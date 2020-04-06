Зараз в Дніпрі не найкращі часи для переїзду, і цією ситуацією користуються шахраї.

Про те, як не потрапити на вудку нечесних "орендодавців" і не втратити свої фінансові кошти – розповість OBOZREVATEL.

Квартирні шахраї в Дніпрі: як не потрапити на вудку ua.depositphotos

Найбезпечніший спосіб для шахраїв заробити, не виходячи з дому, виглядає дуже просто і невимушено, не викликаючи підозр у багатьох дніпрян.

З такою ситуацією зіткнулася жителька Дніпра Вікторія, яка планувала орендувати невелику квартиру на ж\м Перемога. В оголошенні було вказана затишна квартира з гарним ремонтом і зручним місцем розташування. Так, дівчина до останнього не підозрювала про те, що веде діалог з квартирними шахраями.

Крок 1: "орендодавець" налагоджує контакт

Для того, щоб людина почала довіряти – у шахраїв є перевірений роками спосіб. На початку спілкування, в більшості випадків за допомогою месенджерів, вони придумують історію про те, що квартира для них дуже цінна і здавати її в оренду – було складним рішенням. Крім докладної історії про те, чому житлову площу вирішили здавати в оренду, шахрай задасть вам багато питань: скільки вам років, де працюєте, чи є шкідливі звички, хто буде жити в квартирі.

Як працюють квартирні шахраї

Ніколи нічого не оплачуйте перед переглядом житла

Завжди є історія про те, чому зважилися на такий крок

Крок 2: оцінка вашої платоспроможності

Коли контакт налагоджений, шахрай починає ставити запитання про те, чи готові ви сплатити вартість оренди і заставу, який часто дотримується до оплати за останній місяць.

"Особисто мені відповіли, що я як потенційний орендар підходжу. Звичайно ж, я була готова під'їхати і подивитися квартиру, але тут почалося найцікавіше. Як виявилося, на рахунок житла вже написали 5 осіб і вони готові зняти дану квартиру в найближчі дні. Щоб я подивилася житло позачергово – мене попросили сплатити заставу на суму в 500 гривень".

"Орендодавець" ухиляється від пропозиції зустрітися

Вам обов'язково скажуть, що ви підходите

І додадуть, що перед вами величезна черга бажаючих

Дніпрянка Вікторія зрозуміла, що ситуація складається не на її користь:

"Це дивно – платити заставу за квартиру, яку я не бачила в очі. В звичних ситуаціях все по-іншому: ти виходиш на контакт з орендодавцем, ви домовляєтеся про зустріч, ти дивишся житло і далі або платиш всю суму і підписуєш договір, або платиш заставу для того, щоб житло притримали для тебе. Крім того, "орендодавець" сказала, що її і чоловіка немає в місті, і приїдуть вони в п'ятницю, 3 квітня. у повідомленні нижче жінка написала, що якщо я оплачу заставу – притримає квартиру до свого приїзду. Це теж було дивно і підозріло ".

Прийшов час говорити про передоплату

Аналогічна ситуація в Києві ema.com.ua

Крок 3: торг

Дівчина розповіла, що запропонувала більш вигідну альтернативу, щоб перевірити справжність слів орендодавця:

"Я запропонувала більш вигідний варіант: спочатку подивитися житло і сплатити заставу в 1500 гривень, а потім в день в'їзду при підписанні договору оплатити всю суму. На мою пропозицію мене почали звинувачувати в тому, що я хочу виставити людину шахраєм. Нижче запропонували оплатити меншу суму застави – 400 гривень. Крім того, мені скинули фото паспорта, який повинен був виступити гарантом слів ".

Документ виявився недійсним

Вікторія перевірила номер документа по фото і зрозуміла: паспорт недійсний. Після цього дівчина припинила спілкування з шахраями. Як не дивно, оголошення по квартирі було видалено на наступний день, хоча за словами "орендодавця", в запасі було ще кілька днів.

Звичайно ж, можна заплатити і менше

Як перевірити справжність документів в Дніпрі за 2 хвилини

Щоб дізнатися, чи намагаються вас обдурити – досить перевірити документ орендодавця на сайті Державної міграційної служби України. На сайті служби є такий сервіс. Для перевірки досить вибрати тип документу і ввести дані:

Як перевірити справжність документів Державна міграційна служба

У разі нашої героїні це серія і номер паспорта. Ось така інформація з'являється на сайті, якщо документ недійсний:

Інформація про недійсний документ Державна міграційна служба

Якщо паспорт справжній – сервіс видасть вам інше повідомлення, яке підтверджує наявність документа в державній базі:

Так виглядає повідомлення про справжність документа Державна міграційна служба

Перевірити можна різноманітні документи Державна міграційна служба

Оренда квартири в Дніпрі: як не потрапити на вудку до шахраїв

Для того, щоб не втратити гроші – постарайтеся дотримуватися основних правил:

Спробуйте відшукати житло за допомогою рідних, близьких чи знайомих вам людей. Часто буває, що знайомі здають в оренду житло, при цьому вам не доведеться оплачувати послуги ріелтора;

Звертайтеся тільки до перевірених ріелторам або фірмам з хорошою репутацією. Ви заплатите за послугу з пошуку і підбору житла, але будете впевнені в тому, що вас не обдурять;

Ніяких передоплат до перегляду квартири і підписання договору між орендарем та орендодавцем! Спочатку переконайтеся, що житлова площа відповідає фото і всі документи в повному порядку.

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