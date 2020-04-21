У Дніпрі в період загальнонаціонального карантину банківські установи працюють в обмеженому режимі. Тому щоб не стояти в чергах і не товпитися серед інших клієнтів, городяни можуть оформити карту онлайн.

Як жителям Дніпра оформити кредитну карту в популярних банках під час карантину – читайте далі в нашому матеріалі.

Як жителям Дніпра оформити банківську карту під час карантину Городской репортер

Як працюють банки Дніпра на час карантину

Національний банк України докладно розповів про режим роботи банківської системи під час дії загальнонаціонального карантину. Так, банки повинні дотримуватися наступних правил:

Забезпечити безперебійну роботу центральних офісів, дистанційних каналів обслуговування і контакт-центрів.

Підкріпити банкомати готівкою, щоб клієнти завжди могли зняти гроші.

Максимально перевести взаємодію з клієнтами в онлайн, щоб не наражати на працівників і клієнтів небезпеки.

Інформувати клієнтів про всі зміни.

Забезпечити роботу "опорних" відділень в "спальних" районах міст.

Відзначимо, що банки можуть змінювати режим роботи відділень, кількість і перелік операцій в конкретних відділеннях з урахуванням ситуації і навантаження. Також банки можуть відмовити в обслуговуванні клієнта з симптомами коронавируса.

Крім цього, в період карантину банкам заборонено нараховувати і стягувати штрафи, пені або інші обов'язкові платежі за несвоєчасну сплату за споживчими кредитами, а також підвищувати процентну ставку.

У пресслужбі НБУ додали, що клієнти банків також на час карантину можуть призупинити сплату платежів за іпотечними кредитами, і банки не повинні стягувати заставу.

Онлайн-оформлення карти Politeka

ПриватБанк

Жителі Дніпра можуть оформити "Універсальну" картку ПриватБанку, яка дає можливість користуватися як власними грошима на карті, так і взяти кредит, використовуючи кошти банку – до 50 тисяч гривень.

На цю карту Вам можуть перераховувати гроші Ваші родичі, знайомі або партнери. Оплата доступна в будь-яких торгових точках, в Інтернеті і терміналах самообслуговування.

Зберігаючи власні гроші на картці, Ви отримуєте 7% річних на залишок особистих коштів понад 100 гривень (гроші зараховуються на Ваш бонусний рахунок). Для цього потрібно активувати депозитну функцію картки через Приват24 або банкомат.

Відзначимо, що пільговий період до 55 днів дозволяє користуватися кредитними коштами безкоштовно. Якщо Ви погасите заборгованість протягом пільгового періоду, Вам не доведеться платити відсотки.

Так, дніпряни можуть оформити віртуальну карту "Універсальна", не виходячи з дому. Дана карта має всі переваги і можливості звичайної пластикової карти.

Оформити картку можна за допомогою Приват24 (web і мобільний додаток). Реквізити карти (номер, СVV-код, термін дії та ПІН-код) будуть доступні в Приват24 через п'ять хвилин після замовлення картки. А відкрити карту може тільки ідентифікований в ПриватБанку клієнт.

Можливості віртуальної карти:

Платежі в Приват24;

Покупки в Інтернеті;

Оплата покупок і послуг з Apple Pay і Google Pay;

Зняття готівки в АТМ по QR-коду.

Отримати кредитну карту "Універсальна" можна в будь-якому відділенні банку або за допомогою доставки кур'єром по Україні. Досить оформити замовлення в режимі онлайн і заповнити відповідну анкету.

Онлайн-оформлення карти ПриватБанк

Альфа-Банк

В даному банку також можна заповнити онлайн-заявку на отримання карти і забрати її в будь-якому найближчому відділенні банку. Відзначимо, що онлайн-оформлення карти проходить швидко і безкоштовно.

Крім цього, карту безкоштовно може доставити кур'єр особисто Вам додому.

Кредитна карта Альфа-Банку має ліміт до 200 тисяч гривень, кешбек до 20%, розстрочку до 24 місяців на будь-яку покупку і до 62 днів пільгового періоду.

Онлайн-оформлення карти Альфа-Банк

Ощадбанк

Жителі Дніпра також можуть легко і швидко оформити цифрову Prepaid карту без пластику в Ощадбанку.

Ліміт онлайн-карти:

Максимальний баланс – 14 тисяч гривень;

Зняття готівки в добу – 500 гривень;

Зняття готівки в місяць – 4 тисячі гривень;

Розрахунки за послуги мобільного зв'язку в добу – 500 гривень;

Розрахунки за послуги мобільного зв'язку в місяць – 4 тисячі гривень;

Переклад на іншу карту Ощадбанку на добу – 500 гривень;

Переклад на іншу карту Ощадбанку в місяць – 4 тисячі гривень;

Загальна сума видаткових операцій на календарний рік – 62 тисячі гривень.

Як отримати онлайн-карту:

Зателефонувати до Контакт-центру 0800210800 і вибрати пункт "Скористатися сервісами для Prepaid карток" і "Випуск Цифровий Prepaid картки".

Встановити PIN-код для Цифрової Prepaid картки.

Перейти в чат-бот по посиланню з отриманого SMS.

Авторизуватися в чат-боті по телефону і Prepaid ID, який прийде по SMS.

Зберегти номер карти, який покаже чат-бот, а також SMS з CVV-кодом і терміном дії картки.

Дану карту дніпряни можуть використовувати для розрахунків на території України, додати в GPay і Apple Pay і платити смартфоном безконтактно за будь-які покупки, а також оплачувати комунальні послуги і поповнювати рахунок мобільного телефону.

Онлайн-оформлення карти finance.bigmir.ne

Райффайзен Банк Аваль

В даній банківській установі можна оформити онлайн карту "Хочу карта":

Кредитний ліміт – до 100 тисяч гривень;

Пільговий період – до 57 днів;

Оплата в точках продажів і Інтернеті без комісій;

Погашення через Інтернет або готівкою;

Два безкоштовних зняття щомісяця в банкоматах Райффайзен Банку Аваль;

Участь в Програмі винагород MasterCard;

Участь в Програмі IQ energy.

Умови кредитування:

Офіційне працевлаштування позичальника;

Стаж на останньому місці роботи – більше 1 місяця;

Вік позичальника від 23 до 68 років;

Постійна реєстрація на території України;

Кредитний ліміт від 5 тисяч до 100 тисяч гривень;

До 25 тисяч гривень – без довідки про доходи;

Щомісячний платіж - 5% від залишку заборгованості;

Реальна відсоткова ставка – 45,07% річних (за межами пільгового періоду);

Термін дії кредитного ліміту – 4 роки.

Для отримання картки необхідно заповнити онлайн-анкету. Після цього з Вами зв'яжуться представники банку і розкажуть, як забрати карту.

Онлайн-оформлення карти Райффайзен Банк Аваль

Пумб Банк

У цій банківській установі можна оформити онлайн карту "всеКАРТА", перевагами якої є безкоштовне відкриття та обслуговування, безвідсоткове зняття готівки у всіх банкоматах, а також поповнення будь-яким способом.

Для цього Вам необхідно заповнити онлайн-анкету, потім протягом декількох хвилин з Вами зв'яжеться представник банку, щоб узгодити спосіб отримання карти.

Онлайн-оформлення карти Пумб Банк

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в житті бувають різні ситуації, коли потрібно терміново оформити і отримати важливі документи. Але в період карантину система оформлення трохи змінилася і тепер жителям Дніпра надають послуги в обмеженому режимі. Стало відомо, як оформити необхідні документи під час карантину в Дніпрі.