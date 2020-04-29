Які послуги водії Дніпра можуть замовити і оформити в період карантину
Через загальнонаціональний карантин в Дніпрі багато підприємств працюють в обмеженому режимі або онлайн. Згідно з регламентом, в такому форматі обслуговують і сервісні центри Міністерства внутрішніх справ в Дніпропетровській області.
Які послуги водії Дніпра можуть оформити в період карантину – читайте далі в нашому матеріалі.
Як працюють сервісні центри МВС в Дніпропетровській області
У зв'язку з продовженням загальнонаціонального карантину до 11 травня, в сервісних центрах МВС в Дніпропетровській області режим ізоляції також продовжено.
Так, в сервісних центрах МВС для забезпечення своєчасного і повного проведення профілактичних і протиепідемічних заходів тимчасово змінено режим роботи і призупинено надання фізичним і юридичним особам частини послуг.
Разом з цим сервісні центри МВС продовжують працювати за окремим графіком, переважно в режимі онлайн, а документи приймаються в електронному вигляді на адресу чергових центрів.
Відзначимо, що заяви на отримання рахунку приймаються виключно на електронну пошту: info_dnp@hsc.gov.ua.
Які послуги можуть отримати водії Дніпра
Прийом громадян в сервісних центрах МВС в Дніпропетровській області відбувається виключно за попереднім записом для надання невідкладних послуг, зокрема:
Реєстрація/перереєстрація та зняття з обліку транспортних засобів тільки для медичних і дипломатичних установ;
Перша державна реєстрація нових легкових транспортних засобів;
Реєстрація нових вантажних автомобілів, автобусів, причепів і напівпричепів, використовуваних для забезпечення діяльності об'єктів критичної інфраструктури;
Перереєстрація транспортного засобу у зв'язку з втратою або крадіжкою свідоцтва про реєстрацію автомобіля;
Обмін посвідчення водія, виданого вперше на 2 роки – онлайн через електронний кабінет водія;
Відновлення водійського посвідчення в разі його втрати або крадіжки;
Видача (продовження) свідоцтв про допуск транспортних засобів для перевезення визначених небезпечних вантажів.
Ці послуги будуть надаватися за попереднім записом. У Дніпропетровській області сервісний центр розташований за адресою:
Проспект Праці, 16. Телефон: 720-97-52.
З питань обміну водійських посвідчень – (068) 65954176.
Електронний кабінет водія
Через електронний кабінет водія можна замовити онлайн наступні послуги:
Верифікацію даних посвідчення водія та свідоцтва про державну реєстрацію транспортного засобу;
Призначення належного користувача;
Відновлення та обмін посвідчення водія – їх видача відбуватиметься вже після офіційного закінчення карантину;
Перевірку наявності та оплата адміністративних правопорушень;
Перевірку транспортного засобу по VIN-коду.
Також дистанційно можна замовити і отримати в електронному вигляді довідку про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень.
Крім цього, в період карантину зупиняється перебіг строків звернення громадян на отримання послуг, в тому числі це стосується і відповідального зберігання номерних знаків транспортних засобів, знятих з обліку для подальшого закріплення за іншими транспортними засобами цього ж власника.
Автовласники, які мають номерні знаки на платному зберіганні, можуть не хвилюватися. Відлік терміну зберігання цих номерних знаків зупиняється і їх знищення проводитися не буде.
Відзначимо, що продовжити термін їх зберігання буде можливо вже після офіційного закінчення карантину. При цьому, плата за зберігання номерних знаків під час карантину зніматися не буде.
У сервісному центрі МВС закликають бути відповідальними, але не звертатися без необхідності. Користуйтеся послугами онлайн і на час карантину залишайтеся вдома.
Важливо відмітити! Прийом громадян в сервісних центрах МВС в Дніпропетровській області з явними ознаками ГРВІ проводитися не буде.
Графік роботи сервісних центрів МВС в святкові дні
Черговий сервісний центр МВС в Дніпропетровській області в святкові дні буде працювати за наступним графіком:
30 квітня – з 09:00 до 17:00;
1 травня – вихідний день;
2 травня – з 09:00 до 16:45;
3, 4 травня – вихідні дні;
5, 6 7 травня – з 09:00 до 18:00;
8 травня – з 09:00 до 17:00.
Замовлення довідки про несудимість онлайн
Для онлайн-замовлення довідки про несудимість в сервісних центрах МВС в Дніпропетровській області необхідно наступне:
Увійдіть через Кваліфікований електронний підпис (фізичної особи) або Bank ID;
Заповніть електронну форму (вкажіть, в якому ТСЦ зручно забрати готову довідку);
Отримайте повідомлення про готовність документа або перевірте статус готовності довідки онлайн;
Заберіть довідку в обраному сервісному центрі МВС, пред'явивши документ, що засвідчує особу.
Відзначимо, що при замовленні через Bank ID отримати довідку можна тільки в паперовому варіанті. Відправлення електронної форми здійснюється тільки за допомогою персонального комп'ютера, на якому встановлено ОС Windows.
Також у полі "Спосіб отримання довідки" виберіть в якому вигляді краще отримати довідку:
Електронний варіант – довідка надійде на вказаний у формі заповнення електронну адресу;
Паперовий варіант – довідку можна забрати в бажаному сервісному центрі МВС.
Увага! При замовленні довідки онлайн збережіть її номер. Це дозволить Вам самостійно перевіряти статус її готовності.
Реєстрація автотранспортних засобів в Дніпрі
Для реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів усіх категорій вітчизняного виробництва та країн СНД необхідно:
Заява встановленого зразка;
Паспорт громадянина України;
Реєстраційний номер облікової картки платника податків;
Документ, що підтверджує правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення транспортного засобу;
Документ, де вказана вартість транспортного засобу (для первинної реєстрації транспортного засобу);
Документ про відповідність конструкції транспортного засобу, встановленим вимогам безпеки дорожнього руху (в разі першої реєстрації на території України або переобладнанні);
Квитанції, що підтверджують оплату адміністративної послуги та плату за бланкову і спеціальну продукцію;
У разі оформлення договору купівлі-продажу в ТСЦ, необхідно надати оціночну або середньоринкову вартість транспортного засобу і документ про сплату податку на дохід від продажу об'єкта рухомого майна.
Вартість послуги в Дніпрі
Для транспортних засобів усіх категорій вітчизняного виробництва та країн СНД або окремих агрегатів (з видачею номерного знака) – близько 550 гривень:
Послуга – 152,63 гривень;
Номерний знак – близько 178,20 гривень;
Бланк свідоцтва – 219 гривень.
Крім цього, в 2020 році збір на обов'язкове державне пенсійне страхування при першій державній реєстрації легкового транспортного засобу становить:
Якщо вартість транспортного засобу не перевищує або дорівнює 346 830 гривень – 3%;
Якщо вартість транспортного засобу більш ніж 346 830 гривень або дорівнює 609 580 гривень – 4%;
Якщо вартість транспортного засобу більш ніж 609 580 гривень – 5%.
Також під час продажу (обміну) транспортного засобу сплачується податок на дохід від продажу (обміну) за ставкою: 5%–ПДФО + 1,5%–військовий збір.
Відзначимо, що термін надання послуги протягом робочого дня з моменту отримання заяви.
Як замовити водійське посвідчення в Дніпрі
У період карантину жителям Дніпра для обміну водійського посвідчення, отриманого вперше на 2 роки, необхідно:
Зайти в електронний кабінет водія, вибравши зручний спосіб ідентифікації – за допомогою кліків, BankID або MobileID;
Перейти в розділ "Електронні послуги" і вибрати пункт "Електронні послуги";
Перейти на сторінку "Відновлення та обмін посвідчення водія";
Заповнити обов'язкові поля і прикріпити сканкопію медичної довідки по обидва боки;
Підписати заяву за допомогою кліків;
Оплатити послугу особистої банківською картою;
Перевірити надходження на свою електронну пошту квитанції про оплату за послугу;
Після отримання на свою електронну пошту листи від ТСЦ МВС про обробку заявки, необхідно направити в відповідь номер квитанції про оплату послуги;
Після поновлення водійського посвідчення в електронному кабінеті водія, нове е-посвідчення водія – з терміном дії 30 років, з'явиться в додатку "Дія" протягом доби.
Надавши адміністратору необхідний пакет документів, отримати готове посвідчення водія може залежати від попереднього вибору:
В обраному сервісному центрі МВС – в будь-який зручний час після офіційного завершення карантину;
У черговому сервісному центрі МВС – дату і час візиту під час карантину відправить адміністратор на електронну пошту.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що через продовження карантину студенти і викладачі Дніпра змушені навчатися в дистанційному режимі. Як повідомляють в уряді, навчальний рік у вищих навчальних закладах може закінчитися в такій же формі. Стало відомо, як дається студентам і викладачам Дніпра дистанційне навчання.