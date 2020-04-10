У період карантину жителям Дніпра радять залишатися вдома і зайвий раз не виходити на вулицю. Але потрібно отримувати нові знання і удосконалювати свої навички, тому на допомогу приходять курси онлайн.

Які курси онлайн можуть пройти жителі Дніпра – читайте далі в нашому матеріалі.

Які курси онлайн можуть пройти жителі Дніпра UBR.ua

Курси іноземних мов

У Дніпрі багато шкіл іноземних мов під час карантину перейшли в режим роботи онлайн.

Ви можете записатися на групові заняття або індивідуальні, а також побувати на першому пробному безкоштовному занятті.

Відзначимо, що викладачі оцінять Ваші знання і допоможуть підібрати підходящу групу для навчання іноземної мови.

Після цього Ви повинні оплатити онлайн-курс і почати навчання в онлайн-режимі.

Вартість індивідуальних онлайн курсів з іноземної мови залежить від кількості необхідних занять і Вашого рівня знань. Так, середня вартість одного індивідуального заняття в Дніпрі становить від 250 до 300 гривень.

Середня вартість групових занять онлайн за один семестр – від 3500 гривень і вище.

Протягом навчання викладачі Вам не тільки дадуть нові корисні знання, а й контролюватимуть процес, задаватимуть домашні завдання і онлайн перевірятимуть і обговорюватимуть їх.

Курси іноземних мов Advance

Онлайн-марафони

Також для жителів Дніпра проводять цікаві та безкоштовні онлайн-марафони, на яких можна дізнатися багато корисної інформації.

Так, одна з дніпровських академій в період карантину часто проводить безкоштовні онлайн-марафони як для маленьких, так і для дорослих жителів Дніпра.

Наприклад, марафон про фріланс, де можна познайомитися з професіоналами в сфері IT, дізнатися детально про їх професії і навіть поставити запитання. Так, Вас познайомлять з людьми, які працюють дизайнерами, інтернет-маркетологами, програмістами і т. п.

Для участі в онлайн-марафонах необхідно зареєструватися і Вам особисто на електронну пошту будуть надсилати повідомлення та посилання на онлайн-заняття.

Онлайн-марафони Vgorode.ua

Онлайн підготовка до ЗНО

У період карантину випускникам шкіл дуже важко навчатися дистанційно. Але зовнішнє незалежне оцінювання вже близько, тому добре підготуватися допоможуть онлайн-курси.

Викладачі допоможуть дніпровським випускникам вивчити всю теорію і отримати безліч нових знань з кожної теми. Крім цього, школярі зможуть вирішувати онлайн завдання і за це отримувати бали. Також вчителі розкажуть про способи, як легко і просто вирішити складні вправи.

Викладачі мають до кожного учня індивідуальний підхід, також вони детально працюють над помилками і розбирають їх причини.

Щоб записатися на онлайн-курс з підготовки до ЗНО, Вам необхідно вибрати вподобану школу, а також предмет, до якого Ви хочете підготуватися, і залишити онлайн-заявку.

Відзначимо, що Ви можете вибрати кілька курсів відразу.

Вартість одного такого онлайн-заняття жителям Дніпра обійдеться від 50 гривень до 110 гривень.

Підготовка онлайн до ЗНО Eduget

Тести ЗНО онлайн

Також жителі Дніпра можуть безкоштовно пройти онлайн-тестування із зовнішнього незалежного оцінювання.

На сайті "ЗНО онлайн" розміщені тести, які складали абітурієнти під час зовнішнього незалежного оцінювання 2009-2019 років, а також варіанти тестів, які пропонувалися надходять до вищих навчальних закладів України під час пробного зовнішнього незалежного оцінювання 2009-2019 років.

Спосіб виконання всіх тестових завдань у запропонованих на сайті тестів максимально наближений до реальних тестів, а форма надання відповіді відповідає виду, що пропонується абітурієнтам в бланку відповідей під час проходження реальних тестів ЗНО.

Після виконання тестових завдань надаються правильні відповіді і розраховується результат в тестових і рейтингових балах, а також визначається час витрачений на виконання тесту.

Для кожного предмета можна відкрити повний список всіх тестових завдань зовнішнього незалежного оцінювання. У цьому варіанті проходження ЗНО онлайн Ви зможете отримати правильну відповідь на кожне завдання відразу після його виконання.

Тести ЗНО онлайн Eduget

SEO та SMM курси онлайн

У сучасному світі SEO-спецілісти – дуже затребувана і популярна професія. SEO – це ефективне просування інтернет-ресурсів в пошукових системах.

Так, жителям Дніпра пропонують в період карантину пройти онлайн-курси по цій спеціалізації. Викладачі навчать всім основам, які допоможуть надалі освоїти веб-ресурс.

Крім цього, дніпряни зможуть освоїти основні принципи сайту, а також його інструменти оптимізації. Викладачі розкажуть про принципи настройки сайту, як створюється контент, які є ключові запити і багато іншого.

Вартість подібного онлайн-курсу в Дніпрі в період карантину значно знизилася. Так, середня ціна за курс складає 5000-6000 гривень.

SMM-фахівець займається просуванням компанії, її бренду, товарів і послуг в соціальних мережах. Тому жителі Дніпра можуть навчитися цієї професії також онлайн.

На даному курсі Ви зможете навчитися правильно вести соціальні мережі, створювати яскравий контент під тематику, налаштовувати і поширювати рекламу і працювати в месенджерах.

Середня вартість онлайн-курсу по SMM в Дніпрі становить від 4 тисяч гривень.

SEO та SMM Enroute Editor

Інші безкоштовні онлайн-курси

Для підвищення кваліфікації педагогічних працівників відкрили спеціальний безкоштовний онлайн-курс на платформі Prometheus.

Даний курс створений учасниками робочої групи з питань професійного розвитку педагогічних працівників МОН (Міністерство освіти і науки України, – ред.).

Лектори курсу на конкретних прикладах розкажуть, як і де вибирати програми підвищення кваліфікації, на що звертати увагу при розробці таких програм, укладення планів і прийняття рішення про визнання результатів підвищення кваліфікації.

Крім цього, педагогам розкажуть, як заповнити всі необхідні документи і як краще спланувати професійне зростання з урахуванням всіх потреб і фінансових можливостей.

На курсі подаються чек-листи, зразки документів, корисні матеріали для більш широкого розуміння питання, консультаційне вікно, а також тести з найбільш поширеними ситуаціями і помилками.

Після успішної обробки всіх завдань курсу всі учасники отримають сертифікат про підвищення педагогічної кваліфікації, яка відповідає всім новим вимогам.

Онлайн-курси для жителів Дніпра gosrf.ru

Також на платформі Prometheus є безліч інших безкоштовних онлайн-курсів для жителів Дніпра. Щоб підібрати для себе відповідний, потрібно ввести в пошуку ключове слово і Вам нададуть кілька варіантів, або ж перейти в каталог курсів.

На платформі Вас зможуть навчити онлайн іноземних мов для кар'єрного зростання, для журналістики, для медіаграмотності, а також підготують до ЗНО і дадуть безліч нових знань і навичок.

Наприклад, жителям Дніпра пропонують пройти безкоштовний курс, який розвінчує найпоширеніші міфи і надає достовірну інформацію про нову коронавірусну інфекцію COVID-19. У цьому курсі коротко і доступно викладено найважливіші факти, зібрані авторитетними вченими і міжнародними організаціями охорони здоров'я.

Ви зможете дізнатися наступне:

Що відомо про вірус – скільки він живе в повітрі і на поверхні предметів, яка вірогідність заразитися від хворої людини, що робити, щоб убезпечити себе і близьких;

Наскільки небезпечна коронавірусна інфекція;

Основні симптоми – коли залишатися вдома, а коли йти до лікаря;

Ускладнення – від чого помирають хворі і як це лікують;

Чим не лікувати коронавірус;

Кому не потрібна маска, а кому вона допоможе;

Чи передається вірус від домашніх тварин, укусів комах;

Основні протоколи дій в разі перебування з хворим на коронавірус;

І багато іншого.

Коронавірус Фокус

Жителі Дніпра можуть також безкоштовно навчитися української мови за 27 уроків. Програма елементарного рівня вивчення мови розроблена так, щоб якомога ширше сприяти розвитку комунікативних можливостей слухача для ефективного використання української мови в різних життєвих ситуаціях і сферах спілкування.

Курс складається з відеоуроків і конспектів до них, проміжних тестових вправ і загального тесту, матеріал яких відповідає елементарному рівню знань, умінь і навичок (А1, А2). Одним зі складових є форум, де учасники курсу можуть спілкуватися українською мовою.

Кожен урок передбачає оволодіння лексичного мінімуму по конкретній темі і однією з граматичних тем, що може бути засвоєна на відповідному рівні.

Відзначимо, що після кожного відеоуроку надається проміжний тест на кілька запитань для перевірки на розуміння матеріалу і закріплення знань, умінь і навичок. А після проходження всіх уроків запропонований підсумковий контрольний тест.

Онлайн-курси Neurohive

Щоб взяти участь в будь-якому безкоштовному онлайн-курсі на цій платформі, жителям Дніпра необхідно всього лише зареєструватися на сайті і спокійно отримувати нові знання.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в зв'язку з карантином з'явилося безліч нових трендів, в тому числі і в світі моди. З символікою карантину і коронавіруса почали випускати захисні маски, футболки, сумки та багато іншого. Названий ТОП речей з символікою карантину, які можуть придбати жителі Дніпра.

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