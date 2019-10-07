Жити чи виживати: як в Дніпрі заощадити на комуналці

З наближенням опалювального сезону суми в квитанціях за комунальні послуги стрімко ростуть. Українці вигадують різні способи, як заощадити на комуналці і не залишитися в боргах.

У Дніпрі з 22 вересня подорожчала вода, з жовтня почнуть рости тарифи на газ, а ціни за електроенергію знижувати не збираються. OBOZREVATEL розповість, як дніпрянам заощадити на оплаті за комунальні послуги, але при цьому залишитися в теплі та затишку.

Комунальні послуги Цензор.НЕТ

Світлодіодні лампочки

Найчастіше ми користуємося електрикою, так як від неї залежить будь-яка робота. На сьогоднішній день тарифи на електроенергію залишаються без змін, і знижувати їх не планують:

0,9 грн / кВт до 100 кВт;

1,68 грн / кВт більше 100 кВт.

Щоб заощадити в цьому плані, дніпряни змінюють звичайні лампочки на енергозберігаючі або світлодіодні.

Дніпрянка Зоя повністю перейшла на світлодіодні лампи і розповіла, що це значно економить витрати:

"Одна світлодіодна лампочка коштує від 20 до 50 гривень. З їх допомогою я стала платити за світло на 300 гривень менше, а це для мене чималі гроші. Крім цього, звичайні лампи швидко згорають, а світлодіодних лампочок надовго вистачає. Деякі можуть прослужити довгі роки в залежності від виробника і того, як часто використовувати світло", – зазначила дівчина.

Світлодіодні лампочки Лайфхакер

Лічильник "День ніч"

Більшість дніпрян встановлюють двозонні або багатозонні лічильники. Це сприяє заощадити на електроенергії в два рази. Тарифи залежать від часу доби, коли Ви використовували електроенергію. Цю інформацію фіксує зонний лічильник завдяки вбудованим годинах.

Двозонний лічильник ( "День ніч") в денний час (з 7:00 до 23:00) працює за звичайним тарифом - 0,9 грн/кВт, а вночі (з 23:00 до 7:00) за електроенергію потрібно платити тільки 50% вартості – 0,45 грн/кВТ.

Баготозонні лічильники працюють в три періоди:

Пікова зона (з 8:00 до 11:00; з 20:00 до 22:00) – тариф вище звичайного на 50% (1,35 грн/кВТ).

Напівпікова зона (з 7:00 до 8:00; з 11:00 до 20:00; з 22:00 до 23:00) – звичайний тариф (0,9 грн/кВт).

Нічний час (з 23:00 до 7:00) – оплата тільки 40% вартості (0,36 грн/кВТ).

Багатозонний лічильник

Дніпрянка Ксенія встановила двозонний лічильник, і тепер сплачує за електрику вдвічі менше:

"Це як пільговий тариф. Тепер я перу речі тільки в нічний час з 23:00 до 7:00, так як пральна машина забирає дуже багато електроенергії. Такий лічильник дуже зручний, економія в 50% на комунальні послуги ніколи не завадить", – розповіла Ксенія.

Лічильник "День ніч" Квант

Щоб замінити звичайний лічильник на багатозонний Вам слід:

Для початку дізнайтеся, чи є дана можливість у Вашому домі.

Купіть сам лічильник, його ціна залежить від виробника (1500-2000 гривень).

Виберіть тариф, який хочете встановити – двозонний або багатозонний.

Покличте майстра для установки лічильника. Це Вам обійдеться близько 500 гривень.

Автономне і індивідуальне опалення

Автономне опалення – це власна котельня в Вашому домі або житловому комплексі. Вона реагує на погодні зміни, може регулювати теплове споживання і включати опалення при першій необхідності.

Індивідуальне опалення – це котел, який встановлюють прямо в Вашій квартирі. Його можна налаштувати, як захочеться. Також немає необхідності чекати початку опалювального сезону і його можна включити в будь-який час.

Дніпрянка Тетяна вже кілька років користується виключно індивідуальним опаленням і при цьому менше платить за комунальні послуги:

"Якщо до опалювального сезону ще далеко, а в квартирі холодно, то індивідуальне опалення можна включити в будь-який момент. Це набагато зручніше, до того ж менше витрат. Крім цього, у нас стоїть термостат, який регулює температуру повітря в квартирі. Великий плюс індивідуального опалення – це те, що завжди є гаряча вода і можна виставити будь-яку температуру тепла. В місяць за комунальні послуги я плачу близько 1500 гривень. Коли не було індивідуального опалення – платила набагато більше", – розповіла Тетяна.

Опалення Комерційний кур'єр

Відзначимо, що згідно з наказом №169 Мінрегіону, який вступив в силу в вересні 2019 року, тепер не кожен зможе встановити індивідуальне опалення.

Так, власники квартир і нежитлових приміщень багатоповерхівки мають право відключитися і встановити систему індивідуального теплопостачання тільки в тому випадку, якщо не менше 50% квартир і нежитлових приміщень цього будинку вже відключені від цих систем.

Звичайно, для установки автономного або індивідуального опалення Вам доведеться сильно витратитися. Але пізніше Ви добре заощадите на оплаті комунальних послуг.

Як дніпряни виживають і економлять на комунальних послугах

"Я на ніч включаю воду на найменший натиск і набираю повну ванну, так як лічильник при такому натиску не крутить. Цієї води мені вистачає на цілий день, щоб випрати руками деякі речі, прибрати в будинку і помити посуд (його я мию в тазику, так економніше). При цьому я плачу за водопостачання копійки", – Анна.

"Ми з 5-річною донькою живемо вдвох, і доводиться виживати, як можна. Поки опалювальний сезон не почався, по квартирі ми ходимо одягнені, так як дуже холодно. Навіть спимо в одязі під двома ковдрами. Обігрівач я не включаю, бо потім доводиться занадто багато платити за електроенергію. Світло намагаюся всюди вимикати і не залишати. Також ми не користуємося електроприладами (електрочайник, блендер, міксер і т.п.)", – Ольга.

"Щоб зігрітися в холодну пору, на ніч я включаю конвектор на 370-400 Вт. При цьому він швидко нагріває кімнату і мало накручує на лічильнику. Дуже зручно і економно", – Ігор.

"Щоб менше платити за газопостачання, я використовую чітку кількість води. Наприклад, для чашки чаю мені не потрібно багато води, яка буде грітися на газу 15 хвилин. Для цього я набираю в чайник води для однієї чашки, і буквально за 5 хвилин вона нагрівається. Завдяки такому способу я використовую менше газу", – Володимир.

"Я не використовую великий напір води. Якщо мені потрібно помити посуд або скупатися, то я включаю мінімальний натиск, і так лічильник крутить менше", – Зоя.

Як дізнався OBOZREVATEL, деякі дніпряни йдуть на незаконні способи, щоб менше платити за комунальні послуги. Для цього вони встановлюють на лічильники магніт, який зупиняє роботу.

Такі магніти продають у відкритому доступі, але мало хто знає, що цим способом можна отримати штраф у великому розмірі. У разі виявлення фактів крадіжки електроенергії, в тому числі і використання магнітів, абоненту загрожує відключення і штраф від 5 до 20 тисяч гривень.

Магніт на лічильник msk.bars-magnity.com

Не потрібно йти на незаконні махінації, щоб заощадити на комунальних послугах. Для початку встановіть лічильники, замініть звичайні лампи на енергозберігаючі або світлодіодні, і тоді витрати стануть менше і Ваш бюджет збережеться.

Софія Ковнір

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