Як виживають пенсіонери під час карантину в Дніпрі

Через карантин в Дніпрі введена велика кількість обмежень, які безпосередньо торкнулися людей похилого віку.

Про те, як живуть пенсіонери під час карантину через коронавірус – розповість OBOZREVATEL.

Карантин у Дніпрі: як живуть пенсіонери

Як повідомили у Всесвітній організації охорони здоров'я, 95% жертв COVID-19 – люди, старше 60 років. З цієї причини в Дніпрі і всій Україні введені особливі карантинні заходи для людей похилого віку. Звичайно ж, у пенсіонерів це викликає масу незручностей, але самоізоляція – єдиний спосіб зберегти здоров'я і життя.

Так, згідно з постановою Кабінету міністрів України №211, а саме нормі щодо обмежень громадян, яким більше 60 років, прийнято низку заборон:

Люди поважного віку знаходяться в групі ризику. Саме тому для них введена обов'язкова самоізоляція. Крім того, пенсіонерам важливо утриматися від контакту з іншими людьми;

Дніпрянам старше 60-ти років не рекомендується їздити на власному авто по місту і області з особистих причин. Пенсіонерам необхідно залишатися вдома, вибравши одне місце для самоізоляції до 24 квітня включно;

Якщо про людину поважного віку нікому подбати – вона має право відвідувати магазини, аптеки та інші місця торгівлі за умови, що локація знаходиться не далі ніж за два кілометри від місця самоізоляції. При собі у пенсіонера повинен бути документ, що посвідчує особу, маска і рукавички.

ВАЖЛИВО: будь-який одинокий дніпрянин старше 60 років має право звернутися до Управління соціального захисту населення, в якому йому нададуть необхідну допомогу: покупка і доставка продуктів, супровід, допомога з оплатою комунальних послуг – всі ці питання пенсіонеру допоможуть вирішити.

Центри соціального обслуговування в Дніпрі: адреси і телефони

Територіальний центр соціального обслуговування населення Амур-Нижньодніпровської районної ради: вул. Путилівська, 3.

Територіальний центр обслуговування населення Шевченківської районної ради: Тополь-3, вул. Панікахи, 95, тел. (056) 765-84-66.

Територіальний центр обслуговування населення Соборної районної ради: вул. Космічна, 9, тел. (0562) 33-71-30.

Територіальний центр обслуговування населення Індустріальної районної ради: вул. Осіння, 11-Б, тел. (056) 726-33- 31.

Територіальний центр обслуговування населення Центральної районної ради: вул. Чапленко (Фрунзе), 2, тел. (056) 770-65-60.

Територіальний центр обслуговування населення Чечелівської районної ради: вул. Романа Шухевича (Бабушкіна) 28/32, тел. (056) 770-62-28.

Територіальний центр обслуговування населення Новокодакскої районної ради: вул. Новоорловская, 25, тел. (056) 767-19-81.

Територіальний центр обслуговування населення Самарської районної ради: вул. Ілларіонівська, 78, тел. (056) 731-25-85.

Як отримати допомогу під час карантину одиноким пенсіонерам

Щоб стати підопічним територіального центру, потрібно звернутися в територіальний центр за місцем проживання. Дізнатися про роботу центрів можна в районних управліннях соціального захисту населення або в міському управлінні праці та соціального захисту населення за телефоном: (056) 745-56-64.

Підопічним територіального центру може стати самотня немобільна людина, яка за призначенням лікаря потребує стороннього догляду або літня людина, діти якої пенсіонери. В даному випадку всі послуги надаються безкоштовно.

Життя в карантині: думки пенсіонерів з Дніпра

Багато дніпряни старше 60 років негативно ставляться до карантинних обмежень. Так, 66-річний житель ж\м Парус Федір Іванович змушений терпіти масу незручностей:

"Я не можу банально сісти в громадський транспорт і поїхати на дачу в приватний сектор. Те ж саме стосується переміщення по місту на авто: зараз я зобов'язаний знаходитися не далі, ніж за два кілометри від будинку. Потрібно допомагати дітям, працювати, вирішувати свої особисті питання, але під час карантину я не можу собі цього дозволити".

Не можна відходити від місця самоізоляції більш ніж на два кілометри

68-річна Меланія Іванівна також не в захваті від нововведень:

"Мені пощастило, так як мої діти живуть близько. Дочка на авто привозить кілька разів на тиждень необхідні продукти, допомагає з оплатою комунальних послуг. Син також вирішує всі питання, з якими я до нього звертаюся. Але у мене сусідка, їй 89 років. У бабусі немає дітей і онуків, тому допомагаю їй я. Банально купити медикаменти – потрібно поїхати в аптеку, вона далеко від будинку. Людині що, хворіти? У підсумку я прошу своїх дітей робити покупки і для неї. Її шкода, самотня людина зі слабким здоров'ям. Здається, що про неї забув весь світ ".

Багато дніпряни, які входять в групу по віковим обмеженням, змушені багато економити:

"Мені 61 рік, і я достатньо здоровий, щоб працювати. І працювати я люблю. Зараз доводиться сидіти вдома, багато обмежень. Жити не нашу смішну пенсію (1638 гривень) – це геноцид, а фінансові заощадження мають особливість закінчуватися. Влада України не думає про те, як ми будемо жити,як заплатимо за рахунками і за що купимо продукти. Сплатіть мені по рахунках, і я спокійно посиджу вдома, але стабільності немає. Я і моя дружина не повинні голодувати " – поділився житель вулиці Передової Костянтин Вікторович.

Громадський транспорт для людей похилого віку під час карантину недоступний

Як розповіла Меланія Іванівна, жителям приватних секторів легше. А ось тим, хто проживає в квартирах – нелегко:

"Я живу в будинку, є город. Звичайно ж, ще багато запасів в погребі з минулого року: картопля, буряк, цибуля, морква, консервовані овочі та тушковане м'ясо. Ще у мене курочки і качечки, решта привозять діти, але питання покупок для мене не таке критичне. Моя давня подруга зі студентських часів живе в квартирі, а там все потрібно купувати, нічого свого немає. Ось запропонувала їй переїхати до мене, поки така ситуація. Не голодувати ж людині ".

Жителям приватних секторів трохи легше пережити карантин

Днепрянин Федір Іванович упевнений, що краще перестрахуватися:

"Молодь ось сміється з нас, пенсіонерів, хоч і не зі зла:" дідусь, ну чого переживати, продуктів багато, дефіциту немає ". А ми ж росли в повоєнний час, і знаємо, що таке нужда. Особливо це стосується тих, хто виріс в маленьких селах, і лише потім переїхав в місто. Все, чого хочемо – щоб у дітей все було, ніхто не голодував. Немає надії на країну в цей карантин, сподіваємося тільки на себе. Тому і засаджуємо городи біля будинків і на дачах, робимо запаси. Щоб діти і внуки жили добре. А про себе вже так не думаємо ".

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