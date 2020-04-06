Жителям Дніпра в період загальнонаціонального карантину обмежили безліч можливостей. Тепер городяни самі пропонують послуги, які можуть надати як безкоштовно, так і за окрему вартість.

Які послуги пропонують на час карантину дніпряни – читайте далі в нашому матеріалі.

Які послуги жителі Дніпра пропонують на час карантину

Няня

У період карантину в Дніпрі усі освітні установи і дитячі сади зачинили, тому дітям доводиться сидіти вдома. У багатьох батьків немає можливості постійно перебувати поруч зі своїми малюками і на допомогу приходить няня.

Так, дніпряни активно пропонують послуги няні, середня вартість яких становить 50-100 гривень/година.

У цю вартість входять прогулянки, читання книг, розважальні та розвиваючі ігри та багато іншого.

Няня в Дніпрі в період карантину

Няня в Дніпрі в період карантину

Няня в Дніпрі в період карантину

Няня в Дніпрі в період карантину

Особистий водій

На даний момент в Дніпрі проблеми з громадським транспортом. Так, скористатися ним можуть ті городяни, які є працівниками критично важливої інфраструктури, і тільки при наявності спеціального квитка.

Тому єдиний вихід – особистий транспорт. Деякі жителі Дніпра пропонують послуги особистого водія. Найчастіше це професіонали, які за кермом багато років і мають хороший досвід.

Деякі перевезення пасажирів здійснюються за попереднім записом. Після кожного пасажира салон автомобіля обробляється антибактеріальним розчином.

Відзначимо, що водії перевозять пасажирів в захисній медичній масці і рукавичках.

"Прохання людей з ознаками простудних захворювань – не бронювати послугу, в посадці в авто і поїздці Вам буде відмовлено", – відзначають водії.

Вартість даної послуги складає 30 гривень – подача машини і 10 гривень за кілометр.

Також є можливість забронювати автомобіль на день, тиждень або місяць. У такому режимі тариф роботи обговорюється індивідуально.

Особистий водій в Дніпрі

Особистий водій в Дніпрі

Крім цього, жителям Дніпра можуть надати таку послугу як оренда автомобіля.

Так, у зв'язку з карантином одна з компаній надає клієнтам знижку на оренду автомобіля 40%.

Всі автомобілі економічні, з електропакетом і кондиціонером. Машини обслужені і в хорошому стані.

Середня вартість оренди зі знижкою становить:

1-3 дня – 720 гривень/день;

4-7 днів – 600 гривень/день;

8-30 днів – 540 гривень/день;

30 і більше – 510 гривень/день.

Також раніше OBOZREVATEL повідомляв подробиці про те, що потрібно для оренди автомобіля в Дніпрі.

Оренда автомобіля

Репетиторство

Щоб не забувати старі знання і отримувати нові, жителям Дніпра пропонують послуги репетиторства. Все це відбувається в режимі онлайн. Хтось бере за це гроші, а хтось дає можливість навчатися безкоштовно.

Всі репетитори з відповідною освітою і хорошим досвідом роботи. Також до кожного вони мають індивідуальний підхід і створюють доброзичливу атмосферу на уроках.

Під час уроку репетитор детально пояснює теми, задає і перевіряє домашнє завдання і відповідає на всі запитання.

Середня вартість одного заняття з репетитором становить 100-150 гривень/година.

Деякі репетитори на час карантину пропонують подібну послугу провести безкоштовно. Але вже після його закінчення вартість занять буде стандартна.

Репетиторство в Дніпрі

Репетиторство в Дніпрі

Репетиторство в Дніпрі

Допомога з домашніми завданнями

Також жителі Дніпра пропонують на час карантину послугу – виконання домашніх завдань.

Для цього Ви можете відправити домашнє завдання в будь-який месенджер, потім професіонал його виконує і відправляє Вам вже готову роботу. Після цього Ви проводите оплату на банківську карту.

Вартість послуги обговорюється індивідуально і залежить від кількості і часу виконання завдання.

Допомога з домашніми завданнями в Дніпрі

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в зв'язку з продовженням карантину жителям Дніпра доведеться скромно відзначити майбутнє свято Великодня 19 квітня. Стало відомо, як в цьому році дніпряни зможуть відзначити Великдень і у скільки обійдеться приготування паски.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал