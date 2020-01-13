Жити чи виживати: як в Дніпрі економлять студенти, звичайні жителі і пенсіонери

У нинішній час українці намагаються економити на всьому. Хтось відкладає свої заощадження на заповітну мрію, а хтось просто намагається вижити.

OBOZREVATEL поспілкувався зі студентами, звичайними жителями Дніпра і пенсіонерами, та дізнався, як і на чому вони економлять.

Як в Дніпрі економлять студенти, звичайні жителі і пенсіонери

Студенти (18-23 роки)

Студентка одного з дніпровських ВНЗ Вікторія вже закінчує університет, і при цьому заробляє гроші:

"Коли я не працювала, то гроші взагалі не рахувала. Щотижня батьки давали мені продукти і грошові кошти на особисті витрати.

Тільки почавши працювати, я зрозуміла, що таке гроші і як їх потрібно витрачати. Тому що особисто я, коли отримую зарплату, починаю відразу ж її витрачати, і потім в кінці місяця просто виживаю.

Тому я заздалегідь прописую в своєму блокноті список того, що мені потрібно купити і зробити в цьому місяці. Записую тільки найважливіше, наприклад, купити щось з одягу/взуття, оплатити комунальні послуги, сходити до лікаря і т.п.

Крім цього, я намагаюся відкладати певну суму в конверт, як то кажуть, "на чорний день".

Ось ці зекономлені гроші мені дуже допомагають, коли до зарплати ще тижнів зо два, а жити якось треба.

Відкладені гроші в основному витрачаю на подарунки рідним, а також можу на них поїхати кудись відпочити. Це дуже хороший і вигідний метод економії", – розповіла Вікторія.

Катерина вчиться на бюджеті в дніпровському ВНЗ, але поки не має можливості сама заробляти гроші:

"Для мене в пріоритеті закінчити університет з червоним дипломом. Тому зараз я намагаюся не пропускати заняття, багато вчу, читаю і отримую за це хороші бали.

Живу в гуртожитку на стипендію, а також трохи батьки допомагають. Доводиться економити на чому, так як стипендія невелика, а просити додаткові гроші у батьків соромно.

В основному економлю на собі. Манікюр та педикюр роблю сама звичайним лаком, кінчики волосся мені підстригає моя сусідка по кімнаті, а за особою доглядаю звичайною недорогою косметикою.

Також рідко купую нові речі, а якщо купую, то в дешевих магазинах, іноді в секонд-хендах.

Крім цього, щомісяця намагаюся виділити невелику суму грошей відкладаю її, щоб трохи пізніше виїхати куди-небудь відпочити.

Через навчання на роботу часу не вистачає. Можу зрідка перед святами заробити на подарунки близьким, але цих грошей на життя недостатньо", – розповіла Катерина.

Студенти Комерсант

Тимофій вчиться в дніпровському ВНЗ на пільговій основі. Він живе за рахунок соціальної стипендії та пенсії:

"У зв'язку з сімейними обставинами я отримую пенсію і соціальну стипендію. В місяць виходить дуже гарна сума, на яку можна прожити.

Але якщо чесно, економлю я тільки тоді, коли закінчуються ці гроші. У мене такий вік, що хочеться все і відразу, до того ж люблю погуляти і добре відпочити.

Тому всі мої гроші закінчуються через 2-3 тижні, і вже потім включається режим економії.

Моя економія полягає в тому, що замість улюбленого фаст-фуду я переходжу на макарони/гречку і тушонку. Їм те, що знаходжу в старих запасах. Також економлю на покупці речей для себе. Наприклад, нові кросівки і футболка можуть почекати до наступного місяця.

Крім цього, вічні зустрічі з друзями в пабах доводиться перенести в більш бюджетне місце. Наприклад, можна просто посидіти вдома і подивитися фільми або пограти в ігри, або ж прогулятися в парку і т.п.", – розповів Тимофій.

Звичайні мешканці (30-50 років)

Дніпрянка Ксенія давно працює в сфері продажів, знімає невелику квартиру, і при цьому намагається на чомусь економити:

"Частину зарплати віддаю за оплату житла і комунальних послуг. Решту витрачаю на догляд за собою, їжу і іноді гуляння з друзями.

У мене є окремий блокнот, куди я вношу всі свої витрати. І в кінці місяця дивлюся, на чому можна заощадити в наступний раз.

Завдяки розумному веденню витрат, я намагаюся менше витрачати грошей на непотрібні речі. До того ж, тепер перед кожною покупкою я все добре обмірковую, щоб переконатися, що мені дійсно потрібна ця річ.

Тому таким способом я бачу, де можна витратити менше грошей, а де й зовсім від чогось відмовитися і добре заощадити", – розповіла Ксенія.

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Житель Дніпра Олександр робить покупки за списком, який заздалегідь ретельно складає:

"У наш час зарплати невисокі, і тому доводиться економити на всьому. Виживаємо, так би мовити.

Так як у мене є сім'я, то я роблю все можливе, щоб вони ні в чому не мали потреби. Тому економлю на собі. Дружині і доньці купую все необхідне, а собі – в міру можливості.

З дружиною завжди заздалегідь продумуємо список покупок на місяць. Навіть в продуктовий магазин ходимо по списку і тоді розуміємо, що необхідно придбати зараз, а що можна відкласти на потім.

Таким чином, економію видно і в будинку є все необхідне", – розповів Олександр.

А ось дніпрянка Наталя добре економить на комунальних послугах:

"Нинішні технології дійшли до того, що можна не переплачувати за комунальні послуги і зберегти свій бюджет.

Я встановила двофазний лічильник і тепер домашні клопоти виконую у вечірній і нічний час. Таким чином, за ніч накручується набагато менше кубометрів, ніж вдень, і тому можна заощадити тисячі гривень.

Крім комуналки, я економлю на місці вибору продуктів і особистих речей. Завжди вибираю магазин дешевше, а не пафосні бутики з дорогущим одягом. А продукти купую, в основному, на ринку, так як там завжди все свіже, дешевше супермаркетів, і іноді можна навіть сторгуватися і вибити ціну нижче.

Заощаджені гроші я відкладаю в окремий ящик і збираю на заповітну мрію – відправити батьків на відпочинок за кордон", – розповіла Наталя.

Звичайні мешканці ВладТайм

Пенсіонери (60+)

Мешканка Дніпра Валентина на пенсії зовсім недавно, але вже зрозуміла, що жити на пенсійні гроші важко:

"Зараз мінімальна пенсія в Україні становить 1638 гривень. Цього катастрофічно не вистачає на проживання, а тим більше у великому місті.

Велика частина пенсії йде на комуналку. Тому доводиться економити на харчуванні.

Так, я складаю мінімальний список і йду на ринок за продуктами. Не скажу, що сильно витрачаюся і купую багато їжі. В основному, це різні крупи, картопля, масло, хліб. З м'ясних делікатесів рідко можу собі дозволити щось хороше. Найчастіше беру печінку, пупки, сердечка. Це теж дуже корисно, смачно і зовсім недорого.

Мені пощастило, що у мене є діти, які щомісяця купують мені запаси деяких продуктів харчування: сіль, цукор, соняшникова олія і т.п. Якби не вони, то довелося б останню копійку віддавати на це", – розповіла Валентина.

Пенсіонери Mycredit

Дніпрянин Віктор на пенсії більше 10 років. Він живе в приватному будинку, займається садівництвом, і при цьому намагається економити:

"Я з дитинства працьовитий, і для мене доглядати за власним городом – тільки в радість. Добре, що здоров'я ще дозволяє.

Тому крім пенсії я заробляю на продажу продуктів зі свого городу: овочі, фрукти і зелень. Не скажу, що з цього можна багато отримати грошей, тому доводиться економити.

На їжу сильно не витрачаю, так як живу один. Мені досить зварити суп або картоплі з маслом, іноді можу додати що-небудь м'ясне. А так як все домашнє, то на це гроші не витрачаю.

Я навчився відкладати невелику частину пенсії, яку пізніше можу витратити на що-небудь корисне. Одяг я не купую, тому що красуватися мені не треба, вже не той вік.

У мене є свій тайник, де знаходяться всі мої заощадження. В основному, я їх витрачаю в зимовий період, коли додаткового заробітку немає і потрібно на щось жити", – розповів Віктор.

Мешканка Дніпра Алла всю пенсію відкладає на подарунки рідним і "чорний день". Але при цьому жінка має додаткову роботу:

"Я завзята рукодільниця і тому для мене щось зв'язати, зшити, вишити – легка робота, за яку я живу.

Частину пенсійних грошей можу витратити за оплату комунальних послуг, а решту відкладаю. У мене троє онуків, яких я часто балую і не можу залишити без подарунків. Тому вся моя пенсія йде на них.

Додаткові кошти я отримую за замовлення клієнтів. Можу вишити будь-яку картину, зв'язати одяг, зробити гарне рукоділля. Такий вид заробітку приносить не тільки задоволення, але і хороші гроші.

Але економити свій бюджет все-таки потрібно. Тому частину грошей я кладу в банк. Таким чином, гроші завжди залишаються цілими, і пізніше їх можна витратити на що-небудь корисне", – розповіла Алла.

Пенсіонери Vgorode.ua

Всі ці люди з різних поколінь. У них різні смаки, стилі і погляди на життя. Кожен економить по-різному: одні на собі і віддають останнє рідним, а інші намагаються з розумом вести свої витрати. Але все ж вони залишаються звичайними людьми, які мають багато спільного і вони знають ціну життя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мешканка Нової Зеландії за рік зуміла заощадити більше 16 тисяч новозеландських доларів (10,4 тисячі доларів США) на їжі. Жінка почала полювати разом зі своїм чоловіком і повністю перестала купувати м'ясо, рибу і м'ясні продукти в магазинах.

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