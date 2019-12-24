Як змінювалася середня зарплата по Дніпру і області в 2019 році

У 2019 зарплати в Дніпрі стали вище практично у всіх галузях.

Про те, на скільки зросла середня зарплата і які спеціалізації найбільш високооплачувані – розповість OBOZREVATEL.

Як змінювалася зарплата в Дніпрі і області today.ua

За даними Міністерства фінансів України, у Дніпропетровській області середня заробітна плата в січні 2019 року досягала позначки в 9 тисяч 645 гривень. У лютому показники зменшилися, але з березня спостерігалася динаміка приросту.

Середня заробітна плата по Дніпропетровській області в 2019 році Міністерство фінансів України

Подолати межу в 11 тисяч гривень місту і області вдалося вже липні місяці, коли середня зарплата збільшилася до 11 тисяч 286 гривень. За останні 6 місяців не спостерігалося грубої і різкої динаміки спаду, але і збільшення не виявлялося.

Дніпропетровська область і Дніпро – одні з лідерів по регіонах з найвищими зарплатними показниками в країні.

Міністерство фінансів України

Так, в порівнянні з 2017 роком середня зарплата в Дніпропетровській області зросла в 2 рази:

Міністерство фінансів України

Як повідомляє Work.ua, на ринку дніпровських вакансій (за даними на 24 грудня 2019 роки) середня зарплата в Дніпрі – 11 тисяч 500 гривень. Найприбутковішими, і в той же час найбільш затребуваними посадами в Дніпрі на сьогодні вважаються:

– Програміст РНР – зарплати стартують від 28 тисяч гривень;

– Заступник керівника відділу продажів – роботодавець пропонує заробіток від 30 тисяч гривень;

– Програміст 1С – від 35 тисяч гривень.

work.ua

Згідно з даними, найнижче оплачувані посади в Дніпрі – прибиральник, посудомойщик, покоївка і оператор АЗС. Тут ви швидко вакансії немає пропозицій по зарплатах, вище 7 тисяч гривень.

work.ua

Не дивлячись на велику кількість пропозицій на ринку праці, за даними Державної служби статистики України в Дніпропетровській області понад 114, 5 тисяч безробітного населення працездатного віку. У третьому кварталі 2019 року рівень зайнятості населення у віці 15-70 років і старше склав 52,7%, а серед населення у віці 15-70 років – 59,3%. Рівень безробіття серед робочої сили у віці 15 років і старше склав 7,2%, а серед осіб у віці 15-70 років – 7,3%.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що Милованов пообіцяв різке зростання зарплат українців.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!