Головна Новини
7 жовтня • оновлено в 17:51
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Дніпро в деталях

Жити чи виживати: як в Дніпрі заощадити на комуналці

810 Читати матеріал російською

З наближенням опалювального сезону суми в квитанціях за комунальні послуги стрімко ростуть. Українці вигадують різні способи, як заощадити на комуналці і не залишитися в боргах.

У Дніпрі з 22 вересня подорожчала вода, з жовтня почнуть рости тарифи на газ, а ціни за електроенергію знижувати не збираються. OBOZREVATEL розповість, як дніпрянам заощадити на оплаті за комунальні послуги, але при цьому залишитися в теплі та затишку.

Новини
Українцям перерахують тарифи на газ: як злетять суми в платіжках

Комунальні послуги

Комунальні послуги

Цензор.НЕТ

Світлодіодні лампочки

Найчастіше ми користуємося електрикою, так як від неї залежить будь-яка робота. На сьогоднішній день тарифи на електроенергію залишаються без змін, і знижувати їх не планують:

  • 0,9 грн / кВт до 100 кВт;

  • 1,68 грн / кВт більше 100 кВт.

Щоб заощадити в цьому плані, дніпряни змінюють звичайні лампочки на енергозберігаючі або світлодіодні.

Дніпрянка Зоя повністю перейшла на світлодіодні лампи і розповіла, що це значно економить витрати:

"Одна світлодіодна лампочка коштує від 20 до 50 гривень. З їх допомогою я стала платити за світло на 300 гривень менше, а це для мене чималі гроші. Крім цього, звичайні лампи швидко згорають, а світлодіодних лампочок надовго вистачає. Деякі можуть прослужити довгі роки в залежності від виробника і того, як часто використовувати світло", – зазначила дівчина.

Світлодіодні лампочки

Світлодіодні лампочки

Лайфхакер

Лічильник "День ніч"

Більшість дніпрян встановлюють двозонні або багатозонні лічильники. Це сприяє заощадити на електроенергії в два рази. Тарифи залежать від часу доби, коли Ви використовували електроенергію. Цю інформацію фіксує зонний лічильник завдяки вбудованим годинах.

Двозонний лічильник ( "День ніч") в денний час (з 7:00 до 23:00) працює за звичайним тарифом - 0,9 грн/кВт, а вночі (з 23:00 до 7:00) за електроенергію потрібно платити тільки 50% вартості – 0,45 грн/кВТ.

Баготозонні лічильники працюють в три періоди:

  • Пікова зона (з 8:00 до 11:00; з 20:00 до 22:00) – тариф вище звичайного на 50% (1,35 грн/кВТ).

  • Напівпікова зона (з 7:00 до 8:00; з 11:00 до 20:00; з 22:00 до 23:00) – звичайний тариф (0,9 грн/кВт).

  • Нічний час (з 23:00 до 7:00) – оплата тільки 40% вартості (0,36 грн/кВТ).

Багатозонний лічильник

Багатозонний лічильник

Дніпрянка Ксенія встановила двозонний лічильник, і тепер сплачує за електрику вдвічі менше:

"Це як пільговий тариф. Тепер я перу речі тільки в нічний час з 23:00 до 7:00, так як пральна машина забирає дуже багато електроенергії. Такий лічильник дуже зручний, економія в 50% на комунальні послуги ніколи не завадить", – розповіла Ксенія.

Лічильник "День ніч"

Лічильник "День ніч"

Квант

Щоб замінити звичайний лічильник на багатозонний Вам слід:

  • Для початку дізнайтеся, чи є дана можливість у Вашому домі.

  • Купіть сам лічильник, його ціна залежить від виробника (1500-2000 гривень).

  • Виберіть тариф, який хочете встановити – двозонний або багатозонний.

  • Покличте майстра для установки лічильника. Це Вам обійдеться близько 500 гривень.

Новини
Українцям не знизять тарифи на комуналку: у Гончарука назвали причину

Автономне і індивідуальне опалення

Автономне опалення – це власна котельня в Вашому домі або житловому комплексі. Вона реагує на погодні зміни, може регулювати теплове споживання і включати опалення при першій необхідності.

Індивідуальне опалення – це котел, який встановлюють прямо в Вашій квартирі. Його можна налаштувати, як захочеться. Також немає необхідності чекати початку опалювального сезону і його можна включити в будь-який час.

Дніпрянка Тетяна вже кілька років користується виключно індивідуальним опаленням і при цьому менше платить за комунальні послуги:

"Якщо до опалювального сезону ще далеко, а в квартирі холодно, то індивідуальне опалення можна включити в будь-який момент. Це набагато зручніше, до того ж менше витрат. Крім цього, у нас стоїть термостат, який регулює температуру повітря в квартирі. Великий плюс індивідуального опалення – це те, що завжди є гаряча вода і можна виставити будь-яку температуру тепла. В місяць за комунальні послуги я плачу близько 1500 гривень. Коли не було індивідуального опалення – платила набагато більше", – розповіла Тетяна.

Опалення

Опалення

Комерційний кур'єр

Відзначимо, що згідно з наказом №169 Мінрегіону, який вступив в силу в вересні 2019 року, тепер не кожен зможе встановити індивідуальне опалення.

Так, власники квартир і нежитлових приміщень багатоповерхівки мають право відключитися і встановити систему індивідуального теплопостачання тільки в тому випадку, якщо не менше 50% квартир і нежитлових приміщень цього будинку вже відключені від цих систем.

Звичайно, для установки автономного або індивідуального опалення Вам доведеться сильно витратитися. Але пізніше Ви добре заощадите на оплаті комунальних послуг.

Новини
У Дніпрі знову дорожчає вода: опубліковані нові тарифи

Як дніпряни виживають і економлять на комунальних послугах

"Я на ніч включаю воду на найменший натиск і набираю повну ванну, так як лічильник при такому натиску не крутить. Цієї води мені вистачає на цілий день, щоб випрати руками деякі речі, прибрати в будинку і помити посуд (його я мию в тазику, так економніше). При цьому я плачу за водопостачання копійки", – Анна.

"Ми з 5-річною донькою живемо вдвох, і доводиться виживати, як можна. Поки опалювальний сезон не почався, по квартирі ми ходимо одягнені, так як дуже холодно. Навіть спимо в одязі під двома ковдрами. Обігрівач я не включаю, бо потім доводиться занадто багато платити за електроенергію. Світло намагаюся всюди вимикати і не залишати. Також ми не користуємося електроприладами (електрочайник, блендер, міксер і т.п.)", – Ольга.

"Щоб зігрітися в холодну пору, на ніч я включаю конвектор на 370-400 Вт. При цьому він швидко нагріває кімнату і мало накручує на лічильнику. Дуже зручно і економно", – Ігор.

"Щоб менше платити за газопостачання, я використовую чітку кількість води. Наприклад, для чашки чаю мені не потрібно багато води, яка буде грітися на газу 15 хвилин. Для цього я набираю в чайник води для однієї чашки, і буквально за 5 хвилин вона нагрівається. Завдяки такому способу я використовую менше газу", – Володимир.

"Я не використовую великий напір води. Якщо мені потрібно помити посуд або скупатися, то я включаю мінімальний натиск, і так лічильник крутить менше", – Зоя.

Як дізнався OBOZREVATEL, деякі дніпряни йдуть на незаконні способи, щоб менше платити за комунальні послуги. Для цього вони встановлюють на лічильники магніт, який зупиняє роботу.

Такі магніти продають у відкритому доступі, але мало хто знає, що цим способом можна отримати штраф у великому розмірі. У разі виявлення фактів крадіжки електроенергії, в тому числі і використання магнітів, абоненту загрожує відключення і штраф від 5 до 20 тисяч гривень.

Магніт на лічильник

Магніт на лічильник

msk.bars-magnity.com

Не потрібно йти на незаконні махінації, щоб заощадити на комунальних послугах. Для початку встановіть лічильники, замініть звичайні лампи на енергозберігаючі або світлодіодні, і тоді витрати стануть менше і Ваш бюджет збережеться.

Софія Ковнір

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Місце
Україна Дніпро
Теги
ЖКХ комунальні послуги
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel