Як жителі Дніпра "виживають" під час карантину: ТОП постів в Instagram

Жителі Дніпра під час карантину розважаються по-різному. Хтось дотримується всіх правил і сидить вдома, хтось виходить на свіже повітря і займається спортом, а хтось розвиває свої кулінарні здібності.

OBOZREVATEL зібрав ТОП публікацій в Instagram і розповість, чим дніпряни займаються під час карантину.

Як жителі Дніпра "виживають" під час карантину Прямий

Стежити за своїм тілом можна і під час карантину. Жителі Дніпра активно займаються спортом як на свіжому повітрі, так і в домашній обстановці.

Спорт під час карантину

Спорт під час карантину

Спорт під час карантину

Спорт під час карантину

Спорт під час карантину

Спорт під час карантину

Деякі місцеві жителі не порушують карантин і розвивають свої кулінарні навички вдома. Також вони активно діляться новими рецептами з підписниками.

Готувати під час карантину – найприємніше

Дніпряни діляться рецептами зі своїми підписниками

Дуже багато смачненького

Карантин – час розвивати свої кулінарні навички

Готувати смакоту для близьких – найприємніше

Проводити час вдома – не так вже й нудно. Жителі Дніпра малюють, грають зі своїми дітьми, проводять час з близькими і займаються рукоділлям.

Жителі Дніпра створюють шедеври

Дніпряни активно займаються рукоділлям

Час з дітьми – безцінний

Іграшки з дитинства

Вироби своїми руками – найкрасивіші

Хтось згадує дитинство

Саме час насолодитися проведенням часу зі своїми половинками

Дніпряни розважаються як можуть

Незважаючи на карантин, жителі Дніпра не бояться вірусу і продовжують насолоджуватися свіжим повітрям на вулицях Дніпра. Але засіб захисту – як годиться.

Сонячна погода радує жителів Дніпра

Хтось працює в поті чола, але правил дотримується

Засіб захисту завжди при собі

Погода так і шепоче...

Карантин – час провести день з рідними

Вигул домашніх вихованців за розкладом

Карантин – не перешкода прогулянці в парку

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що жителям Дніпра під час карантину радять користуватися медичними масками для безпеки свого здоров'я. Але зараз в аптеках міста практично неможливо знайти засіб захисту. Стало відомо, як зробити маску своїми руками в домашніх умовах.

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