Як записати дитину в школу Дніпра: детальна інструкція

Зовсім скоро в Дніпрі почнеться запис в школи майбутніх першокласників. Керівництво почне приймати документи з квітня, і закінчить 31 травня.

Які документи потрібні для вступу в перший клас і як їх оформити в Дніпрі – докладно розповість OBOZREVATEL.

Запис дитини до школи Kolobok.ua

Запис дитини до школи Дніпра

Згідно із законодавством України, отримати місце в школі можуть діти, які проживають на районі навчального закладу.

Щоб записати дитину в перший клас, батькам необхідно обрати навчальний заклад, прийти туди і написати відповідну заяву. Відзначимо, що присутність дитини не потрібна.

Після цього слід подати такі документи:

Заява одного з батьків на ім'я директора школи;

Копія свідоцтва про народження дитини;

Медична довідка встановленого зразка (форма 086-1/о "Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду");

Документ, що підтверджує місце проживання дитини, або довідка про реєстрацію місця проживання дитини або одного з його батьків.

Медична довідка 086-1/о medspravki.com.ua

Якщо Ваша дитина з особливими потребами, то додатково керівництву школи необхідно надати документ, який підтверджує цей стан.

Відзначимо, при прийомі документів в школу перевага надаватиметься тим дітям, які зареєстровані на даній території. А на вільні місця дітей розподілятимуть за допомогою жеребкування.

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Яких дітей можуть зарахувати до школи позачергово:

Діти, у яких підтверджено місце проживання, і яке відноситься до відповідної школі;

Рідні брати і сестри дитини, який вже вчиться в цій школі;

Діти працівників школи;

Випускники дошкільного підрозділу школи.

Підтвердження місця проживання дитини в Дніпрі

Підтвердити місце проживання дитини може офіційний документ, в якому зазначено місце проживання.

Форма документа повинна бути визначена законодавством, а сам документ, виданий органом державної влади або органом місцевого самоврядування.

Це може бути один з наступних документів:

Паспорт громадянина України одного з батьків;

Довідка про реєстрацію місця проживання/перебування дитини або одного з його батьків;

Виписка з Єдиного державного демографічного реєстру про реєстрацію місця проживання/перебування дитини або одного з його батьків;

Довідка про постановку на облік внутрішньо переміщеної особи;

Документ, що засвідчує право власності на житло;

Документ, що засвідчує право користування житлом;

Довідка про проходження служби у військовій частині;

Акт обстеження умов проживання або матеріально-побутових умов.

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Як дізнатися, в якій школі Дніпра може вчитися дитина

Цю інформацію можна дізнатися, звернувшись до керівництва школи або до районного управління освіти:

Відділ освіти Новокодацького району: вулиця Максима Дія, 19. Телефон: 056-370-75-39.

Відділ освіти Соборного району: провулок Євгена Коновальця, 2А. Телефон: 056-246-0 3-85.

Відділ освіти Центрального району: проспект Дмитра Яворницького, 105. Телефон: 056-778-66-93.

Відділ освіти Індустріального району: проспект Слобожанський, 46. Телефон: 056-227-60-96.

Відділ освіти Амур-Нижньодніпровського району: проспект Мануйлівський, 31. Телефон: 056-223-60-90; 056-223-32-19.

Відділ освіти Шевченківського району: ж/м Тополя-3, 13А. Телефон: 056-765-48-13.

Відділ освіти Самарського району: вулиця 20-річчя Перемоги, 51. Телефон: 056-728-23-11.

Відділ освіти Чечелівського району: проспект Сергія Нігояна, 27А. Телефон: 056-242-30-03.

Департамент освіти і науки Дніпропетровської ОДА: вулиця Володимира Антоновича, 70. Телефон: 056-770-87-42.

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Також можна скористатися "Відкритої картою Дніпра".

Тут є можливість вибрати район, в якому Ви проживаєте, і подивитися повний список шкіл з адресами.

Відкрита карта Дніпра

Відкрита карта Дніпра

Відкрита карта Дніпра

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про переваги приватної та державної школи, і скільки за це доведеться заплатити в Дніпрі. Вибір школи залежить від уподобань і бюджету сім'ї.

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