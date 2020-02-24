Які діти шукають родину в Дніпрі і області

У Дніпрі та області понад дві тисячі дітей потребують сім'ю. Усиновити дитину не так вже й складно, а ось подарувати щасливе дитинство – безцінний вчинок.

Про те, хто ці діти і як їх знайти – розповість OBOZREVATEL.

Подаруй тепло: які діти з Дніпра потребують сім'ю познавательно.com

За даними Міністерства соціальної політики, в люблячих родинах потребують 2209 дітей з Дніпра і області. З них – 1197 хлопчиків і 1012 дівчаток. Вік дітей – від декількох місяців до 17 років.

Для потенційних усиновителів доступні різні форми влаштування: національне усиновлення, міждержавне усиновлення, опіка, піклування, прийомна сім'я та дитячий будинок сімейного типу.

Також на сайті Мінсоцполітики ви можете ознайомитися з докладною інформацією про дітей: наприклад, чи є у них брати або сестри, які також потребують усиновлення. Крім того, на онлайн-майданчику можна дізнатися про наявність чи відсутність інвалідності у дитини.

На сайті можна знайти всю необхідну інформацію про дитину Міністерство соціальної політики

У Дніпрі та області 29 дітей до 1 року, які потребують люблячих батьків. З них – 11 дівчаток і 18 хлопчиків. Детальніше дізнатися про них можна в Службі у справах дітей Дніпропетровської ОДА, за адресою пр. Поля, 83/1. Телефон: (068) 43 32 362, (068) 43 32 362.

Дівчатка від 0 до 1 року Міністерство соціальної політики

Хлопчики від 0 до 1 року Міністерство соціальної політики

Саші всього 1 рік, але вона вже вміє радіти кожному дню. Дівчинка охоче пробує на дотик іграшки, намагається самостійно посмикати або погладити кожну з них, в положенні лежачи на животі дотягується до предметів, що знаходяться поруч і підтягує їх ближче до себе.

Саша, 1 рік changeonelife.ua

У Софії - брат і дві сестри. Дівчинка народилася здоровою і чекає, коли її заберуть додому люблячі мама і тато.

Софія, 1 рік Міністерство соціальної політики

Тимофій швидко перевертається зі спинки на бочок або животик, піднімає голову і ретельно розглядає, що відбувається навколо. А ще малюкові подобається сидіти в спеціальному кріслі, тому що це теж хороша можливість краще все бачити. Є у Тимофія і деякі переваги. Так, він великий любитель музики і обожнює музичні іграшки. Подобаються малюкові і яскраві брязкальця.

Тіма, 1 рік changeonelife.ua

Найбільше дітей, яким шукають сім'ї, перебувають у віці від 10 до 17 років – таких 1618 осіб. З них – 874 хлопчика і 744 дівчинки. У кожного з них – своя історія, у багатьох – брати і сестри приблизно такого ж віку.

Діти від 10 до 17 років Міністерство соціальної політики

Максиму – 14 років. Хлопчик дуже чуйний, уважний і здатний до співчуття. Максим дружньо ставиться до всіх, хто поруч. Він ніколи не пройде повз, якщо побачить, що комусь важко або сумно. Хлопчик завжди готовий прийти на допомогу друзям у важку хвилину. У навчанні Максим проявляє себе як старанний і здібний учень. Рідко, коли його оцінки опускаються нижче 8.

Максим, 14 років changeonelife.ua

13-річна Женя і 17-річна Настя такі рідні, але такі різні! Настя за своїм характером дівчина жвава і більш відкрита. Женя – трохи сором'язлива і задумлива. Вчителі та вихователі відгукуються про сестер з позитивного боку: дівчатка здатні і відповідальні. Настя і Женя завжди підтримують один одного. Дівчата дуже акуратні і охайні, вони стежать за чистотою у себе в кімнаті. За що б сестри не бралися, все буде саме так, як потрібно. А Настя до того ж, як старша, завжди допомагає Жене з уроками.

13-річна Євгенія changeonelife.ua

Настя, 17 років changeonelife.ua

За 2019 рік українцями було усиновлено 1419 дітей, що на 61 дитину більше за попередній рік. За цей ж період в Дніпрі і області створили 20 дитячих будинків сімейного типу та 23 прийомні сім'ї. У них влаштували більше 300 сиріт.

"Діти повинні виховуватися в сім'ях. Сиріт всиновлюють, а ще для них створюють дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї. У цьому році в різних куточках області з'явилося 43 таких центри сімейного затишку. У них влаштували понад 300 дітей", – зазначив начальник служби по справах дітей Дніпропетровської ОДА Віктор Візир.

Як повідомили в Мінсоцполітики, з початку 2020 року всі кандидати в усиновлювачі зобов'язані пройти курс навчання. Тобто, все нові батьки будуть знати, як правильно виховувати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Це важливо, оскільки виховання дитини, яка зазнала психологічної травми від втрати біологічних батьків, має свої особливості. Навчання для всіх кандидатів – безкоштовне. Всі потенційні прийомні батьки, батьки-вихователі та опікуни вже давно проходять таке навчання. Відтепер це буде стосуватися і усиновителів.

Якщо ви вирішили зробити серйозний крок і усиновити дитину – для початку достатньо подати онлайн-заявку.

Перший крок - анкета на сайті Міністерство соціальної політики

Або ж звертайтеся за такими адресами:

Служба у справах дітей (ДніпроОДА) – вул. Старокозацька, 34;

Управління-служба у справах дітей виконавчого комітету Дніпровської міськради – проспект Дмитра Яворницького, 75;

Новокодакський район – проспект Сергія Нігояна, 52;

Чечелівський район – вул. Театральна 5А;

Центральний район – проспект Поля, 14;

Соборний район – пл. Т. Шевченка, 7;

Самарський район – вул. 20-річчя Перемоги, 5.

Про всі нюанси і документах, які потрібно подати майбутнім прийомним батькам – OBOZREVATEL повідомляв в своєму матеріалі.

Усиновити дитину і подарувати йому любов dmlawyer.top

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як в Дніпрі отримати аліменти від держави: інструкція.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram