Які діти шукають родину в Дніпрі: батьків чекають немовлята і підлітки

У Дніпрі та області понад дві тисячі дітей потребують сім'ях. Усиновити дитину не так вже й складно, а ось подарувати щасливе дитинство – безцінний вчинок.

Про те, хто ці діти, як їх знайти і усиновити в Дніпрі – розповість OBOZREVATEL.

За даними Міністерства соціальної політики, в люблячі родини потребують 2100 дітей з Дніпра і області. З них – 1145 хлопчиків і 955 дівчаток. Вік дітей – від декількох місяців до 17 років.

Для потенційних усиновителів доступні різні форми влаштування:

національне усиновлення;

міждержавне усиновлення;

опіка;

піклування;

прийомна сім'я;

дитячий будинок сімейного типу.

Також на сайті Мінсоцполітики ви можете ознайомитися з докладною інформацією про дітей: наприклад, чи є у них брати або сестри, які також потребують усиновлення. Крім того, на онлайн-майданчику можна дізнатися про наявність чи відсутність інвалідності у дитини.

Які діти шукають родину

У Дніпрі та області 28 дітей до 1 року, які потребують люблячих батьків. З них – 13 дівчаток і 15 хлопчиків. Детальніше дізнатися про них можна в Службі у справах дітей Дніпропетровської ОДА, за адресою пр. Поля, 83/1. Телефон: (068) 43 32 362, (068) 43 32 362.

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Анастасія, 1 рік Міністерство соціальної політики

Антон, 1 рік Міністерство соціальної політики

Вадим, 1 рік Міністерство соціальної політики

Вероніка, менше року Міністерство соціальної політики

Дмитро, менше року Міністерство соціальної політики

Оксана, 1 рік Міністерство соціальної політики

Найбільше дітей, яким шукають сім'ї, перебувають у віці від 10 до 17 років – таких 1560 осіб. З них – 847 хлопчиків і 713 дівчаток. У кожного з них – своя історія, у багатьох – брати і сестри приблизно такого ж віку.

Безліч дітей потребують сім'ю Міністерство соціальної політики

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Данило, 13 років Міністерство соціальної політики

Дарина, 17 років Міністерство соціальної політики

Ілля, 12 років Міністерство соціальної політики

Максим, 14 років Міністерство соціальної політики

Мілана, 14 років Міністерство соціальної політики

Юлія, 12 років Міністерство соціальної політики

Як усиновити дитину в Дніпрі

Як повідомили в Мінсоцполітики, з початку 2020 року всі кандидати в усиновлювачі зобов'язані пройти курс навчання. Тобто, всі нові батьки будуть знати, як правильно виховувати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Це важливо, оскільки виховання дитини, яка зазнала психологічної травми від втрати біологічних батьків, має свої особливості. Навчання для всіх кандидатів – безкоштовне. Всі потенційні прийомні батьки, батьки-вихователі та опікуни вже давно проходять таке навчання. Відтепер це буде стосуватися і усиновителів.

"Краще середовище для розвитку і виховання дитини – сім'я. Щомісяця маленькі жителі області знаходять нових батьків і в Україні, і за кордоном. Так, в минулому році усиновили 135 дітей з Дніпропетровщини", – зазначив начальник служби у справах дітей Дніпропетровської ОДА Віктор Візир.

Якщо ви вирішили зробити серйозний крок і усиновити дитину – для початку достатньо подати онлайн-заявку.

Кандидати можуть заповнити онлайн-анкету на сайті Міністерство соціальної політики

"Для усиновлення дитини необхідно звернутися в службу у справах дітей за місцем проживання, заповнити заяву і пройти співбесіду. Охочих ставлять на облік, допомагають знайти дитину і оформити документи", – повідомили в службі у справах дітей Дніпропетровської ОДА.

Звертайтеся за такими адресами:

Служба у справах дітей (ДніпроОДА) – вул. Старокозацька, 34;

Управління-служба у справах дітей виконавчого комітету Дніпровської міськради – проспект Дмитра Яворницького, 75;

Новокодацький район – проспект Сергія Нігояна, 52;

Чечелівський район – вул. Театральна 5А;

Центральний район – проспект Поля, 14;

Соборний район – пл. Т. Шевченка, 7;

Самарський район – вул. 20-річчя Перемоги, 5.

Які документи необхідні для усиновлення дитини в Дніпрі

Жителі Дніпра, які бажають усиновити дитину, повинні звернутися з письмовою заявою до служби у справах дітей за місцем проживання. Для початку потрібно зібрати такі документи:

Заява в довільній формі;

Копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

Довідка про заробітну плату за останні шість місяців або копія декларації про доходи за попередній календарний рік, засвідчена органами ДФС. У разі, якщо усиновлювачами є подружжя, довідку про заробітну плату за останні шість місяців або копію декларації про доходи за попередній календарний рік, завірену органами ДФС, може подавати один з подружжя, який має постійний дохід;

Копія свідоцтва про шлюб, укладеного в органах реєстрації актів цивільного стану, якщо заявники перебувають у шлюбі;

Висновок про стан здоров'я кожного заявника;

Засвідчена нотаріально письмова згода другого з подружжя на усиновлення дитини (у разі усиновлення дитини одним з подружжя);

Довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видана органами внутрішніх справ за місцем проживання заявника;

Копія документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;

У разі усиновлення дитини одним з подружжя – висновок про стан здоров'я та довідка про наявність чи відсутність судимості подаються кожним з подружжя. Термін дії документів становить один рік з дня видачі.

Подаруйте сім'ю дитині pixabay

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