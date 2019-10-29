Як врятуватися від домашнього насильства: страшні історії дніпрянок (18+)

Жертви домашнього насильства роками не можуть вирватися з токсичних відносин, піддаючись приниженням і побоям.

OBOZREVATEL поспілкувався з мешканками Дніпра, яким вдалося втекти від гвалтівників після важких подій і травм.

Як почати життя заново

Марія, 34 роки:

"Він тоді вдарив сина в ніс (Максу 8 років). До того моменту я вже ходила з гематомою на спині від його ударів ногою. Дитина злякалася і почала голосно плакати, побачивши кров – кричати. Замість того, щоб прийти в себе і заспокоїтися – колишній чоловік ще більше розізлився. Я не могла тоді піти. Дочекалася ночі. Все, що взяла з собою – сина в оберемок, наші документи і невелику суму грошей, яку за допомогою економії відклала на поганий день. Знала, що так станеться. Поки колишній спав – ми збиралися, затамувавши подих, адже розбудивши його могли постраждати ще сильніше. Я навіть двері в квартиру не закривала перед відходом, щоб ця мразь не прокинулася від клацання. Поки ми не сіли в поїзд – я не відчувала себе в безпеці. До ранку ми приїхали до моїх батьків в інше місто – я з "синьою" спиною, а дитина – зі зламаним носом. Ненавиджу його, ніколи не пробачу ".

Марія згадує, що чоловік часто використовував фізичну силу.

"Перший раз це сталося, коли сина забрала моя сестра. У нас були конфлікти, і я не хотіла, щоб дитина спостерігала за цим. Чоловік тоді дуже розсердився, притиснув мене до стіни і почав душити. На моїй шиї залишилися бурі і червоно-сині сліди, і я в травні прийшла на роботу в светрику з горлом. Мені було соромно і страшно комусь про це розповісти. Зараз шкодую, що не пішла ще тоді. я була залякана і слабка. Жахливо ".

Вікторія, 29 років:

"Він був чудовим чоловіком до АТО. Потім пішов і повернувся чужим. Я намагалася бути рідною, бути ближче. Але не вийшло. Саша (колишній чоловік) прокидався ночами з криками, кидався на мене, на нашу кішку. Пам'ятаю, як з усією сили вдарив тварину ногою, вона потім довго хрипіла і ховалася під диван. Другий раз він з усією сили узяв тварину за горло і вдарив об підлогу. Муся померла і моя любов до Сашка теж. Я ненавиджу себе за те, що не змогла його повернути, але жити так я теж не можу. Просто забрала речі і поїхала до подруги. З тиждень я пила заспокійливе і майже не їла. Потрапила в лікарню. Виявилося – була вагітна. Була. Не змогла виносити. Потім були дзвінки, погрози. Але нас розлучили і тепер я не можу відкритися. Це було дуже страшно ".

Христина, 31 рік:

"Думаю, що всі жінки, які постраждали від домашнього насильства - ненавидять себе за це. Що привело мене до тями після постійних побоїв і погроз? Крики в дитячій кімнаті. Пам'ятаю, як я лежала в кухні на підлозі, все було розмито з- за сліз на очах, а він бив мене ногами по животу. Я спочатку намагалася оборонятися, потім кричала, потім сопла на підлозі. Діти кричали "Мамочка, аааа, матуся, не вмирай!" і ховалися під ковдрою. а цей ублюдок взяв мій паспорт і розірвав на частини. Ще зняв обручку і зірвав ланцюжок з шиї, забрав і змив в туалет ".

Дівчина починає нервувати, згадуючи цей життєвий етап.

"Колишній, як ні в чому не бувало, пішов в зал дивитися телевізор. Ось так, просто, коли я ледве дихала, упершись в стінку спиною і притиснувши ноги до живота від болю, він насипав вечерю собі в тарілку і пішов до телевізора. Я доповзла до дитячої, взяла телефон переляканої до жаху дочки і зателефонувала батькові. і відразу старшому братові. Папа через 20 хвилин був в нашій квартирі, брат – залетів кулею і просто показав колишньому на прикладі, як боляче отримувати ногами по животу. Зараз я з дітьми живу у батьків і так комфортно мені не було багато років. Діти швидко приходять до тями , З ними працює фахівець, вони ростуть в любові і гармонії. А я - більше не вірю чоловікам ".

Всі постраждалі в один голос кажуть: не бійтеся говорити про проблему і просити про допомогу.

Що робити, якщо ви зіткнулися з домашнім насильством

- Під час конфлікту намагайтеся не піддаватися на провокації: наприклад, якщо вас почали ображати, треба намагатися зберігати спокій, наскільки це можливо;

- Якщо ви живете в ситуації домашнього насильства і розумієте, наскільки реальна загроза життю - продумайте план безпеки на екстрений випадок.

- Приготуйте документи, гроші, знайдіть безпечне місце для житла, щоб пережити стрес і прийняти рішення в безпеці, домовитися з сусідами, родичами.

- Носіть при собі телефон, щоб викликати поліцію або зателефонувати сусідам. Зробіть "тривожну кнопку" - гарячу клавішу з номером друга або родича.

- У критичній ситуації часу може не бути взагалі. Біжіть.

- Зверніться в поліцію - це найважливіший пункт;

- Розкажіть про ситуацію рідним і близьким, не намагайтеся самостійно вирішити питання.

Як захистити себе від переслідувань насильника

- Змініть номер телефону, інтернет-паролі, замки в квартирі або ж ще краще – змініть місце проживання;

- Не приймайте дзвінки з незнайомих номерів;

- Постарайтеся не залишатися на самоті:

- Якщо існує необхідність зустрітися з насильником, робіть це в публічному місці і не в самоті;

- Якщо він загрожує нашкодити вам або вашим дітям - відразу обов'язково повідомте в поліцію.

Куди звертатися в Дніпрі, якщо ви зіткнулися з домашнім насильством

Підтримку і захист жертви домашнього насильства можуть знайти, зателефонувавши:

- на цілодобову Національну "гарячу лінію" - 0800500335 або 116123 з мобільного;

- на "гарячу лінію" Дніпропетровського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді - (056) 370 48 19 з 9.00 до 17.00 з понеділка по п'ятницю;

- в безоплатну правову допомогу юридичної клініки "Істина" - 0800 50 14 44;

- за єдиним телефонним номером системи правової допомоги - 0800213103;

- в поліцію - 102.

Крім того, в Дніпропетровській області працюють п'ять мобільних бригад соціально-психологічної допомоги жертвам домашнього насильства. Фахівці консультують по телефону, проводять особисті зустрічі з жертвами домашнього насильства. Вони допомагають відновити віру в себе і вийти зі скрутного становища.

Контактні дані

- Дніпро 063-335-91-09

- Кам'янське 066-455-92-45, 073-052-55-41

- Кривий Ріг 063-338-38-72

- Нікополь 063-026-88-29

- Павлоград 063-335-83-90.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про те, де жінкам в Дніпрі сховатися від домашнього насильства, наркотиків і алкоголю.

Яна Коваль

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