На жаль, в житті трапляється так, що страшні хвороби приносять велике горе в сім'ю. У Дніпрі багато діти страждають від важких захворювань і терміново потребують допомоги.

Яким дітям з Дніпра потрібна допомога – OBOZREVATEL розповість далі.

Які діти Дніпра потребують термінової допомоги Газета "Хакасия"

Нелепа Дар'я, 17 років

Дарина - "дитина, позбавлена батьківського піклування". Дівчинка перебуває на повному забезпеченні держави і їй терміново потрібна операція.

Діагноз: Закрита хребтова травма. Компресійно-уламковий перелом Л 3 хребця. Закритий перелом лонного зчленування з задовільним стоянням.

Травма трапилася внаслідок нещасного випадку невиробничого характеру.

Потрібна сума: 43 тисячі гривень.

Рахунок: одержувач: БФ "БО "Совушка"

ЄДРПОУ/ДРФО 41414462, А-Банк,

МФО 307770, АТ "А-Банк"

IBAN UA923077700000026004010029952 UAH

Також можна перевести гроші на картку фонду 5583350100373193.

Нелепа Дар'я БФ "Совушка"

Москаленко Андрій, 5 років

Коли Андрій народився, лікарі не відзначили ніяких серйозних проблем зі здоров'ям. Але через кілька місяців стало ясно, що Андрій розвивається із затримкою. Голову малюк почав тримати в півроку, ходити – в рік і 4 місяці. Невролог призначив масажі і препарати. А в 2 роки генетики виявили у Андрія порушення обміну речовин: вторинну мітохондріальну дисфункцію.

В 3 роки стався перший напад: уві сні у хлопчика тремтіли кінцівки, він хрипів, посинів носогубний трикутник. Андрію поставили діагноз епісиндром і призначили протисудомні препарати.

Діагноз: епілептична енцефалопатія, затримка психомовного розвитку, атактический синдром, вторинна мітохондріальна дисфункція.

Потрібна сума: 39 145 гривень.

Москаленко Андрій pomogaem.com.ua

Огій Артур, 7 років

У Артура виявили рідкісне генетичне захворювання, синдром Віскотта – Олдріча, при якому страждає кроветворная функція і імунна система. На момент постановки діагнозу, Артур був уже в критичному стані, з кожним днем хлопчикові ставало гірше. Лікарі були солідарні: допоможе тільки трансплантація кісткового мозку.

Три роки хіміотерапії, стерильної палати, реанімацій, балансування на межі життя і смерті. І, як ускладнення, три інсульти, через які Артур перестав розмовляти, паралізувало праву частину тіла, постраждала і ліва ніжка.

Діагноз: Синдром Віскотта – Олдріча. Наслідки ГПМК, спастичний тетрапарез. Симптоматична фокальна епілепсія. Затримка мовного розвитку, моторна алалія. Згинальна контрактура правих плечового, ліктьового і променево суглобів. Еквіновальгусна установка стоп.

Потрібна сума: 16, 470 гривень.

Огій Артур pomogaem.com.ua

Демиденко Микита, 13 років

За своє життя Микита пройшов 19 курсів реабілітації. І результати не змусили себе чекати: Микита навчився розкривати ліву кисть руки і брати предмети, хлопчик почав частково себе обслуговувати. Микита самостійно сідає і стає на коліна, кілька секунд може самостійно стояти, ходить з підтримкою чи тримаючись за бруси. Хлопчик стала активним, уважним, мотивованим, витривалим, більше цікавиться навколишнім світом.

Сьогодні Микиті вже 13, він вчиться в шостому класі на домашньому навчанні. З учителем вивчає цифри і букви, із задоволенням розглядає картинки і намагається жестами повідомити про свої уподобання. Але улюблене заняття Микити – інструменти. Він переглянув про них все ролики в Youtube і вважається серед домочадців найбільш просунутим в цьому питанні.

Діагноз: ДЦП, подвійна геміплегія, симптоматична епілепсія.

Потрібна сума: 16 600 гривень.

Демиденко Микита pomogaem.com.ua

Клежнева Вікторія, 6 років

У Віки Клежневої ДЦП. Після народження зовні малятко нічим не відрізнялася від здорових діток.

Але Віка підростала, і доктора стали помічати ознаки гідроцефального синдрому. У належний час дитина не навчилася перевертатися, сидіти і повзати. І в 7 місяців Віку направили в лікарню на додаткове обстеження. Але тільки в рік і місяць змогли поставити остаточний діагноз: ДЦП, лівобічний геміпарез.

Діагноз: ДЦП, лівобічний геміпарез.

Потрібна сума: 16 470 гривень.

Клежнева Вікторія pomogaem.com.ua

Дерев'янко Єва, 5 років

20 днів Єва провела в реанімації, потім ще деякий час – в відділенні патології новонароджених. Смоктального рефлексу не було, до 2 місяців дівчинка харчувалася через зонд, їжа не засвоювалася. На щастя, дівчинка навчилася смоктати, від зондів можна було відмовитися.

Але кількість діагнозів в картці дитини все зростала. ДЦП, симптоматичний епісиндром (зараз з епіактівності краще, у Єви клінічна ремісія), гидроцефально-атрофічний синдром, затримка психо-моторного розвитку.

Зараз малятку 5 років, вона ще не повністю контролює м'язи шиї, не може ходити, сидіти і говорити. Її вага всього 12 кг – їжа як і раніше засвоюється не повністю. Щоб просуватися в розвитку, їй дуже потрібна постійна реабілітація.

Діагноз: ДЦП, подвійна геміплегія, затримка психо-мовного розвитку

Потрібна сума: 14 350 гривень.

Дерев'янко Єва pomogaem.com.ua

Кулеба Іван, 4 роки

Після 20 днів реанімації Ваню перевели у відділення патології новонароджених, ще через 10 днів виписали. У дитини зберігався м'язовий гіпертонус, тремор кінцівок і це не обіцяло нічого доброго.

Але в організмі хлопчика виявилися неабиякі сили і можливості. Стан поступово поліпшувалося. В 7 місяців хлопчик сів, в 1,5 року поповз, в 2 роки почав ходити, тримаючись за маму, в 3 роки самостійно пішов.

Проте, ще дуже багато чому треба навчитися Ванюша. Йому багато в чому потрібно наздогнати однолітків у фізичному розвитку і ще більшого потрібно навчитися щодо розвитку мови.

Діагноз: нижній спастичний парапарез зі стійкими руховими порушеннями, вроджений птоз, грубий розлад експресивної мови, когнітивний розлад.

Потрібна сума: 15 200 гривень.

Кулеба Іван pomogaem.com.ua

Огар Євген, 11 років

У січня 2020 хлопчик відчув себе погано. Женя став млявим і блідим, багато спав, втратив інтерес до життя, а потім на ногах і плечах з'явилися дивні червоні цятки. Мама з сином звернулися до сімейного лікаря, той призначив аналізи. За їх результатами Женю терміново направили в обласну дитячу лікарню. Зробили пункцію і отримали з підтвердження: гострий лімфобластний лейкоз.

Діагноз: гострий лімфобластний лейкоз.

Потрібна сума: 30 тисяч гривень.

Огар Євген pomogaem.com.ua

Поліщук Мілана

На жаль, важкі пологи і гіпоксія не пройшли для дитини безслідно. Міланка пізніше інших початку тримати голівку і перевертатися. Сидіти навчилася в 10 місяців, а самостійно сідати – тільки в 1,5 року. У 10 місяців дівчинці провели МРТ і поставили діагноз спастичний тетрапарез. Наступного комісії його змінили на ДЦП і затримку психо-моторного розвитку.

Діагноз: ДЦП, затримка психо-моторного розвитку.

Потрібна сума: 16 470 гривень.

Поліщук Мілана pomogaem.com.ua

Шевцова Катерина, 6 років

Катя і Ксюша Шевцови народилися на місяць раніше терміну, але дуже швидко наздогнали однолітків у розвитку, радуючи маму. Біда трапилася, коли крихіткам було 1,5 року. Звичайна ГРВІ дала ускладнення на вушка, і в один день сестрички перестали відгукуватися на поклик і розмовляти. Медикаменти не допомагали. Дівчаток прооперували, але Ксюші змогли зберегти тільки 50% слуху, Катя ж повністю втратила можливість чути.

Через рік Каті встановили кохлеарний імплант. Ксюша користується слуховими апаратами.

Діагноз: двостороння сенсоневральна глухота 5 ст.

Потрібна сума: 690 тисяч гривень.

Шевцова Катерина pomogaem.com.ua

Бобришев Микита, 12 років

У своїй розповіді мама описує події майже без дієслів – як ніби змінюються один за іншим кадри страшного кіно. "Були в гостях, діти гуляли на вулиці – конфлікт – удар гойдалками – "швидка"... "Удар викликав спазм гортані, Микита впав на землю, почав задихатися. Діти злякалися, не відразу покликали дорослих. "Швидка" була на місці тільки через 40 хвилин. Приїхала звичайна "швидка", а потрібен був реанімобіль.

Уже коли дитину доставили в Обласну дитячу лікарню, зробили страшну помилку: поки оформляли хлопчика в відділення, з нього зняли кисневу маску. Результат був катастрофічним. Кілька хвилин Микита не дихав, а гіпоксія вбиває клітини головного мозку.

12 днів він провів у реанімації, йому встановили трахеостому.

Хлопчик не ходить, сидить тільки з підтримкою, руки не працюють, Микиту мучить спастика. Самостійно він дихає, жує і ковтає їжу, може говорити, але погано. Сильно впав зір.

Діагноз: спастичний тетрапарез зі стійкими гіперкінезами внаслідок тупої травми шиї.

Потрібна сума: 17 тисяч гривень.

Бобришев Микита pomogaem.com.ua

Грязнов Михайло, 10 років

10 років тому з'явився на світ маленький Міша – і з першого дня рука об руку з материнським щастям йшла величезна тривога. Вся ліва ніжка Мишка була покрита синьою сіткою судин. Відня в цих областях постійно розростаються, сплітаються, об'єднуються.

В результаті, коли дитина стоїть, в ніжці виявляється величезна кількість крові, при цьому мозок, серце, печінку забезпечуються недостатньо. Міша живе з регулярно загострюється тромбозом, порушенням згортання крові, дисплазією стегнової і великої гомілкової кістки.

Але найстрашніший процес, який зараз відбувається: руйнування колінного суглоба. З порожнини коліна судини проросли в хрящову тканину. Потрібно оперувати коліно, щоб врятувати суглоб. Але хірургічне втручання загрожує такої серйозної крововтратою, що спочатку потрібно видалити частину судинних кластерів.

Діагноз: лімфогемангіоматозна венозна мальформація лівої ноги, спини і заочеревинного простору; синовит, остеоартрит 1-2 ступеня, хондромаляція суглобових поверхонь 2-3 ступеня.

Потрібна сума: 483 867 гривень.

Грязнов Михайло pomogaem.com.ua

Марченко Максим, 3 роки

Коли Максиму був рік, він захворів ГРВІ, і температура трималася підозріло довго. Лікарі діагностували бронхіт, призначили важкі антибіотики. Згодом виявилося, що у Максимка було запалення легенів. Антибіотики допомогли, але незворотньо вплинули на слух дитини.

Потім вже взимку мама з татом зрозуміли, що Максим практично не реагує на звуки. Максиму діагностували сенсоневральну приглухуватість 5 ступеня, тобто глухоту. Слухові апарати йому б уже не допомогли, потрібні були кохлеарні імпланти.

Діагноз: двостороння сенсоневральна глухота.

Потрібна сума: 670 тисяч гривень.

Марченко Максим pomogaem.com.ua

Пожар Софія, 5 років

У 9 місяців дитині поставили перший діагноз: порок розвитку головного мозку. Через півроку встановили ще один діагноз: мітохондріальна дисфункція.

Зараз Соні потрібно провести дороге обстеження, здати аналізи на генетику. Це необхідно для того, щоб лікарі могли контролювати рівень амінокислот, адже від них залежить стан дитини, можливість розвиватися.

Діагноз: ВПР головного мозку (гіпоплазія мозолистого тіла і каудальної частини мозочка, кісти), затримка психомоторного розвитку та мовного розвитку. Мітохондріальна дисфункція, гіпергомоцистеїнемія, порушення обміну сірковмісних амінокислот.

Потрібна сума: 10 тисяч гривень.

Пожар Софія pomogaem.com.ua

Бут Михайло, 15 років

Міша не може ходити, самостійно сидіти, тобто без допомоги мами, зате може самостійно працювати на ноутбуці. Він сам веде сторінки в соцмережах, де збирає кошти на лікування та реабілітацію.

Діагноз: ДЦП.

Потрібна сума: 16 470 гривень.

Бут Михайло pomogaem.com.ua

Петренко Юрій, 10 років

З самого народження хлопчик постійно хворів, до двох років по кілька разів переніс важкі бронхіти, синусити, пневмонії. Антибіотики, якими лікували Юру, просто перестали працювати, а хвороби не припинялися.

У Юри діагностували рідкісне захворювання "Первинний імунодефіцит". Виявляється, у Юри з самого народження дуже слабкий імунітет, який не здатний самостійно справлятися з хворобами. Будь-яка застуда ставати загрозою для жизни. Організм дитини може функціонувати тільки за підтримки: кожен місяць необхідно вводити імуноглобуліни, які допомагають справлятися з постійно виникаючими хворобами.

Діагноз: первинний імунодефіцит, неуточнений. Неспецифічний виразковий коліт.

Потрібна сума: 78 тисяч гривень.

Петренко Юрій pomogaem.com.ua

Розум Данило, 3 роки

До чотирьох місяців мама Дані почала помічати, що син не реагує на гучні звуки. Відразу ж звернулися до сурдолог, який визначив у хлопчика отит і призначив лікування. Так, з невеликими перервами під час поліпшень, майже до року лікували отити.

Але проблеми зі слухом не пройшли, Данило практично нічого не чув. І після чергового обстеження в обласній дитячій лікарні Дані поставили невтішний діагноз: туговухість.

Діагноз: двостороння сенсоневральна туговухість 3 ступеня.

Потрібна сума: 54 тисяч гривень.

Розум Даня pomogaem.com.ua

Іваненко Євгенія, 2 роки

Тривога поселилась в серці батьків, коли ні в 2, ні на 3 місяці дочка не почала тримати голову. У 10 місяців у дитини вперше трапилися судоми, коли через ріжучих зубок піднялася температура. З тих пір судоми починалися кожного разу, коли температура піднімалася вище 38.

Рік тому Женя підхопила вітрянку – і знову висока температура, і знову відкат у розвитку.

Діагноз: спастичний тетрапарез, епісиндром, затримка стато-моторного і психо-мовного розвитку

Потрібна сума: 9 300 гривень.

Іваненко Євгенія pomogaem.com.ua

Лепеса Давид і Софія, 8 місяців

Софійка важила 890 г, а Давид – 860 г. Малюків відразу ж підключили до апарату ШВЛ. Як тільки дітки трохи зміцніли, їх перевели в Центр матері та дитини ім. Руднєва. Проблеми з диханням були у обох діток; у Давида довгий час не працював ще й шлунково-кишковий тракт. Довелося встановити стому і зонди для годування.

Зараз потрібно забезпечити Софійку і Давида небулайзером, харчуванням Нан 1 і препаратами (Вентолін, Пульмикорт, Омегавіт, вітамін Д, Магній В6) на перших порах, щоб вони могли зі спокійною душею відправитися додому.

Діагноз: Давид: двостороння пневмонія, бронхолегенева дисплазія, некротичний ентероколіт, стан після операції (закриття ілеостоми), пізній неонатальний сепсис.

Софія: бронхолегенева дисплазія, ретинопатія новонароджених, стан після операції (лазерна коагуляція), синдром рухових порушень

Потрібна сума: 20 тисяч гривень.

Лепеса Давид і Софія pomogaem.com.ua

Портнягина Вікторія

Малятко Вікторія народилася міцненька, відразу закричала, а через пару годин вже була поруч з мамою. Через кілька днів маму з донькою виписали додому.

Вже на наступний день у маленької Віки раптово піднялася температура і швидка відвезла дитину в лікарню у важкому стані. У Віки розвинувся сепсис, вона потрапила в реанімацію: судоми, кома і підключення до апарату повного циклу життєзабезпечення. Дівчинка довго не приходила до тями, вже йшлося про те, щоб відключити апарат, але Вікторія раптово відкрила очі.

Але такий важкий стан не пройшов безслідно. Ще півроку витратили близькі на обстеження і аналізи, консультувалися у безлічі лікарів. У Києві Вікі поставили остаточні діагнози: ДЦП, симптоматична епілепсія.

Діагноз: ДЦП, спастичний тетрапарез, симптоматична епілепсія, розумова відсталість.

Потрібна сума: 7500 гривень.

Портнягина Вікторія pomogaem.com.ua

Гурова Олександра, 11 років

Діагноз двостороння нейросенсорна глухота їй поставили в два роки після перенесеного отиту. Куплені слухові апарати не давали бажаного результату.

У 2012 році Саші провели кохлеарную імплантацію, і тільки через 2 роки після операції почали з'являтися перші слова. Ще 2 роки – і Саша вийшла на етап простих речень.

Причини такої сповільненій реабілітації не тільки в індивідуальних особливостях.

Діагноз: двостороння нейросенсорна глухота

Потрібна сума: 269 747 гривень.

Гурова Саша pomogaem.com.ua

Шило Поліна, 17 років

В 4 роки дівчинка перенесла інсульт, скоріше за все, в результаті інфекції. В результаті Полінка виявилася наполовину паралізована. Ходити, сидіти, говорити – всьому довелося вчитися заново. Зараз дівчинка закінчує 11 клас і посилено готується до ЗНО – хоче вступити на юридичний факультет.

Діагноз: правобічнийгеміпарез з гострими руховими порушеннями в результаті ГПМК.

Потрібна сума: 7 тисяч гривень.

Шило Поліна pomogaem.com.ua

Грабова Владислава, 12 років

З перших днів життя почалася боротьба за здоров'я Влади. Уже в півроку лікарі констатували слабкий тонус в лівій руці і нозі і підвищений в правій ніжці. Але, незважаючи на сумні прогнози медиків, після першого ж курсу реабілітації Влада пішла.

Останнім часом Влада почала швидко зростати: в результаті ліва рука відстала в рості від правої на 1,5 см. Ліва нога через менш розвинених м'язів відстає в обсязі. Нерівномірний розподіл ваги і рухової активності стало причиною сколіозу. Але крім гемипареза і сколіозу, у Влади двостороння нейросенсорна туговухість.

Діагноз: лівобічний спастичний геміпарез, двостороння сенсоневральна туговухість 3-4 ст. праворуч, 5 ст. ліворуч.

Потрібна сума: 55 105 гривень.

Грабова Влада pomogaem.com.ua

Танич Ольга, 3 роки

3 роки тому Оля переживала до 70 епілептичних нападів в день, не могла ні плакати, ні навіть фокусувати погляд. Протисудомні препарати не допомагали, в якій комбінації їх не призначали. Потрібні кошти зібрали – і кето-терапія допомогла дитині повністю позбутися від судом.

За минулі три роки судоми більше не поверталися. Цієї весни прилади відзначили невелику епіктівность, лікарі відкоригували прийом препаратів – і судомна готовність знову впала.

Діагноз: сегментарна епілепсія, ДЦП, спастичний тетрапарез, псевдобульбарний синдром.

Потрібна сума: 42 600 гривень.

Танич Оля pomogaem.com.ua

Новіков Артем, 15 років

Артемко народився в термін, розвивався за віком, в три роки пішов у садок. Єдине, чим відрізнявся від однолітків, - не розмовляв, міг вимовити тільки слова "мама" і "тато".

Але час минав, а Артем так і не почав говорити. Зрештою, вихователька дитячого саду поділилася своїми побоюваннями з батьками. Хлопчик не реагував на звернену мову, не відгукувався на ім'я. Стурбовані батьки кинулися робити обстеження і незабаром почули від лікарів невтішний діагноз: туговухість 4 ступеня.

У 7 років Артему дали інвалідність і напрямок в спеціальну школу для слабочуючих дітей. Але через кілька місяців мама Юлія змушена була забрати сина: Артем не міг знайти спільну мову з іншими дітьми. Додаткове обстеження показало, що у Артема розумова відсталість.

Діагноз: двостороння сенсорна туговухість 4 ступеня.

Потрібна сума: 168 850 гривень.

Новіков Артем pomogaem.com.ua

Ротко Роман, 1 рік

Рома рано почав ходити і говорити: в 8 місяців сказав перше слово "мама", в 9 – вже бігав. Батьки не могли натішитися синочком.

Після щеплення АКДС дитина 3 дні температурив, на 4-й день температура спала, а на 5-й знову піднялася відразу до 39. Лікувалися амбулаторно, результату не було, а коли на тілі з'явився висип, хлопчика госпіталізували.

Після обстеження в Дніпрі медики запідозрили лейкоз. 1 листопада Ромі провели люмбальна пункція і відправили матеріал до Києва. Діагноз підтвердився: гострий лімфобластний лейкоз.

Діагноз: гострий лімфобластний лейкоз, В-клітинний варіант з коекспрессіей миєлоїдного антигену CD33, 1 гострий період.

Потрібна сума: 30 тисяч гривень.

Ротко Роман pomogaem.com.ua

Беліменко Анастасія, 14 років

Ще рік тому 13-річна Настя була звичайною здоровою стрункою дівчинкою. Займалася танцями, а потім пішла в тренажерний зал.

Поступово відвідування спортзалу почастішали, і, врешті-решт, дівчинка стала ходити туди 7 днів на тиждень. Відвідування спортзалу для жаданих кубиків виявилося недостатньо, і Настя стала урізати кількість їжі. В результаті дівчинка почала їсти 1 раз в день.

Наступний лякаючий дзвіночок пролунав навесні: Настя сказала подрузі, що потрібно схуднути до літа, хоча худнути на той момент вже явно було нікуди. Потім у Насті стали хворіти ноги – м'язам не вистачало харчування. До осені 14-річна Настя важила 28 кг.

Діагноз: нервова анорексія, білково-енергетична недостатність 3 ст., кахексія, хронічний ерозивний гастродуоденіт.

Потрібна сума: 30 тисяч гривень.

Беліменко Анастасія pomogaem.com.ua

Петруненко Іван, 5 років

У півтора року Іван перестав лепетати, і батьки звернулися до медиків. У генетичному центрі поставили діагноз: мітохондріальна дисфункція, порушення обміну сірковмісних кислот.

Крім відставання у фізичному і психологічному розвитку, Ваня катастрофічно повільно набирав вагу. Вані поки важко ходити в звичайний сад, шум і суєта навколо – для нього занадто сильне навантаження.

Діагноз: порушення обміну сірковмісних амінокислот. Мітохондріальна дисфункція. Затримка психо-мовного розвитку.

Потрібна сума: 34 727 гривень.

Петруненко Іван pomogaem.com.ua

Ісаєв Іван, 9 років

5 років було Вані, коли доктора поставили страшний діагноз. Спочатку виявилося, що крім діабету у Вані непереносимість 13 видів продуктів – і вони додалися до списку заборонених. Потім стало ясно, що Актрапид і Протафан – інсулін, який призначили медики, йому не підходять. Цукор в крові піднімався по ночах – і ранок починався зі слабкості і блювоти. А ще кожен день малюкові потрібно було робити до 8 уколів.

Діагноз: цукровий діабет 1 типу, важка форма.

Потрібна сума: 101 тисяча гривень.

Ісаєв Іван pomogaem.com.ua

Огли Оксана, 6 років

"Мама, я не чую, як співають птахи", – такі слова почула мама Лідія від своєї дочки Оксани три роки тому. Згодом і мама стала помічати, що з Оксаною потрібно весь час говорити "на підвищених тонах", інакше вона не відгукується.

Малятко потрапила до фахівців. 1-2 ступінь приглухуватості – написали лікарі в медичній карті і підібрали для Оксанки відповідні слухові апарати. У вересні вона піде в школу, і там без слухових апаратів ніяк не обійтися.

Діагноз: двостороння сенсоневральна туговухість 1-2 ступеня.

Потрібна сума: 32 668 гривень.

огли Оксана pomogaem.com.ua

Білий Матвій, 3 роки

На шкірі Матвія стали з'являтися крихітні синячки. Діагноз кинув батьків в шок: гострий лімфобластний лейкоз. Пізніше він був уточнений: білінійний лейкоз, ще більш складне для лікування захворювання.

Незабаром дніпровські лікарі прийшли до висновку, що хлопчик потребує трансплантації кісткового мозку. Нерідну трансплантацію не проводять в Україні. Батьки прийняли важке рішення про те, щоб відкрити благодійний збір, зрадивши ситуацію розголосу, і відправитися на лікування до Білорусі. Зараз Матвію потрібна повторна трансплантація.

Діагноз: гострий білінійний лейкоз, морфологічна ремісія. Ізольований кістковомозковий рецидив по лімфобластному типу.

Потрібна сума: 3 250 000 гривен.

Білий Матвій pomogaem.com.ua

Телебей Дарина, 12 років

Все почалося зі звичайної застуди, але стандартне лікування результатів не дало. Стурбовані батьки звернулися до педіатра, який дав направлення в гематології, але спочатку потрібно було пройти обстеження в інфекціоніста. Прямо під час обстеження Дашине стан стало критичним, і дівчинку терміново поклали в реанімацію. 5 тяжких днів провела там Даша, а в серпні була переведена в гематологію ОДКБ з діагнозом гострий лімфобластний лейкоз.

Діагноз: гострий лімфобластний лейкоз.

Потрібна сума: 30 тисяч гривень.

Телебей Дарина pomogaem.com.ua

Горбонос Валерія, 12 років

Лєра майже не спілкується з ровесниками. Багато батьків однокласників поводяться так, як ніби на дворі 20 століття і в країні немає інтернету. Вони вважають, що Лера заразна (через те, що вона часто кашляє). Слідом за ними і їхні діти не приймають дівчинку в свої ігри, а іноді навіть дражнять.

Легені Лєри не можуть впоратися з інфекцією, з якої здорова дитина справляється жартома. Тому Лєрі краще не перебувати з дітьми в приміщенні, зате можна грати з ними на вулиці.

Діагноз: муковісцидоз, змішана форма, важкий перебіг

Потрібна сума: 30 тисяч гривень.

Горбонос Лера pomogaem.com.ua

Влезько Антон, 7 років

Антону 7 років, але ходить він поки тільки в підготовчий клас школи. Ходить рідко, в перервах між хворобами і лікуванням в стаціонарі.

У Антона муковісцидоз, і кожні 2-3 місяці він 3 тижні проводить в стаціонарі.

Діагноз: муковісцидоз з панкреотичною недостатністю, синдром подразненого кишечника, вегето-судинна дистонія, гіпоплазія щитовидної залози.

Потрібна сума: 20 тисяч гривень.

Влезько Антон pomogaem.com.ua

у Дніпрі та області понад дві тисячі дітей потребують сім'ю.

