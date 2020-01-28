Записати дитину в дитячий сад: про кроки і проблеми в Дніпрі

Багато жителів Дніпра стикаються з несподіваними питаннями і проблемами, коли приходить час відправити дитину в дитячий садок.

Про кроки і нюанси в даному питанні розповість OBOZREVATEL.

Черга в дитячі сади Дніпра: подробиці pedagogika.com

Як повідомляють в Міністерстві освіти і науки України, бажано записуватися в чергу відразу після народження дитини, оскільки збільшується можливість отримати місце в дитячому садку і заощадити час, сили і нерви батьків. Але такий крок не обов'язковий. Для того, щоб записати дитину в дитячий садок, батькам потрібно:

1. Вибрати заклад дошкільної освіти;

2. Якщо ви визначилися з садком, необхідно відвідати його і дізнатися у директора про наявність вільних місць і умови зарахування дітей;

3. Прийом дітей до закладу дошкільної освіти загального розвитку здійснюється керівником протягом календарного року на підставі:

• заяви батьків або осіб, які їх замінюють;

• медичної довідки про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти;

• довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

• свідоцтва про народження.

Для прийому дітей в спеціальні заклади дошкільної освіти, а також для прийому дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивні групи додатково подається:

• висновок психолого-медико-педагогічної консультації або інклюзивного ресурсного центру;

• напрямок місцевого органу управління освіти;

• індивідуальна програма реабілітації для дітей з інвалідністю.

Для прийому дітей в санаторну установу дошкільної освіти додатково подається:

• довідка територіального лікувально-профілактичного закладу або тубдиспансеру;

• напрямок місцевого органу управління освіти.

Чи можна без щеплень

Питання про відвідування закладу дошкільної освіти дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень, вирішується лікарсько-консультативною комісією, згідно наказу Міністерства охорони здоров'я України від 29.11.2002 № 434. При наявності відповідних медичних довідок встановленого зразка із висновком лікарсько-консультативної комісії, в якому зазначено, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти, керівник зобов'язаний прийняти дитину в садок.

Без щеплень можна, але з відповідним дозволом bagnet.org

Електронний запис в чергу: процедура

Щоб записати дитину в чергу, необхідно пройти online-реєстрацію на сайті, вибрати вільний садок і заповнити форму. При реєстрації потрібно вказати: ім'я та прізвище дитини, дату народження, серію і номер свідоцтва про народження, контактний телефон одного з батьків. Далі натиснути "Подати заявку".

Якщо реєстрація заявки успішна – встановлюється статус "Зареєстровано в черзі"; дату і час реєстрації не можна буде змінити. Якщо є вільні місця, то статус реєстрації зміниться на "Є можливість зарахування", і вам буде запропоновано місце в обраному саду.

Як записати дитину в чергу: покрокова інструкція reg.isuo.org

Батькам слід постійно відстежувати статус, і в разі його зміни (про що буде відправлено повідомлення на електронну адресу) подати необхідні документи для вступу (термін подачі документів встановлюється місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування). В іншому випадку черга автоматично скасовується. До слова, незважаючи на складну ситуацію з дитсадками, в чергу можна ставати навіть з моменту народження дитини. Однак тільки в тому випадку, якщо батьки впевнені, що не мінятимуть своє місце проживання. В іншому випадку таке рішення буде недоцільним.

Чи зобов'язані батьки платити благодійний внесок

Благодійний внесок робиться виключно за бажанням батьків. Якщо цей благодійний збір намагаються нав'язати вам як обов'язковий, пам'ятайте, що це порушення. У такому випадку, ви можете подати скаргу до районного управління освіти. В крайньому випадку – потрібно звертатися в правоохоронні органи, адже за такі дії передбачена кримінальна відповідальність.

Вимагати благодійний внесок - це незаконно bagnet.org

Що робити, якщо місць немає

В першу чергу, в Міністерстві освіти і науки України рекомендують зберігати спокій. Для початку з'ясуйте у співробітників, з якої причини відсутнє місце, і запитайте, як вам вчинити, щоб місце все-таки з'явилося. Рекомендуємо отримати письмову відмову в неприйнятті дитини в садок. Цю відмову можна отримати від керівника. Зібравши всю інформацію, можна звернутися в управління освіти – там зобов'язані допомогти вам розібратися і вирішити питання.

Як записати дитину в дитячий сад bagnet.org

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