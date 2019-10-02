Жертви краси: як дніпрянки страждають від рук псевдомайстрів

Сучасні дівчата роблять все можливе, щоб завжди виглядати красиво і доглянуто. Ін'єкції, нарощування, омолодження, збільшення губ і інших частин тіла – все це може призвести до найнесподіваніших і жахливих наслідків.

У Дніпрі не так вже й складно знайти салон краси, але важливо не потрапити в пастку недосвідченого майстра.

Жертви краси

Дніпрянка Вікторія ходить до одного і того самого майстра з манікюру вже більше року. Але після останньої процедури дівчина туди більше ні ногою:

"Все було нормально протягом року, після кожного відвідування я не могла натішитися новим нігтям. Але я ніколи не замислювалася, як майстри стерилізують інструменти для манікюру. Я довіряла своєму майстрові на всі сто. Але після останньої процедури я почала помічати, що на моєму великому пальці утворилася рана, яка почала гнити і жахливо боліла. Я зрозуміла, що мені занесли інфекцію", – повідомила постраждала.

Після цього Вікторія відразу ж написала своєму майстрові і розповіла про проблему:

"Я запитала: "Що це таке?", а натомість отримала стандартну відповідь: "Я нічого не знаю, намаж якоюсь маззю". Після цього я задумалася про обробку інструментів і більше до цього майстра не піду", – додала Дніпрянка.

Дівчина зазначила, рана настільки хворіла, що її довелося в домашніх умовах проколювати, і звідти вийшов гній. Тепер все починає загоюватися, але незабаром Вікторія навряд чи зможе довірити свої руки будь-якому іншому майстру.

Жертви краси

Нарощування вій є найпопулярнішою процедурою серед дівчат. Так, після відвідин студії краси Валерія залишилася без грошей і вій, але з неприємним осадом і опухлими очима:

"Нарощування я роблю щомісяця. Цього разу вирішила трохи заощадити і мені порадили майстра з нарощування вій за невеликі гроші. Я спробувала, а потім сильно пошкодувала. Відразу після процедури мене збентежило почервоніння очей, але майстер переконала, що це нормально. Але на ранок я прокинулася з опухлим обличчям і не могла навіть відкрити очі. Я написала майстру, щоб вона негайно прийняла мене і зняла вії. Спочатку вона відмовлялася, мовляв, багато записів і немає місця, але потім все-таки прийняла", – розповіла потерпіла.

Вії дівчині зняли, але гроші так ніхто і не повернув:

"Хоч би вибачення попросили, але в цій студії всім, м'яко кажучи, все одно на своїх клієнтів. В результаті я весь тиждень капала очі і на лікування витратила більше, ніж планувала заощадити на нарощуванні", – додала Валерія.

Нарощування вій Daily

До подібного псевдомайстра потрапила і дівчина Альона, яка протягом кількох років нарощує вії:

"Все було добре, ніяких проблем з віями не було. Я записалася в новий салон, який мені неодноразово рекомендували. Але щось пішло не так і після нарощування у мене почалися свербіж і роздратування на обличчі. А через три дні вії почали відпадати шматками разом з моїми. Минув тиждень, і я залишилася з "лисими" очима, так як моїх вій практично не залишилося", – розповіла дівчина.

Альона звернулася зі скаргами в салон, але там сказали, що це просто алергія, яка скоро пройде:

"Коли я повністю залишилася без вій і знову написала майстру, то мене просто заблокували. Був не тільки жахлива біль, але і неприємний осад. Тепер дуже страшно йти за черговою "красою", – зазначила дівчина.

Підкреслені та ідеальні брови – мрія будь-якої дівчини. Але навіть після таких корекцій можна надовго залишитися з жорсткими опіками і гірким осадом:

"Перший раз в житті захотіла зробити ламінування брів. Через Instagram знайшла майстра, за відгуками сподобалася. Після процедури залишилася задоволена, але вже на наступний день сильно пошкодувала. Шкіра навколо брів стало сухою, з'явилися опіки, біль був пекельний. Розповіла майстру про проблему, але вона відповіла, що такого не повинно бути і поцікавилася, чим я лікую їх. Після цього вона перестала відповідати і мої походи до таких псевдомайстрів закінчилися", – розповіла Наталя.

Жертви краси

Жертви краси

Як не стати жертвою краси:

Ходіть тільки до перевірених майстрів: не довіряйте першій-ліпшій сторінці в соцмережах або рекламі. Справжні професіонали обов'язково повинні мати диплом про повну загальну середню медичну освіту, сертифікати про проходження відповідних курсів і санітарну книжку.

Не ведіться на низькі ціни: часто таке призводить до жахливих наслідків. Краще заплатити дорожче, ніж потім витрачати ще більше на лікування.

Обов'язково запитайте про досвід роботи. Адже це важливий фактор, щоб майстер був з великим стажем і багаторічною практикою.

Не покладайтеся на домашніх майстрів. Краще навести красу у професіоналів в салоні.

Звичайно, не завжди можна відрізнити хорошого майстра від поганого. Часто можуть помилятися навіть професіонали своєї справи з багаторічним стажем. Ретельно перевіряйте і дізнавайтеся про роботу майстра, до якого плануєте йти. І головне - не економте на собі. Адже Ваше здоров'я – в Ваших руках.

Софія Ковнір

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