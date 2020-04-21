Які діти шукають родину в Дніпрі і області
У Дніпрі та області понад дві тисячі дітей, які шукають сім'ю. Усиновити дитину не так вже й складно, а ось подарувати щасливе дитинство – безцінний вчинок.
Про те, хто ці діти і як їх знайти – розповість OBOZREVATEL.
За даними Міністерства соціальної політики, люблячі родини потребують 2139 дітей з Дніпра і області. З них – 1162 хлопчика та 977 дівчаток. Вік дітей – від декількох місяців до 17 років.
Для потенційних усиновителів доступні різні форми влаштування:
національне усиновлення;
міждержавне усиновлення;
опіка;
піклування;
прийомна сім'я;
дитячий будинок сімейного типу.
Також на сайті Мінсоцполітики ви можете ознайомитися з докладною інформацією про дітей: наприклад, чи є у них брати або сестри, які також потребують усиновлення. Крім того, на онлайн-майданчику можна дізнатися про наявність чи відсутність інвалідності у дитини.
Які діти шукають родину
У Дніпрі та області 32 дитини до 1 року, які потребують люблячих батьків. З них – 15 дівчаток і 17 хлопчиків. Детальніше дізнатися про них можна в Службі у справах дітей Дніпропетровської ОДА, за адресою пр. Поля, 83/1. Телефон: (068) 43 32 362, (068) 43 32 362.
Найбільше дітей, яким шукають сім'ї, перебувають у віці від 10 до 17 років – таких 1576. З них – 854 хлопчика і 722 дівчинки. У кожного з них – своя історія, у багатьох – брати і сестри приблизно такого ж віку.
Як усиновити дитину в Дніпрі
Як повідомили в Мінсоцполітики, з початку 2020 року всі кандидати в усиновлювачі зобов'язані пройти курс навчання. Тобто, всі нові батьки будуть знати, як правильно виховувати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Це важливо, оскільки виховання дитини, яка зазнала психологічної травми від втрати біологічних батьків, має свої особливості. Навчання для всіх кандидатів – безкоштовне. Всі потенційні прийомні батьки, батьки-вихователі та опікуни вже давно проходять таке навчання. Відтепер це буде стосуватися і усиновителів.
Якщо ви вирішили зробити серйозний крок і усиновити дитину – для початку достатньо подати онлайн-заявку.
Або ж звертайтеся за такими адресами:
Служба у справах дітей (ДнепрОГА) – вул. Старокозацька, 34;
Управління-служба у справах дітей виконавчого комітету Дніпровського міськради – проспект Дмитра Яворницького, 75;
Новокодакський район – проспект Сергія Нігояна, 52;
Чечелівський район – вул. Театральна 5А;
Центральний район – проспект Поля, 14;
Соборний район – пл. Т. Шевченка, 7;
Самарський район – вул. 20-річчя Перемоги, 5.
Які документи необхідні для усиновлення дитини
Жителі Дніпра, які бажають усиновити дитину, повинні звернутися з письмовою заявою до служби у справах дітей за місцем проживання. Для початку потрібно зібрати такі документи:
Заява в довільній формі;
Копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;
Довідка про заробітну плату за останні шість місяців або копія декларації про доходи за попередній календарний рік, засвідчена органами ДФС. У разі, якщо усиновлювачами є подружжя, довідку про заробітну плату за останні шість місяців або копію декларації про доходи за попередній календарний рік, завірену органами ДФС, може подавати один з подружжя, який має постійний дохід;
Копія свідоцтва про шлюб, укладений в органах реєстрації актів цивільного стану, якщо заявники перебувають у шлюбі;
Висновок про стан здоров'я кожного заявника
Засвідчена нотаріально письмова згода другого з подружжя на усиновлення дитини (у разі усиновлення дитини одним з подружжя);
Довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видана органами внутрішніх справ за місцем проживання заявника;
Копія документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;
У разі усиновлення дитини одним з подружжя – висновок про стан здоров'я та довідка про наявність чи відсутність судимості подаються кожним з подружжя. Термін дії документів становить один рік з дня видачі.
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