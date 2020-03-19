Як зібрати дитину в дитячий сад: список речей і їх вартість в Дніпрі

Дитячий садок – новий етап в житті дитини. Щоб відправити туди малюка, необхідно придбати безліч важливий речей і витратитися на них.

OBOZREVATEL докладно розповість, які речі потрібні для дитини в дитячий сад, і у скільки вони обійдуться в Дніпрі.

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Список речей в дитячий сад

Щоб відправити дитину в дитячий сад, необхідно придбати наступні речі:

Нижня білизна (два-три комплекти);

Футболку, колготки, шкарпетки, штани/легінси;

Кімнатні капці;

Чешки;

Спортивний костюм;

Піжама;

Панамка або кепка;

Рюкзак, в який буде складатися піжама і форма для занять.

Вартість речей в Дніпрі

Якщо купувати нижню білизну поштучно, то в Дніпрі середня ціна за маєчку складе від 30 до 60 гривень. Вартість дитячих трусиків варіюється від 25 до 60 гривень.

Відзначимо, що можна придбати цілий комплект нижньої білизни. Його ціна становить 100-200 гривень.

Нижня білизна

Потім необхідно придбати дитячу футболку, середня ціна якої до 200 гривень. Вартість шкарпеток становить 25-50 гривень, колготки – 100-125 гривень, зручні штани або легінси – 250 гривень.

Футболки

Шкарпетки

Колготки

Штани

До цього всього треба купити змінні кімнатні капці. У Дніпрі їх ціна складає 200-250 гривень.

Капці

Крім цього, необхідно придбати танцювальні чешки, вартість яких 150 гривень.

Чешки

Для занять спортом потрібно купити зручний спортивний костюм. Середня вартість в Дніпрі – 400 гривень.

Спортивний костюм

Для обіднього сну в дитячий сад дитині необхідно придбати піжаму. Вартість зручної і хорошої якості піжами в Дніпрі варіюється від 200 до 400 гривень.

Піжама

У теплу сонячну погоду дитині обов'язково потрібно купити на голову панамку або кепку. Середня вартість цієї речі – 150-200 гривень.

Панамки

Кепки

Щоб скласти всі ці речі, необхідно придбати рюкзак або невелику сумку. Їх середня вартість в Дніпрі становить 300 гривень.

Рюкзаки

Так, за всі ці речі в Дніпрі доведеться віддати близько 2 тисяч гривень. Але не забувайте, що ціни на речі залежать від якості та матеріалу.

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