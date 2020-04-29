Через загальнонаціональний карантин в Дніпрі багато підприємств працюють в обмеженому режимі або онлайн. Згідно з регламентом, в такому форматі обслуговують і сервісні центри Міністерства внутрішніх справ в Дніпропетровській області.

Які послуги водії Дніпра можуть оформити в період карантину – читайте далі в нашому матеріалі.

Які послуги водії Дніпра можуть замовити і оформити в період карантину МоторМанія

Як працюють сервісні центри МВС в Дніпропетровській області

У зв'язку з продовженням загальнонаціонального карантину до 11 травня, в сервісних центрах МВС в Дніпропетровській області режим ізоляції також продовжено.

Так, в сервісних центрах МВС для забезпечення своєчасного і повного проведення профілактичних і протиепідемічних заходів тимчасово змінено режим роботи і призупинено надання фізичним і юридичним особам частини послуг.

Разом з цим сервісні центри МВС продовжують працювати за окремим графіком, переважно в режимі онлайн, а документи приймаються в електронному вигляді на адресу чергових центрів.

Відзначимо, що заяви на отримання рахунку приймаються виключно на електронну пошту: info_dnp@hsc.gov.ua.

Сервісний центр МВС в Дніпропетровській області Дніпро Інфо

Які послуги можуть отримати водії Дніпра

Прийом громадян в сервісних центрах МВС в Дніпропетровській області відбувається виключно за попереднім записом для надання невідкладних послуг, зокрема:

Реєстрація/перереєстрація та зняття з обліку транспортних засобів тільки для медичних і дипломатичних установ;

Перша державна реєстрація нових легкових транспортних засобів;

Реєстрація нових вантажних автомобілів, автобусів, причепів і напівпричепів, використовуваних для забезпечення діяльності об'єктів критичної інфраструктури;

Перереєстрація транспортного засобу у зв'язку з втратою або крадіжкою свідоцтва про реєстрацію автомобіля;

Обмін посвідчення водія, виданого вперше на 2 роки – онлайн через електронний кабінет водія;

Відновлення водійського посвідчення в разі його втрати або крадіжки;

Видача (продовження) свідоцтв про допуск транспортних засобів для перевезення визначених небезпечних вантажів.

Ці послуги будуть надаватися за попереднім записом. У Дніпропетровській області сервісний центр розташований за адресою:

Проспект Праці, 16. Телефон: 720-97-52.

З питань обміну водійських посвідчень – (068) 65954176.

Послуги для водіїв Дніпра auto.bigmir.net

Електронний кабінет водія

Через електронний кабінет водія можна замовити онлайн наступні послуги:

Верифікацію даних посвідчення водія та свідоцтва про державну реєстрацію транспортного засобу;

Призначення належного користувача;

Відновлення та обмін посвідчення водія – їх видача відбуватиметься вже після офіційного закінчення карантину;

Перевірку наявності та оплата адміністративних правопорушень;

Перевірку транспортного засобу по VIN-коду.

Також дистанційно можна замовити і отримати в електронному вигляді довідку про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень.

Крім цього, в період карантину зупиняється перебіг строків звернення громадян на отримання послуг, в тому числі це стосується і відповідального зберігання номерних знаків транспортних засобів, знятих з обліку для подальшого закріплення за іншими транспортними засобами цього ж власника.

Автовласники, які мають номерні знаки на платному зберіганні, можуть не хвилюватися. Відлік терміну зберігання цих номерних знаків зупиняється і їх знищення проводитися не буде.

Відзначимо, що продовжити термін їх зберігання буде можливо вже після офіційного закінчення карантину. При цьому, плата за зберігання номерних знаків під час карантину зніматися не буде.

У сервісному центрі МВС закликають бути відповідальними, але не звертатися без необхідності. Користуйтеся послугами онлайн і на час карантину залишайтеся вдома.

Важливо відмітити! Прийом громадян в сервісних центрах МВС в Дніпропетровській області з явними ознаками ГРВІ проводитися не буде.

Електронний кабінет водія NewsOne

Графік роботи сервісних центрів МВС в святкові дні

Черговий сервісний центр МВС в Дніпропетровській області в святкові дні буде працювати за наступним графіком:

30 квітня – з 09:00 до 17:00;

1 травня – вихідний день;

2 травня – з 09:00 до 16:45;

3, 4 травня – вихідні дні;

5, 6 7 травня – з 09:00 до 18:00;

8 травня – з 09:00 до 17:00.

Сервісний центр МВС ТСН

Замовлення довідки про несудимість онлайн

Для онлайн-замовлення довідки про несудимість в сервісних центрах МВС в Дніпропетровській області необхідно наступне:

Увійдіть через Кваліфікований електронний підпис (фізичної особи) або Bank ID;

Заповніть електронну форму (вкажіть, в якому ТСЦ зручно забрати готову довідку);

Отримайте повідомлення про готовність документа або перевірте статус готовності довідки онлайн;

Заберіть довідку в обраному сервісному центрі МВС, пред'явивши документ, що засвідчує особу.

Відзначимо, що при замовленні через Bank ID отримати довідку можна тільки в паперовому варіанті. Відправлення електронної форми здійснюється тільки за допомогою персонального комп'ютера, на якому встановлено ОС Windows.

Також у полі "Спосіб отримання довідки" виберіть в якому вигляді краще отримати довідку:

Електронний варіант – довідка надійде на вказаний у формі заповнення електронну адресу;

Паперовий варіант – довідку можна забрати в бажаному сервісному центрі МВС.

Увага! При замовленні довідки онлайн збережіть її номер. Це дозволить Вам самостійно перевіряти статус її готовності.

Замовлення довідки про несудимість Пресслужба сервісного центру МВС

Реєстрація автотранспортних засобів в Дніпрі

Для реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів усіх категорій вітчизняного виробництва та країн СНД необхідно:

Заява встановленого зразка;

Паспорт громадянина України;

Реєстраційний номер облікової картки платника податків;

Документ, що підтверджує правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення транспортного засобу;

Документ, де вказана вартість транспортного засобу (для первинної реєстрації транспортного засобу);

Документ про відповідність конструкції транспортного засобу, встановленим вимогам безпеки дорожнього руху (в разі першої реєстрації на території України або переобладнанні);

Квитанції, що підтверджують оплату адміністративної послуги та плату за бланкову і спеціальну продукцію;

У разі оформлення договору купівлі-продажу в ТСЦ, необхідно надати оціночну або середньоринкову вартість транспортного засобу і документ про сплату податку на дохід від продажу об'єкта рухомого майна.

Реєстрація автомобіля Народна правда

Вартість послуги в Дніпрі

Для транспортних засобів усіх категорій вітчизняного виробництва та країн СНД або окремих агрегатів (з видачею номерного знака) – близько 550 гривень:

Послуга – 152,63 гривень;

Номерний знак – близько 178,20 гривень;

Бланк свідоцтва – 219 гривень.

Крім цього, в 2020 році збір на обов'язкове державне пенсійне страхування при першій державній реєстрації легкового транспортного засобу становить:

Якщо вартість транспортного засобу не перевищує або дорівнює 346 830 гривень – 3%;

Якщо вартість транспортного засобу більш ніж 346 830 гривень або дорівнює 609 580 гривень – 4%;

Якщо вартість транспортного засобу більш ніж 609 580 гривень – 5%.

Також під час продажу (обміну) транспортного засобу сплачується податок на дохід від продажу (обміну) за ставкою: 5%–ПДФО + 1,5%–військовий збір.

Відзначимо, що термін надання послуги протягом робочого дня з моменту отримання заяви.

Реєстрація автомобіля Бізнес медіа

Як замовити водійське посвідчення в Дніпрі

У період карантину жителям Дніпра для обміну водійського посвідчення, отриманого вперше на 2 роки, необхідно:

Зайти в електронний кабінет водія, вибравши зручний спосіб ідентифікації – за допомогою кліків, BankID або MobileID;

Перейти в розділ "Електронні послуги" і вибрати пункт "Електронні послуги";

Перейти на сторінку "Відновлення та обмін посвідчення водія";

Заповнити обов'язкові поля і прикріпити сканкопію медичної довідки по обидва боки;

Підписати заяву за допомогою кліків;

Оплатити послугу особистої банківською картою;

Перевірити надходження на свою електронну пошту квитанції про оплату за послугу;

Після отримання на свою електронну пошту листи від ТСЦ МВС про обробку заявки, необхідно направити в відповідь номер квитанції про оплату послуги;

Після поновлення водійського посвідчення в електронному кабінеті водія, нове е-посвідчення водія – з терміном дії 30 років, з'явиться в додатку "Дія" протягом доби.

Надавши адміністратору необхідний пакет документів, отримати готове посвідчення водія може залежати від попереднього вибору:

В обраному сервісному центрі МВС – в будь-який зручний час після офіційного завершення карантину;

У черговому сервісному центрі МВС – дату і час візиту під час карантину відправить адміністратор на електронну пошту.

Водійське посвідчення ТСН

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що через продовження карантину студенти і викладачі Дніпра змушені навчатися в дистанційному режимі. Як повідомляють в уряді, навчальний рік у вищих навчальних закладах може закінчитися в такій же формі. Стало відомо, як дається студентам і викладачам Дніпра дистанційне навчання.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!