказав, що якщо я не припиню гробити своє здоров'я дієтами, то в майбутньому не зможу мати дітей. Я сильно злякалася і одумалася. Після цього почала нормально вживати їжу невеликими порціями. Зараз дотримуюся правильного харчування, прислухаюся до рекомендацій лікаря. Жирну і шкідливу їжу все одно намагаюся не вживати, але мій стан набагато покращився з того часу.

Крім цього, я пила проносне і діуретики. Зізнаюся чесно, навіть зараз іноді їх п'ю. Нещодавно випила таблетку діуретика і втратила свідомість, так як мій тиск і так все життя знижений, а тут ще більше впав, і наслідки були не найприємніші.

Дівчата, уважно стежте за своїм здоров'ям і не вбивайте себе дієтами. Краще пориньте в роботу або займіться іншим корисним заняттям".

Анорексія Elle Girl

Катерина, 22 роки:

"Коли я вчилася в школі, мені не подобалася моя зовнішність, і були комплекси. Я вирішила жорстко схуднути. Забороняла собі вживати жирну і шкідливу їжу. Харчувалася тільки запеченою картоплею і салатом з капусти і моркви. На такій дієті я просиділа всього два тижні. Потім мені постійно стало чогось не вистачати, не було відчуття насичення. Я стала дуже дратівливою, часто сварилася з батьками і друзями. Хоча на той момент вони підтримували мене і намагалися все це зупинити, але через мої зриви я тільки поглиблювала ситуацію. Добре, що в один день я вчасно зупинилася і вирішила не знущатися над своїм здоров'ям і перейшла на інтенсивні заняття спортом і стала нормально харчуватися. Загалом, цей період був найжахливішим в моєму житті".

Дієта BBC

Анна, 44 роки:

"Моя вага була 60 кілограмів. Я вирішила сісти на дієту, яку знайшла в інтернеті. Могла днями нічого не їсти, іноді перекушувала яблуком і кефіром. В результаті схудла на 20 кілограм. Зараз в свої 44 роки я важу 47 кілограм. Для мого віку це дуже мало. Здоров'я в край вгробила.

Потім почалися великі проблеми зі шлунком. Як виявилося, у мене перестав працювати клапан між шлунком і стравоходом. Спочатку не могла нічого їсти, а тепер все життя доводиться вранці робити спеціальну гімнастику для шлунка. Також лікарі призначили індивідуальне харчування: категорично не можна пити каву, тільки трав'яний чай, заборонено їсти булочки, хліб, жирну їжу і т.д.

Сиджу постійно на супах, ромашковому чаї і додатково п'ю таблетки. Звичайно, лікарі пропонували зробити операцію, щоб клапан заробив, але я відмовилася, тому що вона занадто дорога для мене. Ось так мої дієти привели мене до такого життя, але я вже звикла".

Ірина, 28 років:

"Вирішила негайно худнути, бо моя вага для мене була неприйнятна – 63 кг. Почала з того, що перестала їсти після шостої вечора, тільки снідала і обідала. Обід - мінімальний, наприклад качан кукурудзи або два персика. Відразу вага йшла добре, за місяць скинула 3 кг. Але я не збиралася зупинятися, і вирішила худнути розумніше. Прибрала всі жири, в раціоні залишила тільки білок і трохи вуглеводів.

Я добилася бажаного результату - на вагах 50 кг, але я стала нервова і почалися проблеми з менструацією. Дуже бідно йшли, а потім зовсім перестали. Приблизно три місяці їх не було. Звернулася до лікаря - гормональний збій і дисфункція яєчників. Почала відновлюватися, дуже важко було психологічно. Звинувачувала себе за кожен зайвий шматочок.

Так тривало рік, потім менструація відновилася, і зараз тримаю вагу, їм що хочу, тільки в невеликих кількостях. Але цей період ніколи не забуду".

Дієта Домашний Очаг

Марина, 40 років:

"Вичитала в інтернеті різні дієти і почала худнути. Скинула 13 кілограм. Але, на жаль, це ні до чого доброго не привело. Спочатку я ненавиділа весь світ. Посварилася з близькими і рідними людьми, потім зовсім перестала їсти. В результаті я почала знепритомнювати і звернулася до лікарні.

Як з'ясувалося, у мене впав гемоглобін, і через свої дієти я заробила цукровий діабет. Поки сиджу тільки на таблетках і строго прислухаюся до рекомендацій лікаря. Але незабаром доведеться колоти інсулін, так як стан тільки погіршується".

Марія, 25 років:

"В середині першого курсу університету я вирішила почати худнути. Начиталася різних способів в інтернеті і вибрала "найлегший" – харчуватися пареною гречкою. На ніч заливала окропом гречку, а на наступний день її їла. Таким чином, за місяць я схудла на 10 кілограм. Іноді друзі змушували поїсти трохи супу або випити хоча б кефіру.

Через два місяці я перетворилася в скелета: з'явилися синці під очима, ноги як сірники, форми тіла просто зникли. Рідні не розуміли, що зі мною відбувається, адже вони завжди давали з собою нормальну їжу, а я її віддавала подружкам і сиділа на пареній гречці.

В результаті у мене почалися жахливі болі в шлунку, нудота, запаморочення, і мені поставили діагноз – хронічний гастрит. Хоч і минуло багато часу, але моє баловство дієтами позначається на здоров'ї і зараз. Гастрит часто дає про себе знати.

Дівчатка, любіть і приймайте себе такими, які Ви є! Не псуйте своє здоров'я заради, так званої, краси. Ваші форми зміняться тільки в гіршу сторону, а організм отримає безліч важких хронічних захворювань".

Дієта Tochka.net

Перш ніж сісти на дієту, подумайте – чи варто це Вашого здоров'я.

Софія Ковнір

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