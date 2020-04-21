Які діти шукають родину в Дніпрі і області

У Дніпрі та області понад дві тисячі дітей, які шукають сім'ю. Усиновити дитину не так вже й складно, а ось подарувати щасливе дитинство – безцінний вчинок.

Про те, хто ці діти і як їх знайти – розповість OBOZREVATEL.

Як усиновити дитину в Дніпрі shutterstock.com

За даними Міністерства соціальної політики, люблячі родини потребують 2139 дітей з Дніпра і області. З них – 1162 хлопчика та 977 дівчаток. Вік дітей – від декількох місяців до 17 років.

Для потенційних усиновителів доступні різні форми влаштування:

національне усиновлення;

міждержавне усиновлення;

опіка;

піклування;

прийомна сім'я;

дитячий будинок сімейного типу.

Також на сайті Мінсоцполітики ви можете ознайомитися з докладною інформацією про дітей: наприклад, чи є у них брати або сестри, які також потребують усиновлення. Крім того, на онлайн-майданчику можна дізнатися про наявність чи відсутність інвалідності у дитини.

Які діти шукають родину

У Дніпрі та області 32 дитини до 1 року, які потребують люблячих батьків. З них – 15 дівчаток і 17 хлопчиків. Детальніше дізнатися про них можна в Службі у справах дітей Дніпропетровської ОДА, за адресою пр. Поля, 83/1. Телефон: (068) 43 32 362, (068) 43 32 362.

Хлопчики до 1 року Міністерство соціальної політики

Денис, 5 місяців Міністерство соціальної політики

Віктор, 1 рік Міністерство соціальної політики

Дівчата до 1 року Міністерство соціальної політики

Емілія, 6 місяців Міністерство соціальної політики

Дарина, 1 рік Міністерство соціальної політики

Вікторія, 1 рік Міністерство соціальної політики

Анастасія, 1 рік Міністерство соціальної політики

Найбільше дітей, яким шукають сім'ї, перебувають у віці від 10 до 17 років – таких 1576. З них – 854 хлопчика і 722 дівчинки. У кожного з них – своя історія, у багатьох – брати і сестри приблизно такого ж віку.

Даня, 12 років Міністерство соціальної політики

Андрій, 13 років Міністерство соціальної політики

Олександр, 17 років Міністерство соціальної політики

Катерина, 15 років Міністерство соціальної політики

Діана, 12 років Міністерство соціальної політики

Валерія, 15 років Міністерство соціальної політики

Як усиновити дитину в Дніпрі

Як повідомили в Мінсоцполітики, з початку 2020 року всі кандидати в усиновлювачі зобов'язані пройти курс навчання. Тобто, всі нові батьки будуть знати, як правильно виховувати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Це важливо, оскільки виховання дитини, яка зазнала психологічної травми від втрати біологічних батьків, має свої особливості. Навчання для всіх кандидатів – безкоштовне. Всі потенційні прийомні батьки, батьки-вихователі та опікуни вже давно проходять таке навчання. Відтепер це буде стосуватися і усиновителів.

Якщо ви вирішили зробити серйозний крок і усиновити дитину – для початку достатньо подати онлайн-заявку.

Досить заповнити анкету на сайті Міністерство соціальної політики

Або ж звертайтеся за такими адресами:

Служба у справах дітей (ДнепрОГА) – вул. Старокозацька, 34;

Управління-служба у справах дітей виконавчого комітету Дніпровського міськради – проспект Дмитра Яворницького, 75;

Новокодакський район – проспект Сергія Нігояна, 52;

Чечелівський район – вул. Театральна 5А;

Центральний район – проспект Поля, 14;

Соборний район – пл. Т. Шевченка, 7;

Самарський район – вул. 20-річчя Перемоги, 5.

Які документи необхідні для усиновлення дитини

Жителі Дніпра, які бажають усиновити дитину, повинні звернутися з письмовою заявою до служби у справах дітей за місцем проживання. Для початку потрібно зібрати такі документи:

Заява в довільній формі;

Копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

Довідка про заробітну плату за останні шість місяців або копія декларації про доходи за попередній календарний рік, засвідчена органами ДФС. У разі, якщо усиновлювачами є подружжя, довідку про заробітну плату за останні шість місяців або копію декларації про доходи за попередній календарний рік, завірену органами ДФС, може подавати один з подружжя, який має постійний дохід;

Копія свідоцтва про шлюб, укладений в органах реєстрації актів цивільного стану, якщо заявники перебувають у шлюбі;

Висновок про стан здоров'я кожного заявника

Засвідчена нотаріально письмова згода другого з подружжя на усиновлення дитини (у разі усиновлення дитини одним з подружжя);

Довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видана органами внутрішніх справ за місцем проживання заявника;

Копія документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;

У разі усиновлення дитини одним з подружжя – висновок про стан здоров'я та довідка про наявність чи відсутність судимості подаються кожним з подружжя. Термін дії документів становить один рік з дня видачі.

Як усиновити дитину в Дніпрі freepik.com

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