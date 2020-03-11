Як записати дитину в школу Дніпра: детальна інструкція

Зовсім скоро в Дніпрі почнеться запис в школи майбутніх першокласників. Керівництво почне приймати документи з квітня, і закінчить 31 травня.
Які документи потрібні для вступу в перший клас і як їх оформити в Дніпрі – докладно розповість OBOZREVATEL.
Запис дитини до школи
Kolobok.ua
Запис дитини до школи Дніпра
Згідно із законодавством України, отримати місце в школі можуть діти, які проживають на районі навчального закладу.
Щоб записати дитину в перший клас, батькам необхідно обрати навчальний заклад, прийти туди і написати відповідну заяву. Відзначимо, що присутність дитини не потрібна.
Після цього слід подати такі документи:
Заява одного з батьків на ім'я директора школи;
Копія свідоцтва про народження дитини;
Медична довідка встановленого зразка (форма 086-1/о "Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду");
Документ, що підтверджує місце проживання дитини, або довідка про реєстрацію місця проживання дитини або одного з його батьків.
Медична довідка 086-1/о
medspravki.com.ua
Якщо Ваша дитина з особливими потребами, то додатково керівництву школи необхідно надати документ, який підтверджує цей стан.
Відзначимо, при прийомі документів в школу перевага надаватиметься тим дітям, які зареєстровані на даній території. А на вільні місця дітей розподілятимуть за допомогою жеребкування.
Запис дитини до школи
112 Україна
Яких дітей можуть зарахувати до школи позачергово:
Діти, у яких підтверджено місце проживання, і яке відноситься до відповідної школі;
Рідні брати і сестри дитини, який вже вчиться в цій школі;
Діти працівників школи;
Випускники дошкільного підрозділу школи.
Підтвердження місця проживання дитини в Дніпрі
Підтвердити місце проживання дитини може офіційний документ, в якому зазначено місце проживання.
Форма документа повинна бути визначена законодавством, а сам документ, виданий органом державної влади або органом місцевого самоврядування.
Це може бути один з наступних документів:
Паспорт громадянина України одного з батьків;
Довідка про реєстрацію місця проживання/перебування дитини або одного з його батьків;
Виписка з Єдиного державного демографічного реєстру про реєстрацію місця проживання/перебування дитини або одного з його батьків;
Довідка про постановку на облік внутрішньо переміщеної особи;
Документ, що засвідчує право власності на житло;
Документ, що засвідчує право користування житлом;
Довідка про проходження служби у військовій частині;
Акт обстеження умов проживання або матеріально-побутових умов.
Запис дитини до школи
Україна кримінальна
Як дізнатися, в якій школі Дніпра може вчитися дитина
Цю інформацію можна дізнатися, звернувшись до керівництва школи або до районного управління освіти:
Відділ освіти Новокодацького району: вулиця Максима Дія, 19. Телефон: 056-370-75-39.
Відділ освіти Соборного району: провулок Євгена Коновальця, 2А. Телефон: 056-246-0 3-85.
Відділ освіти Центрального району: проспект Дмитра Яворницького, 105. Телефон: 056-778-66-93.
Відділ освіти Індустріального району: проспект Слобожанський, 46. Телефон: 056-227-60-96.
Відділ освіти Амур-Нижньодніпровського району: проспект Мануйлівський, 31. Телефон: 056-223-60-90; 056-223-32-19.
Відділ освіти Шевченківського району: ж/м Тополя-3, 13А. Телефон: 056-765-48-13.
Відділ освіти Самарського району: вулиця 20-річчя Перемоги, 51. Телефон: 056-728-23-11.
Відділ освіти Чечелівського району: проспект Сергія Нігояна, 27А. Телефон: 056-242-30-03.
Департамент освіти і науки Дніпропетровської ОДА: вулиця Володимира Антоновича, 70. Телефон: 056-770-87-42.
Запис дитини до школи
edu2020.net
Також можна скористатися "Відкритої картою Дніпра".
Тут є можливість вибрати район, в якому Ви проживаєте, і подивитися повний список шкіл з адресами.
Відкрита карта Дніпра
Відкрита карта Дніпра
Відкрита карта Дніпра
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про переваги приватної та державної школи, і скільки за це доведеться заплатити в Дніпрі. Вибір школи залежить від уподобань і бюджету сім'ї.
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